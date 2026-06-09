Αποσύρθηκε από την υπόθεση Γιαννούλη ο Ολυμπιακός – Ο λόγος

Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη, παρά το γεγονός ότι είχε ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της Άουγκσμπουργκ.

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Αθλητισμός

Δημήτρης Γιαννούλης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με την υπόθεση να παίρνει διαφορετική τροπή.
  • Νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής, έχοντας ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις της Άουγκσμπουργκ.
  • Η πειραϊκή ομάδα δεν αποδέχθηκε το αίτημα της πλευράς του διεθνή μπακ για επιπλέον χρόνο απάντησης, οδηγώντας στην απόσυρση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Διαφορετική τροπή πήραν τα πράγματα στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τον Ολυμπιακό να αποσύρεται σήμερα (9/6) από τη διεκδίκησή του.

Τη Δευτέρα, όλες οι πληροφορίες συνέκλιναν ότι οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής καθώς είχαν ικανοποιήσει (και με το παραπάνω) τις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας του, της Άουγκσμπουργκ.

Η υπόθεση «στράβωσε» όταν η πλευρά του διεθνή μπακ ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει, κάτι που η πειραϊκή ομάδα δεν αποδέχθηκε γιατί δεν ήθελε να μπει σε μια περίοδο αναμονής με αβέβαιη την κατάληξη.

Την περίοδο 2025-26 ο Γιαννούλης μέτρησε 29 αγώνες, 2 γκολ και 5 ασίστ για την Άουγκσμπουργκ.

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