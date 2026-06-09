Νατσιός: Θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος της Νίκης, δήλωσε στο Περιστύλιο της Βουλής ότι το κόμμα του θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο». Η Νίκη αντιτίθεται στο νομοσχέδιο καθώς θεωρεί ότι διαχειρίζεται απλώς τις παράνομες ροές αντί να τις αποτρέπει, πλήττοντας την κοινωνική συνοχή και την εθνική υπόσταση.

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Δημήτρης Νατσιός
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  • Η Νίκη θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο», όπως ανέφερε ο Δημήτρης Νατσιός. – Ο πρόεδρος της Νίκης δήλωσε ότι το νομοσχέδιο «δεν αποτρέπει τις παράνομες ροές, αλλά απλά τις διαχειρίζεται σε βάρος της κοινωνικής συνοχής και της εθνικής μας υπόστασης». – Επίσης, ο Δημήτρης Νατσιός αναρωτήθηκε: «πόση Χαμάς να υποδεχτεί και να φιλοξενήσει αυτή η Ελλάδα;»

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Η Νίκη θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο», όπως ανέφερε ο Δημήτρης Νατσιός σε δήλωσή του στο Περιστύλιο της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Νίκης δήλωσε:

«Η Νίκη θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί δεν αποτρέπει τις παράνομες ροές, αλλά απλά τις διαχειρίζεται σε βάρος της κοινωνικής συνοχής και της εθνικής μας υπόστασης. ‘Αλλωστε, πόση Χαμάς να υποδεχτεί και να φιλοξενήσει αυτή η Ελλάδα;».

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