LIVE – «Ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ επιτίθενται στο Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache

Ανασκόπηση
- Οι ΗΠΑ χτυπούν το Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ολοκλήρωσε επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως αντίποινα για την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache του στρατού. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι οι επιθέσεις δεν θα εμποδίσουν τις συνομιλίες για τον πόλεμο.
- Η Τεχεράνη απαντά: Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Στο Μπαχρέιν, βίντεο που εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN φαίνεται να δείχνει μια λάμψη φωτός από την περιοχή μιας αμερικανικής βάσης λίγο μετά τον ήχο των σειρήνων στη χώρα. Η Ιορδανία και το Κουβέιτ δήλωσαν ότι αναχαίτισαν επιθέσεις.
- Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι καμία επίθεση δεν θα έμενε «αναπάντητη», αμέσως μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. Δημοσιεύοντας μια εικόνα του στενού του Ορμούζ με την ετικέτα «Για πάντα Περσικός Κόλπος», ο Αραγτσί λέει ότι «παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας».
- Επιπτώσεις στο Ιράν: Εκρήξεις ακούστηκαν σε τρεις στρατηγικές τοποθεσίες γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ανέφερε ότι οι επιθέσεις έπληξαν δύο δεξαμενές νερού, διακόπτοντας την παροχή νερού στην περιοχή.
- Κατάρριψη Apache: Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικό drone, με έναν αξιωματούχο να λέει ότι δεν ήταν σαφές εάν το ελικόπτερο στοχεύθηκε σκόπιμα. Ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο drone διέσωσε τα δύο μέλη του πληρώματος.