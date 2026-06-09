Ρόδος: Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη δράση διαρρηκτών σε καταστήματα

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Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ καταγράφει τη δράση τριών διαρρηκτών τα ξημερώματα της Δευτέρας σε κατάστημα εστίασης στο Χαράκι της Ρόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα συμμετείχαν ένας ενήλικας, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μάσκα, καθώς και δύο ανήλικοι που φορούσαν κουκούλες.

Έστρεψαν την κάμερα στον τοίχο πριν σπάσουν την τζαμαρία

Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό, ένα από τα παιδιά αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κάμερας ασφαλείας και την στρέφει προς τον τοίχο, προκειμένου να περιοριστεί η καταγραφή των κινήσεών τους.

Ακολούθησε διάρρηξη του καταστήματος, με φωτογραφίες που παρουσίασε η εκπομπή «Newsroom» να δείχνουν τη σπασμένη τζαμαρία της επιχείρησης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από το ταμείο.

Η ίδια ομάδα φέρεται να κινήθηκε και σε δεύτερο σημείο το ίδιο βράδυ, επιχειρώντας διάρρηξη σε κατάστημα στο χωριό Κοσκινού.

Σε δεύτερο βίντεο που προβλήθηκε από την ΕΡΤ, δύο άτομα καταγράφονται να βρίσκονται μέσα στον χώρο της επιχείρησης. Ωστόσο, η ενεργοποίηση του συναγερμού φαίνεται να τους αιφνιδιάζει, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν άμεσα το κατάστημα και να διαφύγουν.

Για την υπόθεση διενεργείται έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.