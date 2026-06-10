Αίγιο: DNA και αποτυπώματα θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό – Μυστήριο το κίνητρο

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου έχουν μεταφερθεί τα πειστήρια, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό με θύμα την 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο γιο της, Ολύμπιο, στον Λόγγο Αιγίου.

Ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, που ανακρίνεται, θεωρείται από τις αστυνομικές αρχές ως βασικός ύποπτος για το διπλό έγκλημα, ωστόσο, ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και υποστηρίζει πως όταν ξύπνησε, το πρωί της Τρίτης (9/6) εντόπισε νεκρούς τη μητέρα και τον γιο της, σε μία λίμνη αίματος. Στη συνέχεια ζήτησε βοήθεια από γείτονα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές.

Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης στα παράθυρα και την πόρτα της μονοκατοικίας, οι αμυχές που φέρονται να βρέθηκαν στο σώμα του και η πλυμένη μπλούζα που φαίνεται να φέρει ίχνη αίματος και εντοπίστηκε απλωμένη στην αυλή του σπιτιού, τον βάζουν στο «κάδρο». Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα, στο οποίο δεν έχει δώσει πειστικές απαντήσεις, είναι το πώς γίνεται να μην αντιλήφθηκε το παραμικρό από το έγκλημα, αν και, υποστηρίζει, πως κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο.

Απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκαν η 54χρονη και ο 26χρονος αναμένεται να δώσουν τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου έχουν μεταφερθεί τα πειστήρια που βρήκαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος. Πρόκειται για το αεροβόλο όπλο με το οποίο, όπως όλα δείχνουν, ο δράστης πυροβόλησε στο κεφάλι τον 26χρονο γιο, το μαχαίρι που βρέθηκε καρφωμένο στη γλάστρα στην αυλή της μονοκατοικίας και την πλυμένη μπλούζα. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τυχόν γενετικό υλικό και αποτυπώματα σε αυτά τα ευρήματα, ίσως φωτίσουν πτυχές του θρίλερ.

Μυστήριο το κίνητρο του εγκλήματος

Μυστήριο, πάντως, εξακολουθεί να παραμένει το κίνητρο του εγκλήματος. Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, πρώτος έπεσε νεκρός ο 26χρονος Ολύμπιος, οι αστυνομικοί της ασφάλειας εκτιμούν ότι τσακώθηκε, για άγνωστο λόγο, με τον δράστη, ο οποίος τον πυροβόλησε και τον μαχαίρωσε για να τον αποτελειώσει. Όταν η μητέρα έσπευσε να προστατεύσει το παιδί της, ο δράστης δεν δίστασε να επιτεθεί με μαχαίρι και σε αυτήν, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Τα αμυντικά τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα της γυναίκας μαρτυρούν ότι πάλεψε με τον δράστη. Εκτιμάται ότι ίσως εντοπιστούν ίχνη dna στο σώμα της γυναίκας, που θα ρίξουν φως στην ταυτότητα του δράστη.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον των θυμάτων, σε μία προσπάθεια να διαπιστώσουν το κίνητρο του δράστη του διπλού φονικού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο 65χρονος φέρει αμυχές στα χέρια του, στοιχείο που επίσης αξιολογείται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο πλαίσιο των ερευνών, αναμένεται το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας, τόσο για την ώρα θανάτου μητέρας και γιου, όσο και για τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες τα θύματα βρήκαν τραγικό τέλος.

Τι ισχυρίζεται ο 65χρονος Ιταλός

«Τη νύχτα η γυναίκα μου ροχάλιζε και έφυγα από το δωμάτιο μας και κοιμήθηκα στο καναπέ του σαλονιού. Ξύπνησα στις επτά το πρωί, πλύθηκα, ήπια τον καφέ μου και αργότερα αναζήτησα τη γυναίκα μου καθώς στις 11 το πρωί είχαμε ραντεβού με γιατρό. Δεν την βρήκα στη κρεβατοκάμαρα της, και όταν πήγα στο δωμάτιο (…) τους βρήκα νεκρούς», ισχυρίστηκε ο 65χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το διπλό φονικό. Το υπνοδωμάτιο ήταν αναστατωμένο και από την πάλη που προηγήθηκε αρκετά αντικείμενα έπεσαν στο πάτωμα.

Έχει πέσει σε αντιφάσεις ο 65χρονος

O 65χρονος Ιταλός αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση. Ωστόσο, στις καταθέσεις του έχει πέσει σε αντιφάσεις.

