Τραμπ: «Μπορεί να συνεχίσω τα πλήγματα» – Απειλεί να ισοπεδώσει ενεργειακές υποδομές και γέφυρες στο Ιράν

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Σε τροχιά ανεξέλεγκτης σύγκρουσης οδηγούνται εκ νέου οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί ανοιχτά με νέα διευρυμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά των ενεργειακών και πολιτικών υποδομών της Τεχεράνης.

Η νέα αυτή ανάφλεξη, που ακολουθεί ένα 24ωρο σφοδρών εκατέρωθεν πληγμάτων, αποτυπώνει το απόλυτο αδιέξοδο στις διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μπορεί να συνεχίσω» – Απειλές για νέα πλήγματα

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη, αποσπάσματα της οποίας μετέδωσε το Fox News, ο Τραμπ δήλωσε ξεκάθαρα ότι ενδέχεται να διατάξει νέα πλήγματα εναντίον των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και των γεφυρών του Ιράν, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία του για το γεγονός ότι η Τεχεράνη καθυστερεί να καταλήξει σε συμφωνία.

«Μπορεί να συνεχίσω», προειδοποίησε.

«Είχαν την ευκαιρία να υπογράψουν μια συμφωνία και να επιβιώσουν».



Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο έπειτα από ανάρτηση του ίδιου στην πλατφόρμα Truth Social, όπου κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία για κωλυσιεργία.

«Χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική για αυτούς, και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!».

Η κλιμάκωση αυτή ακολουθεί μια νύχτα έντασης, κατά την οποία οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν ως αντίποινα για την κατάρριψη ενός αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου Apache.

Η Τεχεράνη απάντησε αμέσως, πλήττοντας αρκετές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

«Ατσάλινος Τοίχος»

Παράλληλα, με νέα του ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος έστρεψε τα βέλη του κατά των ΜΜΕ, κατηγορώντας τα ότι αποσιωπούν την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων στη θάλασσα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον εν εξελίξει ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν ως τον «πιο επιτυχημένο αποκλεισμό στην ιστορία του ναυτικού πολέμου».

«Τίποτα δεν περνάει, εκτός αν το θέλουμε εμείς. Είναι ένα τοίχος από χάλυβα!», πρόσθεσε.

Περιγράφοντας τις επιπτώσεις της στρατηγικής του στην ιρανική οικονομία, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε: «Το Ιράν δεν κάνει καμία εμπορική δραστηριότητα, δεν πληρώνει το στρατό του ούτε κανέναν από τους λογαριασμούς του, και γρήγορα μετατρέπεται σε κράτος σε κρίση! Πολλά πετρέλαια βγαίνουν έξω. Δόξα στον Αλλάχ!».