LIVE – «Ανάφλεξη» στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ επιτίθενται στο Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις αντιποίνων εναντίον του Ιράν μετά την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache, με την Τεχεράνη να απαντά με δικές της επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή, προκαλώντας εκρήξεις και διακοπή υδροδότησης κοντά στο Στενό του Ορμούζ. Παρά την κλιμάκωση, η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι οι επιθέσεις δεν θα εμποδίσουν τις συνομιλίες για τον πόλεμο.

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Διεθνή Νέα

Στενό του Ορμούζ.
Μια άποψη από drone πλοίων αγκυροβολημένων στο Στενό του Ορμούζ. REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως αντίποινα για την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή.
  • Εκρήξεις ακούστηκαν σε τρεις στρατηγικές τοποθεσίες γύρω από το Στενό του Ορμούζ, διακόπτοντας την παροχή νερού στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών στόχων νωρίς το πρωί της Τετάρτης μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, οι οποίες ήταν οι ίδιες απάντηση στην κατάρριψη ενός ελικοπτέρου του αμερικανικού στρατού. Οι ΗΠΑ έπληξαν σχεδόν 20 στόχους στο Ιράν και αναχαίτισαν σχεδόν όλους τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Τετάρτη, επικαλούμενος αρχικές εκτιμήσεις.

Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ότι οι γείτονές του στον Κόλπο έχουν «νομική και ηθική ευθύνη» να αποτρέψουν αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις

    Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι υπάρχει:

    Νομική και ηθική ευθύνη όλων των χωρών της περιοχής (ιδίως εκείνων που βρίσκονται κατά μήκος των νότιων ακτών του Περσικού Κόλπου) να αποτρέψουν τον αμερικανικό στρατό και το Ισραήλ από το να χρησιμοποιούν το έδαφος ή τις εγκαταστάσεις τους για να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να εκτελούν ή να υποστηρίζουν εχθρικές ενέργειες κατά του Ιράν.

  • WSJ: Πώς άλλαξε γνώμη ο Τραμπ

    Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ήταν πεπεισμένος για την ανάγκη να ληφθούν αντίποινα εναντίον του Ιράν μετά την κατάρριψη του ελικοπτέρου Apache νωρίτερα την Τρίτη. Πέρασε μεγάλο μέρος της ημέρας υποβαθμίζοντας το περιστατικό, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν ήταν κάτι σπουδαίο.

    Αλλά σύμφωνα με την WSJ, η γνώμη του άλλαξε μετά από ενημέρωση από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και τον πρόεδρο του επιτελείου, Νταν Κέιν.

    Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να είπαν στον πρόεδρο ότι η επίθεση άξιζε απάντηση παρόλα αυτά.

    Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «ανταποκριθούν σε αυτήν την επίθεση». Ώρες αργότερα, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τις επιθέσεις στο Ιράν.

  • Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν καθώς μειώνονται τα αποθέματα

    Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, μετά τις νέες επιθέσεις του αμερικανικού στρατού εναντίον του Ιράν και καθώς τα στοιχεία της αγοράς έδειξαν μια ακόμη μεγάλη πτώση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου.

    Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent αυξήθηκαν κατά 66 σεντς, ή 0,7%, στα 92,11 δολάρια το βαρέλι στις 04:06 GMT, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 60 σεντς, ή 0,7%, στα 88,80 δολάρια.

 

Ανασκόπηση

  • Οι ΗΠΑ χτυπούν το Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι ολοκλήρωσε επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε αυτό που χαρακτήρισε ως αντίποινα για την κατάρριψη ενός ελικοπτέρου Apache του στρατού. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι οι επιθέσεις δεν θα εμποδίσουν τις συνομιλίες για τον πόλεμο.
  • Η Τεχεράνη απαντά: Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Στο Μπαχρέιν, βίντεο που εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN φαίνεται να δείχνει μια λάμψη φωτός από την περιοχή μιας αμερικανικής βάσης λίγο μετά τον ήχο των σειρήνων στη χώρα. Η Ιορδανία και το Κουβέιτ δήλωσαν ότι αναχαίτισαν επιθέσεις.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι καμία επίθεση δεν θα έμενε «αναπάντητη», αμέσως μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν. Δημοσιεύοντας μια εικόνα του στενού του Ορμούζ με την ετικέτα «Για πάντα Περσικός Κόλπος», ο Αραγτσί λέει ότι «παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας».
  • Επιπτώσεις στο Ιράν: Εκρήξεις ακούστηκαν σε τρεις στρατηγικές τοποθεσίες γύρω από το Στενό του Ορμούζ, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ανέφερε ότι οι επιθέσεις έπληξαν δύο δεξαμενές νερού, διακόπτοντας την παροχή νερού στην περιοχή.
  • Κατάρριψη Apache: Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικό drone, με έναν αξιωματούχο να λέει ότι δεν ήταν σαφές εάν το ελικόπτερο στοχεύθηκε σκόπιμα. Ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο drone διέσωσε τα δύο μέλη του πληρώματος.
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Μη επανδρωμένα σκάφη στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ, 15 Μαΐου 2024. Ναυτικό των ΗΠΑ/Ειδικός Μαζικής Επικοινωνίας Α’ Τάξης Claire M. DuBois/Handout μέσω REUTERS

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