Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίλυρο

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Τρεις άνθρωποι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και το Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης συνέλαβαν δύο ημεδαπούς και έναν αλλοδαπό, καθώς οι Αρχές τούς θεωρούν υπαίτιους για την πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική επέβαλε σε έναν από τους δύο ημεδαπούς διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν στο σημείο και έθεσαν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.