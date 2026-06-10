Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας

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Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε αγρoτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόκαμπος Φθιώτιδας.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, παρά τη γρήγορη επέκτασή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις την έθεσαν σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ , 10 οχήματα, ενώ επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Φθιώτιδας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της.