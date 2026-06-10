Ισραήλ: «Το μέλλον του Λιβάνου δεν πρέπει να καθορίζεται στο Ιράν» – Στο μικροσκόπιο του ΟΗΕ πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου

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Σε μια πρωτοφανή διπλωματική κίνηση, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, απηύθυνε για πρώτη φορά μήνυμα προς τον Λιβανέζο ομόλογό του, καλώντας τη Βηρυτό να αποτινάξει την κηδεμονία του Ιράν και της Χεζμπολάχ προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνη.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η στρατιωτική πίεση στο πεδίο κλιμακώνεται δραματικά, με φονικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές να πλήττουν το κέντρο της Σιδώνας και την Τύρο, προκαλώντας μαζική φυγή αμάχων και πυροδοτώντας την παρέμβαση του ΟΗΕ, ο οποίος ανακοίνωσε την αποστολή ομάδας ερευνητών για πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

«Το μέλλον του Λιβάνου πρέπει να καθορίζεται στη Βηρυτό»

Κατά τη διάρκεια περιοδείας του στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, ο Χέρτζογκ δημοσίευσε ένα βίντεο μέσω της πλατφόρμας Χ, απευθυνόμενος στα αραβικά προς τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν.

«Τείνω χείρα ειρήνης προς τον πρόεδρο του Λιβάνου και προς τον λιβανέζικο λαό. Αλλά είναι δική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε την ελευθερία του Λιβάνου από τις υπαγορεύσεις της Χεζμπολάχ, του Ιράν και των τρομοκρατικών οργανώσεων, ώστε να διατηρήσει το καθεστώς του ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος», δήλωσε.



«Το όνειρό μου είναι να ταξιδέψω στη Βηρυτό, και αυτό το όνειρο είναι ακόμα ζωντανό, αλλά μόνο εάν το μέλλον του Λιβάνου καθορίζεται στη Βηρυτό και όχι στην Τεχεράνη».

Στη συνέχεια, αλλάζοντας τη γλώσσα του στα αγγλικά, ο Ισραηλινός Πρόεδρος κατηγόρησε την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση για παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός του 2006 και του 2024.

«[Το Ισραήλ] δεν μπορεί να δεχτεί καμία επίθεση εναντίον των πολιτών μας, καμία επίθεση που να παραβιάζει τα σύνορά μας, καμία τρομοκρατική επίθεση. Έχουμε το πλήρες δικαίωμα να αμυνθούμε, και όσο δεν υπάρχει μια σαφής διευθέτηση που να προστατεύει το έθνος μας, θα είναι αδύνατο να προχωρήσουμε μπροστά».

Κλείνοντας το μήνυμά του, στράφηκε απευθείας προς τους πολίτες του Λιβάνου, λέγοντας: «Είναι λοιπόν στα χέρια σας, πολεμήστε γι’ αυτό».

Η έκκληση αυτή αναδεικνύει τον ολοένα και πιο ανοιχτό χαρακτήρα της επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, εν μέσω των απευθείας συνομιλιών που φιλοξενούνται από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, μια μακροπρόθεσμη συμφωνία αποδεικνύεται δύσκολη.

Το Ιράν επιμένει ότι οποιαδήποτε ανακωχή μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ πρέπει να αποτελεί μέρος μιας γενικότερης συμφωνίας εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου εμφανίζονται ανήμπορες να θέσουν υπό έλεγχο τη Χεζμπολάχ.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Σιδώνα και την Τύρο

Την ώρα που η διπλωματία αναζητά διεξόδους, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις προκαλούν λουτρό αίματος.

Την Τετάρτη, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 13 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 15, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) της χώρας.

🇱🇧🇮🇱 Israeli drones and warplanes targeted at least eight locations across southern Lebanon this morning, from Tyre and Nabatieh to Sidon and Jezzine. As strikes continue across multiple districts and Lebanese soldiers themselves have come under fire in recent days, the gap… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 10, 2026



Στο στόχαστρο βρέθηκε το κέντρο της παραθαλάσσιας πόλης Σιδώνας, περίπου 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ — μια περιοχή όπου τα πλήγματα τις IDF ήταν σχετικά σπάνια τους τελευταίους μήνες.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι «εχθρικό drone» στόχευσε ένα αυτοκίνητο, γεγονός που οδήγησε στον θάνατο δύο ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό, ενώ ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή.

المعلومات الأولية تشير إلى أن الغارة في مدينة صيدا استهدفت سيارة pic.twitter.com/ZHM7eKK4Vq — هنا لبنان (@thisislebnews) June 10, 2026



Παράλληλα, μεγάλης κλίμακας επιθέσεις συνεχίζονται στην Τύρο, τη μεγαλύτερη πόλη του νότιου Λιβάνου, αναγκάζοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν έντρομοι τις εστίες τους.

At least eight people were killed in Israel’s strike on the historic southern Lebanese port city of Tyre, the Lebanese health ministry said, after Israel issued its first-ever evacuation order for the entire city https://t.co/N3jQ5VhC0K pic.twitter.com/OKdm90JW2F — Reuters (@Reuters) June 9, 2026



«Μαζέψαμε τα πράγματά μας και φεύγουμε», δήλωσε ο Elias Barbour, κάτοικος της Τύρου.

«Τι κάναμε λάθος; Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουμε;» πρόσθεσε, αναφέροντας ότι καταφεύγει στο σπίτι της αδελφής του στη Βηρυτό «για λίγες μέρες, για να δούμε τι θα συμβεί».

Παρέμβαση του ΟΗΕ

Λόγω της δραματικής τροπής των πραγμάτων, ο Ύπατος Εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το Γραφείο του θα αποστείλει ομάδα ερευνητών στον Λίβανο την επόμενη εβδομάδα.

Στόχος είναι να αξιολογηθούν πιθανές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λίβανος παρασύρθηκε στην ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση στις 2 Μαρτίου, όταν η υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ιράν —το οποίο δεχόταν επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ— προκαλώντας την έναρξη μιας μαζικής αεροπορικής και χερσαίας εκστρατείας από τον ισραηλινό στρατό.

Με πληροφορίες από: Times of Israel, Al Jazeera, Haaretz