Από τη μια, φέρεται να υποστήριξε ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου, επειδή πίσω από αυτή βρίσκονταν τα σώματα των θυμάτων. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο θανάτου τοποθετούν το έγκλημα αρκετές ώρες νωρίτερα, όπως αναφέρει το Star.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι έχουν πλέον στα χέρια τους ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλέγμα στοιχείων, το οποίο συνδέει τον ύποπτο με τη διπλή ανθρωποκτονία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εκτιμούν πως η προσαγωγή του αναμένεται να μετατραπεί σε σύλληψη και να του απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, για τη δολοφονία τόσο της 54χρονης γυναίκας όσο και του 26χρονου γιου της.

H ανάκριση του 65χρονου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους έμπειρους αξιωματικούς της Ασφάλειας να επιχειρούν να «σπάσουν» τον ύποπτο. Στόχος τους είναι, πέρα από τη στοιχειοθέτηση της δικογραφίας, να αποσπάσουν και ομολογία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το διπλό έγκλημα και το κίνητρο που κρύβεται πίσω από αυτό.

Δημογλίδου: «Έχει πέσει σε αρκετές αντιφάσεις»

«Ο σύντροφος της γυναίκας κρατείται, γιατί έτσι κι αλλιώς βρέθηκε οπλισμός μέσα στο σπίτι. Βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο, για το οποίο θα συλληφθεί. Θα πρέπει να υπάρξουν όμως και άλλα στοιχεία. Υπάρχουν βέβαια κάποια δεδομένα, τα οποία καθιστούν ύποπτο αυτόν τον άνθρωπο», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει αυτός ο άνθρωπος εξεταζόμενος από τους αστυνομικούς. Δεν έχει εξηγήσει για αυτό το εύρημα, ένα ρούχο που βρέθηκε, στο οποίο φαίνεται ότι υπάρχει ένα αποτύπωμα, όμως θα πρέπει να υπάρξει εργαστηριακή εξέταση για να αποδειχθεί αν όντως συνδέεται με το έγκλημα».

«Ο ίδιος φέρει κάποια τραύματα, έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή, δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει», είπε η κ. Δημογλίδου και πρόσθεσε ότι η εικόνα του συντρόφου της μητέρας «δείχνει ότι ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ, χωρίς βέβαια να έχει προκύψει ότι αυτό είχε συμβεί πριν από το έγκλημα μετά, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί». Τόνισε, επίσης, ότι ο 65χρονος δεν δικαιολόγησε και το μαχαίρι που εντοπίστηκε στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η οικογένεια δεν είχε απασχολήσει την αστυνομία με κάποια καταγγελία.

Οι μαρτυρίες

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι ήταν αγαπημένο, διατηρούσαν σχέση από το 2005 και μαζί είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο, καθώς ο πατέρας του, από τον πρώτο γάμο της μητέρας, είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία.

«Εδώ ήταν μόνο η μητέρα του, την οποία είχα καιρό να τη δω, και έμενε μαζί με τον σύντροφό της, τον Ιταλό. Είχα πολύ καιρό να δω την ξαδέλφη μου και τον ανιψιό μου πολύ καιρό. Δεν έμενε εδώ το παιδί. Ήταν χρόνια μαζί με τον Ιταλό. Δεν είχαν εντάσεις, μια χαρά ήταν, με φιλοξενούσαν κι έτρωγα κιόλας εδώ. (σ.σ. Ο Ιταλός) ήταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος και πολύ φιλικός. Είδα την αστυνομία και στην αρχή νόμιζα ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα» ανέφερε ξάδελφος της γυναίκας.

Kάποιες μαρτυρίες αναφέρουν πώς ήταν ένα ταιριαστό ζευγάρι που ζούσε αρμονικά και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα.

«Ήταν ένας αστυνομικός εκεί, μου λέει “είμαστε εδώ γιατί στο σπίτι αυτό βρέθηκαν δύο μαχαιρωμένοι. Η μάνα και ο γιος. Ο Ιταλός, μου είπαν ότι αυτός τους βρήκε και ενημέρωσε προφανώς την αστυνομία».

Συγγενής της 54χρονης μίλησε στο Live News όπου και έδωσε μία νέα παράμετρο.

«Μόνο από μακριά. “Γεια σου Μαρία τι κάνεις” – “Γεια σας”. Ήταν πάντα κλειδωμένοι και αμπαρωμένοι μέσα στο σπίτι. Ούτε φιλίες είχανε με τον κόσμο ούτε τίποτα. Κλειστά τα παντζούρια, κλειστά τα μπαλκόνια. Ο γιος της κάπως με μία μηχανή που κάπου δούλευε γκαρσόνι φαινόταν στην αυλή. Ένα ψηλό παλληκάρι. Αλλά κι αυτός δεν τους πολυέβλεπε. Όλοι κλειδωμένοι».

