Οι 13 προτάσεις της «Νίκης» για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Τις 13 προτάσεις του κόμματος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, έδωσε στη δημοσιότητα με ανακοίνωσή της η «Νίκη».

Μεταξύ των προτάσεων είναι η πλήρης διάκριση των εξουσιών, ο αποκλεισμός της ανάληψης θεσμικών θέσεων μετά την αφυπηρέτησή τους, η κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η συνταγματική κατοχύρωση της αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού και του γάμου ως εκούσιας ένωσης ενός άνδρα και μιας γυναίκας και η απαγόρευση του Προσωπικού Αριθμού.

Αναλυτικά οι προτάσεις της «Νίκης» έχουν ως εξής:

1. Απόλυτη διάκριση μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας με διασφάλιση της δημοκρατικής αρχής.

2. Η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.

να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. 3. Κανένας δικαστικός να μην λαμβάνει κυβερνητική θέση ή θέση σε ανεξάρτητη αρχή μετά από την αφυπηρέτησή του.

4. Το αξίωμα του υπουργού-υφυπουργού είναι ασυμβίβαστο με τη βουλευτική ιδιότητα.

5. Κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αποσύνδεση της απόφασης για τη δίωξη των υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.

6. Απαγόρευση του τραπεζικού δανεισμού των κομμάτων. Να αρκούνται μόνο στην κρατική επιχορήγηση.

7. Απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές των κομμάτων που έχουν χρέη σε Τράπεζες ή τρίτους.

ή τρίτους. 8. Απαγόρευση συμμετοχής μελών της κυβέρνησης, βουλευτών, δημοσίων υπαλλήλων, και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε μυστικές οργανώσεις ή οργανώσεις που οι όρκοι ή οι υποσχέσεις των μελών τους δημιουργούν σύγκρουση καθηκόντων με το δημόσιο και εθνικό συμφέρον.

σε μυστικές οργανώσεις ή οργανώσεις που οι όρκοι ή οι υποσχέσεις των μελών τους δημιουργούν σύγκρουση καθηκόντων με το δημόσιο και εθνικό συμφέρον. 9. Κατοχύρωση της αξίας της ζωής του αγέννητου παιδιού.

10. Κατοχύρωση του γάμου ως της εκούσιας ένωσης ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

11. Μέριμνα του κράτους κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού.

12. Απαγόρευση του προσωπικού αριθμού και του ψηφιακού φακελώματος.

13. Κατοχύρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μετρητών και της χρήσης τους στις συναλλαγές.

Νατσιός: Η χώρα χρειάζεται κάθαρση, θεσμικές τομές, υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, στήριξη της οικογένειας

Για «βαθιά παθογένεια ατιμωρησίας», την οποία χαρακτήρισε γενετικό ελάττωμα της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, έκανε λόγο, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός.

Συνεχίζοντας, έκανε λόγο για πολιτικό σύστημα «που έχει καταλήξει σε εκλόγιμη μοναρχία, με απόλυτο κυρίαρχο τον πρωθυπουργό, διορισμένη ηγεσία Δικαιοσύνης, αποδυναμωμένο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θεσμούς κομμένους στα μέτρα της εκάστοτε πλειοψηφίας».

Ο πρόεδρος της «Νίκης» αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα που μετέτρεψε, όπως είπε, το «όχι» σε «ναι».

«Ήλθε το “όχι” του λαού μας, όχι στην εξάρτηση και την υποτέλεια, που σε μια νύχτα έγινε “ναι” στο ξεπούλημα της χώρας», είπε χαρακτηριστικά.

Στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών άσκησε κριτική απέναντι στην κυβέρνηση.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των υποκλοπών, και στη σχέση της εκτελεστικής εξουσίας με την ενημέρωση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως υπερασπιστής της συνταγματικής τάξης, την ώρα που συγκέντρωσε στο πρωθυπουργικό γραφείο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σχετικά με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, χαρακτήρισε την πρόταση της κυβέρνησης για επιλογή των ανωτάτων δικαστών μέσω ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής ως προσχηματική. «Ποιος θα έχει την πλειοψηφία σε αυτή την επιτροπή;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε:

«Η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ κανένας δικαστικός να μη λαμβάνει κυβερνητική θέση ή θέση σε ανεξάρτητη αρχή μετά την αφυπηρέτησή του».

Αναφερόμενος στην προτεινόμενη ρύθμιση της λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων μέσω νόμου, ο κ. Νατσιός υποστήριξε ότι τέτοιες διατάξεις μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες κυβερνητικές παρεμβάσεις στον κομματικό ανταγωνισμό και στη δημοκρατική εκπροσώπηση.

Σχετικά με το ζήτημα των οφειλών των πολιτικών κομμάτων, ο πρόεδρος της «Νίκης» πρότεινε την απαγόρευση του τραπεζικού δανεισμού των κομμάτων και απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές για κόμματα που χρωστούν στις τράπεζες.

Στο ζήτημα της ποινικής ευθύνης υπουργών, είπε πως η «Νίκη» θα αγωνιστεί για την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και για την πλήρη αποσύνδεση της δίωξης υπουργών από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία.

Στην ομιλία του ο κ. Νατσιός έδωσε έμφαση στο δημογραφικό και υποστήριξε πως το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει με αδιαφορία την πληθυσμιακή συρρίκνωση της πατρίδας, σημειώνοντας: «28 ευρώ το επίδομα για παιδί σε μια χώρα που σβήνει δημογραφικά». Πρόσθεσε επίσης, πως η «Νίκη» θέτει ως κεντρικές συνταγματικές προτεραιότητες την κατοχύρωση της αξίας του αγέννητου παιδιού και την κατοχύρωση του γάμου ως ένωσης ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Ο κ. Νατσιός έκανε λόγο για «ψηφιακό ολοκληρωτισμό» και ζήτησε την συνταγματική απαγόρευση του Προσωπικού Αριθμού, ενώ τάχθηκε υπέρ της συνταγματικής κατοχύρωσης της ελεύθερης κυκλοφορίας των μετρητών και της χρήσης τους στις συναλλαγές, «ώστε η οικονομική ζωή των πολιτών να μην περάσει στον απόλυτο έλεγχο των τραπεζών και των ψηφιακών μηχανισμών».

Κλείνοντας, ο κ. Νατσιός περιέγραψε μια Ελλάδα που βρίσκεται σε διαρκή κρίση: θεσμική, κοινωνική, οικονομική, δημογραφική, εθνική, ενεργειακή, παραγωγική και στεγαστική. Έκανε λόγο για «κράτος σκαντζόχοιρο», που «πληγώνει τον πολίτη», όπου «ο απλός Έλληνας πληρώνει φόρους, ταλαιπωρείται, απογοητεύεται και τελικά φεύγει με σκυμμένο κεφάλι».

«Η χώρα χρειάζεται κάθαρση, θεσμικές τομές, υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, στήριξη της οικογένειας, σύγκρουση με τη διαπλοκή, προστασία της πρώτης κατοικίας και πραγματική παιδεία ελληνική», κατάληξε ο πρόεδρος της «Νίκης».