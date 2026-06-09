Αποσύρθηκε από την υπόθεση Γιαννούλη ο Ολυμπιακός – Ο λόγος

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Διαφορετική τροπή πήραν τα πράγματα στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον Ολυμπιακό να αποσύρεται σήμερα (9/6) από τη διεκδίκησή του.

Τη Δευτέρα, όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν ότι οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής καθώς είχαν ικανοποιήσει (και με το παραπάνω) τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας του, της Άουγκσμπουργκ.

Η υπόθεση «στράβωσε» όταν η πλευρά του διεθνή μπακ ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει, κάτι που η πειραϊκή ομάδα δεν αποδέχθηκε γιατί δεν ήθελε να μπει σε μια περίοδο αναμονής με αβέβαιη την κατάληξη.

Την περίοδο 2025-26 ο Γιαννούλης μέτρησε 29 αγώνες, 2 γκολ και 5 ασίστ για την Άουγκσμπουργκ.