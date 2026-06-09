Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίλυρο

Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίλυρο. Δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός θεωρούνται υπαίτιοι, με έναν εξ αυτών να του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίλυρο Θεσσαλονίκης.
  • Δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός θεωρούνται υπαίτιοι για την πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια, με την Πυροσβεστική να επιβάλλει πρόστιμο 3.093,75 ευρώ σε έναν από τους ημεδαπούς.
  • Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης συνέλαβαν δύο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό, καθώς οι Αρχές τούς θεωρούν υπαίτιους για την πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική επέβαλε σε έναν από τους δύο ημεδαπούς διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στο σημείο και έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

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