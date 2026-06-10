LIVE – «Ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ επιτίθενται στο Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις αντιποίνων εναντίον του Ιράν μετά την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache, με την Τεχεράνη να απαντά με δικές της επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, προκαλώντας εκρήξεις και διακοπή υδροδότησης κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Παρά την κλιμάκωση, η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι οι επιθέσεις δεν θα εμποδίσουν τις συνομιλίες για τον πόλεμο.