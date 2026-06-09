Ρεάλ Μαδρίτης: Αύριο η παρουσίαση του Ζοσέ Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία, επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο να βάλει τάξη στην προβληματική φέτος «βασίλισσα».

Ηδη ο διάσημος 63χρονος Πορτογάλος κόουτς κάνει τον αγωνιστικό σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν και έχει εκφράσει τις πρώτες απόψεις του για την καλοκαιρινή ενίσχυση των «μπλάνκος».

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει αύριο στα ΜΜΕ το μεσημέρι τον Μουρίνιο, παρουσία βέβαια του Πέρεθ. Ο διάσημος κόουτς ήταν στον πάγκο της Ρεάλ το διάστημα 2010-13, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα (2011-12), ένα Κύπελλο (2010-11) και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας (2012).