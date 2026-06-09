Μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία: Έγκυος ανάμεσα στους νεκρούς, περισσότεροι από 100 τραυματίες

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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 106 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε επτά περιφέρειες της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι απώλειες καταγράφηκαν έπειτα από νέο μαζικό κύμα νυχτερινών επιθέσεων με drones που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον ουκρανικών περιοχών.

Μαζική επίθεση με drones και πυραύλους

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν δύο πυραύλους τύπου Kh-59/69 και 168 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από αυτά, τα 146 καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αεράμυνα, ωστόσο 17 drones και οι δύο πύραυλοι κατάφεραν να πλήξουν στόχους σε 18 διαφορετικές τοποθεσίες. Συντρίμμια από καταρριφθέντα drones εντοπίστηκαν σε άλλες οκτώ περιοχές, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Kharkiv was under a massive russian terrorist attack at night 😡! At least 15 civilians were injured 😔! Residential buildings, cars, shops, civilian enterprises etc were damaged or completely destroyed 😡! @IntlCrimCourt pic.twitter.com/YmQfhIGfic — Clown (@DanaSLJL) June 9, 2026

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες στη Ζαπορίζια και το Χάρκοβο

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 38 τραυματίστηκαν έπειτα από 884 ρωσικά πλήγματα σε 46 οικισμούς, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και μία 22χρονη έγκυος γυναίκα, ενώ τραυματίστηκαν 25 ακόμη άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ, η πόλη του Χαρκόβου και ακόμη 30 οικισμοί βρέθηκαν στο στόχαστρο επιθέσεων με πυραύλους Kh-59, κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και drones.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα, πολιτιστικό κέντρο και οχήματα.

Being unable to achieve its goals on the battlefield, Russia increases terror against civilians. The world cannot close eyes to its scale. At least three people were killed, including a pregnant 22-year-old woman, in Chuhuiv, as a result of Russia’s overnight terrorist attacks… pic.twitter.com/WSuUtxWdGD — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 9, 2026

Θύματα και σε Χερσώνα, Ντονέτσκ και Σούμι

Στη Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 13 τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, από επιθέσεις με drones και πυροβολικό.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 11 τραυματίστηκαν, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν οικισμούς της περιοχής 22 φορές μέσα σε μία ημέρα.

Στην περιφέρεια του Σούμι, ένας 71χρονος άνδρας σκοτώθηκε και πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα αγόρι δύο ετών. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και άλλες πολιτικές υποδομές.

Kharkiv was under a massive russian terrorist attack at night 😡! At least 15 civilians were injured 😔! Residential buildings, cars, shops, civilian enterprises etc were damaged or completely destroyed 😡! @IntlCrimCourt pic.twitter.com/YmQfhIGfic — Clown (@DanaSLJL) June 9, 2026

Επιθέσεις και σε άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από περίπου 20 επιθέσεις με drones που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές υπενθύμισαν ότι μία ημέρα νωρίτερα ένας άνθρωπος είχε σκοτωθεί και άλλοι δέκα είχαν τραυματιστεί στην ίδια περιοχή.

Στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, ένας 55χρονος τραυματίστηκε όταν ρωσικό drone FPV έπληξε όχημα που μετέφερε ψωμί στη συνοριακή πόλη Σεμενίβκα.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γκαράζ και ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε όλη τη χώρα

Οι νέες επιθέσεις καταδεικνύουν ότι η Ρωσία συνεχίζει να ασκεί πίεση σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια, με τις περιοχές κοντά στα σύνορα αλλά και μεγάλες πόλεις να βρίσκονται καθημερινά στο στόχαστρο πυραυλικών και αεροπορικών πληγμάτων.