«Ο Μάρκος ήταν μαζί γύρω στα 15 χρόνια. Σίγουρα 15-17 χρόνια ήταν σίγουρα μαζί. Ζούσαν εδώ στο σπίτι που είχε η Μαρία. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δώσει δικαίωμα», λέει μάρτυρας. Μάλιστα, όλοι μαζί έδειχναν να ζουν αρμονικά.

Ο Δημήτρης Αλεξάκης, πρόεδρος της κοινότητας του Λόγγου είπε:

«Είχαν γνωριστεί χρόνια, είναι άριστος χαρακτήρας. Τον γνωρίζω κι εγώ προσωπικά. Όπως και η Μαρία μας και το παιδί, ήταν πάρα πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Μια αγαπημένη οικογένεια, πολύ δεμένοι. Τίποτα που να μυρίζει κάτι άλλο, που να μας λέει κάτι άλλο. Άριστοι».

«Ήταν φιλήσυχος άνθρωπος ο σύντροφός της» λέει η αδελφή της 54χρονης

Στην εκπομπή Live News του Mega μίλησε η αδελφή της 54χρονης μητέρας, η οποία ζει σε άλλη περιοχή εκτός Αιγίου αλλά και Αθηνών. Η γυναίκα πάντως είχε καλή εικόνα για τον βασικό ύποπτο, τον Ιταλό σύντροφο της αδελφής της.

«Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ακούσει ότι με μαχαιριές, τους κατέσφαξαν, ότι πυροβόλησαν με αεροβόλο στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ θα πάω στην αστυνομία, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω στην αστυνομία να δώσω την κατάθεσή μου. Εγώ σαν ζευγάρι τους ήξερα ότι ήταν αγαπημένοι. Ε, όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, από κει και πέρα δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να του μιλήσω κι εγώ η ίδια, δηλαδή κι εγώ θέλω να πάω να τον δω. Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον προς εμένα, και πώς τους έβλεπα, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Τώρα, από κει και πέρα, μέσα στο σπίτι τους, δεν ξέρω τι μπορεί να γινότανε. Δηλαδή, και οι δύο, έλεος».

Τα δύο θύματα του φονικού

Η 54χρονη Μαρία δημιουργούσε χειροποίητα αντικείμενα από γυαλί και βιτρό. Για αρκετά χρόνια διατηρούσε το δικό της προσωπικό κατάστημα, όπου διέθετε προς πώληση τα έργα της όπως καθρέφτες, κορνίζες και διάφορα διακοσμητικά, σύμφωνα με το MEGA. Αν και το κατάστημα αυτό είχε κλείσει κατά τα τελευταία έτη, η Μαρία συνέχιζε να δημιουργεί, ενώ επέλεγε συχνά να δωρίζει έργα της στην εκκλησία του χωριού.

Η ζωή της είχε σημαδευτεί από μια σοβαρή απώλεια, καθώς πριν από περίπου 20 χρόνια, ενώ διέμενε στις Σποράδες με τον σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, εκείνος απεβίωσε από ανεύρυσμα, σύμφωνα με το Mega. Μετά το συμβάν αυτό, η 54χρονη αποφάσισε να εγκατασταθεί μόνιμα στον Λόγγο, τον τόπο καταγωγής της, προκειμένου να μεγαλώσει τον γιο της. Εκεί, πριν από περίπου 15 χρόνια, γνώρισε τον 65χρονο Ιταλό, με τον οποίο διατηρούσε σχέση.

Ο 26χρονος Ολύμπιος είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τελευταίο διάστημα διέμενε μόνιμα στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές. Στην Ελλάδα είχε επιστρέψει μόλις δύο 24ωρα πριν από τη δολοφονία του, προκειμένου να επισκεφθεί τη μητέρα του.

O Ολύμπιος δραστηριοποιούνταν ως μουσικός παραγωγός και επαγγελματίας DJ, με εξειδίκευση στην techno και την ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Από το 2024 είχε ξεκινήσει μια σταθερή πορεία, συνθέτοντας δικά του κομμάτια και συνεργαζόμενος με μουσική εταιρεία που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, εργαζόταν ως DJ σε γνωστά καταστήματα και κλαμπ τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στο εξωτερικό.