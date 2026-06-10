Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας

Η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας βρίσκεται σε ύφεση, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν σε έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Πυροσβεστικό, Πυροσβεστική - Pyrosvestiki - Pirosvestiko, Pirosvestiki - Fotia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπος Φθιώτιδας.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.
  • Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος έχει μεταβεί για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγρoτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπος Φθιώτιδας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρά τη γρήγορη επέκτασή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ , 10 οχήματα, ενώ επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.

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