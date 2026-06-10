Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μαριναρισμένη καπνιστή πέστροφα

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας με την εμπορική ονομασία «FRÉSKOS», έπειτα από δειγματοληπτικούς ελέγχους που εντόπισαν την παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes. Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη περαιτέρω έλεγχοι

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση φιλέτου καπνιστής μαριναρισμένης πέστροφας, καθώς διαπιστώθηκε σε δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.
  • Πρόκειται για προϊόν με εμπορική ονομασία «FRÉSKOS, με λάδι, λεμόνι και πολύχρωμο πιπέρι, με φυσικό κάπνισμα ξύλου οξιάς, πλούσιο σε Ω3», με ημερομηνία παραγωγής 03/02/2026 και ημερομηνία λήξης 01/09/2026.
  • Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο ΕΦΕΤ, η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, προχώρησε σε δειγματοληψία φιλέτου καπνιστής μαριναρισμένης πέστροφας, σε ελέγχους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026.

Πρόκειται για προϊόν με εμπορική ονομασία «FRÉSKOS, με λάδι, λεμόνι και πολύχρωμο πιπέρι, με φυσικό κάπνισμα ξύλου οξιάς, πλούσιο σε Ω3», με ημερομηνία παραγωγής 03/02/2026 και ημερομηνία λήξης (ανάλωσης έως) 01/09/2026, που παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, (13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100).

Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

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