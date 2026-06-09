Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Φίλυρο – Δείτε βίντεο αναγνώστη

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) σε δασική έκταση κοντά στη Δημοτική Κοινότητα Πέυκων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 15:30 για φωτιά πίσω από τα κοιμητήρια των Πεύκων, παραπλεύρως της οδού Κωνσταντινοπόλεως που συνδέει τα Πεύκα με το Φίλυρο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 οχήματα με 56 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη CL-415 και ένα ελικόπτερο BELL. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Δήμων.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας περαιτέρω εξάπλωσή της, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Πάντως, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Θεσσαλονίκης ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά πραγματοποιούνταν εργασίες για την ανακατασκευή δρόμου για να υπάρχει πρόσβαση στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι εργάτες έκοβαν τα στηθαία με τροχό και πετάχτηκαν σπίθες, που προκάλεσαν την εστία.