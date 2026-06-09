Πλεύρης: Το 2025 έχουμε 25% μείωση των μεταναστευτικών ροών από τη θάλασσα – Μοναδικό σημείο πίεσης η Κρήτη

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Στην αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Ο υπουργός παρουσίασε στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ετών, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που καταγράφεται σήμερα διαφέρει σημαντικά από εκείνη της περιόδου 2015-2019.

«Το 2025 έχουμε 25% μείωση των μεταναστευτικών ροών από τη θάλασσα. Το 50% της μείωσης έχει προέλθει τους τελευταίους μήνες που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τα μέτρα που θεσπίστηκαν και πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ψήφισαν», ανέφερε.

Σύγκριση με την περίοδο 2015-2019

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι την περίοδο 2015-2019 καταγράφηκαν περισσότερες από 1,2 εκατομμύρια παράνομες αφίξεις μεταναστών στη χώρα, ενώ από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία έως σήμερα ο αντίστοιχος αριθμός ανέρχεται σε περίπου 198.000 άτομα.

«Το 2015 έως το 2019 οι καταγεγραμμένες παράνομες ροές προς την χώρα μας ήταν 1.215.280 άτομα. Στην διακυβέρνηση της ΝΔ μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 197.651 άτομα».

Όπως υποστήριξε, η διαφορά αυτή αποτυπώνει τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Μείωση στο Αιγαίο, πίεση στην Κρήτη

Αναφερόμενος στα στοιχεία του 2026, ο υπουργός σημείωσε ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται μειωμένες κατά 26%.

«Το πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι μεταναστευτικές ροές κινούνται με μείωση 26%, εκ των οποίων η μείωση στο Αιγαίο είναι στο 60%, ενώ αυτή την στιγμή στο μόνο σημείο που έχουμε πίεση είναι στην Κρήτη, όπου κατά το τελευταίο πεντάμηνο έχουμε 5.500 ελεύσεις».

Λιγότερες εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία των αιτήσεων ασύλου, επισημαίνοντας ότι ο αριθμός των εκκρεμών φακέλων έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2019.

Για το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου ανέφερε ότι έχει περιοριστεί σημαντικά, αποδίδοντας την εξέλιξη τόσο στη σύνθεση των μεταναστευτικών ροών όσο και στον τρόπο εξέτασης των αιτήσεων.

Ειδική αναφορά έκανε και στις ανακλήσεις ασύλου, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζουν αυξημένη κινητικότητα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

«Οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα»

Ο κ. Πλεύρης χαρακτήρισε τις επιστροφές μεταναστών βασική προτεραιότητα της πολιτικής του υπουργείου.

«Οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η αυστηροποίηση του πλαισίου για την παράνομη διαμονή έχει οδηγήσει σε αύξηση των αιτημάτων οικειοθελούς επιστροφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι δηλώσεις οικειοθελούς επιστροφής που καταγράφονται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 25%.

Αιχμές προς την αντιπολίτευση

Κατά την ομιλία του ο υπουργός άσκησε κριτική στη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στο νομοσχέδιο.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση η στάση του απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που ενσωματώνει ευρωπαϊκές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, κάλεσε την Ελληνική Λύση και τη Νίκη να τοποθετηθούν σχετικά με τη δημιουργία Κόμβων Επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, η μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων τους εμφανίζεται θετική απέναντι στο συγκεκριμένο μέτρο.