Ρεάλ Μαδρίτης: Αύριο η παρουσίαση του Ζοσέ Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία, με στόχο να βάλει τάξη στην ομάδα.

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Αθλητισμός

Ζοσέ Μουρίνιο
πηγή: AP Photo/Luca Bruno
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ, με στόχο να βάλει τάξη στην προβληματική φέτος «βασίλισσα».
  • Ο 63χρονος Πορτογάλος κόουτς κάνει ήδη τον αγωνιστικό σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν και έχει εκφράσει τις πρώτες απόψεις του για την καλοκαιρινή ενίσχυση.
  • Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει αύριο στα ΜΜΕ το μεσημέρι τον Μουρίνιο, παρουσία του Πέρεθ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ στην προεδρία, επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο να βάλει τάξη στην προβληματική φέτος «βασίλισσα».

Ηδη ο διάσημος 63χρονος Πορτογάλος κόουτς κάνει τον αγωνιστικό σχεδιασμό για την επόμενη σεζόν και έχει εκφράσει τις πρώτες απόψεις του για την καλοκαιρινή ενίσχυση των «μπλάνκος».

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας έχει προγραμματίσει να παρουσιάσει αύριο στα ΜΜΕ το μεσημέρι τον Μουρίνιο, παρουσία βέβαια του Πέρεθ. Ο διάσημος κόουτς ήταν στον πάγκο της Ρεάλ το διάστημα 2010-13, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα (2011-12), ένα Κύπελλο (2010-11) και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας (2012).

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