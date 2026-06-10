Ισραήλ: Ζημιές σε αεροπορική βάση των IDF από πτώση συντριμμιών ιρανικού πυραυλού – Δορυφορικές εικόνες

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Τις ζημιές που προκλήθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ (IAF) κατά την πρόσφατη πυραυλική επίθεση του Ιράν, επιβεβαίωσαν επίσημα Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) της χώρας.

Δορυφορικές λήψεις αποκαλύπτουν ότι η βάση Ραμάτ Νταβίντ βρέθηκε στο στόχαστρο της νέας ανάφλεξης μεταξύ των δύο χωρών.

Τα δορυφορικά δεδομένα και τα αίτια του πλήγματος

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην αεροπορική βάση Ραμάτ Νταβίντ της IAF, κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Δορυφορικές εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την εταιρεία Soar την Τρίτη, επιβεβαίωσαν ότι η βάση επλήγη εν μέσω της αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών, κατά την οποία περίπου 30 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν εναντίον ισραηλινών στόχων.



Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να διεξάγει έρευνα για το τι ακριβώς έπληξε μια αποθήκη της βάσης, αν και τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν πτώση θραυσμάτων έπειτα από αναχαίτιση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, παρά απευθείας πλήγμα.

The IDF confirms that damage was caused at the Israeli Air Force’s Ramat David Airbase during Iran’s ballistic missile fire on Israel earlier this week. Yesterday, low-resolution satellite imagery showed what appeared to be an impact at a warehouse at the base. The Israeli Air… pic.twitter.com/FcbJEsbRQc — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 10, 2026



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του στρατού, από το περιστατικό δεν καταγράφηκαν απώλειες.

«Δεν προκλήθηκαν ζημιές σε εξοπλισμό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί και δεν επηρεάστηκε η επιχειρησιακή λειτουργία της αεροπορικής βάσης», ξεκαθάρισαν οι IDF.