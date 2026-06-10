Θεσσαλονίκη: Δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια στους 3 συλληφθέντες για τη φωτιά στο Φίλυρο – Κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης

Τρεις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, 9/6/2026, σε δασική έκταση μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων, με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια. Η φωτιά έκαψε 22 στρέμματα και φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών ανακατασκευής δρόμου από συνεργείο.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά Πηγή: Thestival
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις συλληφθέντες για την πρόσφατη πυρκαγιά μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων παραπέμφθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την αυτόφωρη διαδικασία.
  • Από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
  • Εις βάρος τους απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρησμό δασικής έκτασης από αμέλεια, με τη φωτιά να φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες κατά τη χρήση τροχού. Η υπόθεση αναβλήθηκε, οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ.

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Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, παραπέμφθηκαν να δικαστούν, με την αυτόφωρη διαδικασία, οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε, χθες (9/6/2026)m σε δασική έκταση μεταξύ Φιλύρου και Πεύκων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά κάηκαν 22 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Eις βάρος των τριών συλληφθέντων απαγγέλθηκε δίωξη για εμπρησμό δασικής έκτασης από αμέλεια. Πρόκειται για μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής δρόμου στην περιοχή. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν κατά τη χρήση τροχού για την κοπή μεταλλικού στηθαίου. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ο επιβλέπων μηχανικός – τοπογράφος του έργου.

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Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις επόμενες μέρες και οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Για την υπόθεση επιβλήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, και διοικητικό πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ σε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

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