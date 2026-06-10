Τι απαντά ο Βορίδης στον Realfm 97,8 μετά τις αντιδράσεις για την τοποθέτησή του στη Βουλή – «Εγώ είπα να μην βουλιάζουμε τις βάρκες με τους μετανάστες»

Απάντηση για την τοποθέτησή του στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό, έδωσε ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον Reafm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

«Ο υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στον κανονισμό για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και μία από τις κατά γνώμη μου πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, είναι ότι προβλέπει τους κόμβους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που απορρίπτεται το άσυλο, εν συνεχεία υπάρχει η δυνατότητα, αντί η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να είναι εκτός. Αυτά τα προαναχωρησιακά κέντρα δηλαδή, να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης, με συμφωνία των Ευρωπαϊκών χωρών.

Σπουδαίο πράγμα, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από την αριστερά, που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Ωραία, ανοίγει η συζήτηση ότι είμαστε πολύ αυστηροί στα ζητήματα των παρανόμων μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική, υποτίθεται, από τα δεξιά, ή δεν ξέρω αν είναι δεξιοί και πώς θέλουν να τους λένε, η οποία αναφέρει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή τους. Αυτή είναι η κριτική που ακούω» είπε ο κ. Βορίδης απαντώντας στην κριτική που ακούγεται από τα «αριστερά», ενώ συνέχισε με την απάντησή του στην άλλη «πλευρά».

«Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή; Δεν έχουμε κάνει τον φράχτη στον Έβρο, στα χερσαία σύνορα; Έχουμε μηδενίσει τις εισροές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό να λες ότι δεν κάνουμε; Όταν πήραμε τη Μόρια, είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο; Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία, οι δύο λιμενικές αρχές η τουρκική και η ελληνική, και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και τώρα μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες οι ροές πέρυσι- πρόπερσι, τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλα αυτά, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε εσείς τι προτείνετε, που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή; Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε; Νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι; Αλλά δεν χρειάζεται αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Εγώ είπα να μην τους βουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική» τόνισε ο κ. Βορίδης, κάνοντας λόγο για ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο που εφαρμόζει η χώρα.

«Συνεκτική η πολιτική της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό»

«Είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από την πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε, και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε από την άλλη μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Μπορεί να το ευχόμαστε, αλλά υπάρχουν πραγματικότητες» πρόσθεσε ο κ. Βορίδης.

«Θυμάστε που είχα εισηγηθεί ένα νόμο, τον οποίο υιοθέτησε ο Θάνος Πλεύρης και είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή; Ότι όποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό; Και πάλι είχε σηκωθεί η αριστερά και φώναζε και έλεγε ότι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Έχουν γίνει λοιπόν 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή, από αυτούς 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την ποινή φυλάκισης, και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη τους. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει; 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο 5μηνο. Άρα ας έρθει η αριστερά και να πει ότι θεωρούμε πως όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους. Ας πουν ότι θέλουν ανοιχτά σύνορα. Επίσης, ας έρθουν όλοι οι άλλοι που μας κάνουν κριτική και να μας πουν με ποιον μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές» συνέχισε ο πρώην υπουργός.

Τι είπε για τις εκλογές

Ερωτηθείς για το χρόνο των εκλογών, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έχει επαναλάβει ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, άποψη με την οποία, όπως είπε συμφωνεί, σημειώνοντας πως υπάρχει σημαντικό περιθώριο κινήσεων που συνδέονται κυρίως με την οικονομική πολιτική και μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση.

Ο βουλευτής της ΝΔ παραδέχθηκε πως η αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι δύσκολη, λέγοντας πως το «κλειδί» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

«Δεν μπορείς πλέον να βλέπεις την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας με οριζόντια μέτρα, πρέπει να τη δεις κάθετα. Πρέπει να τη δεις κλαδικά. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε γενικώς για την ανταγωνιστικότητα. Για να φτάσουμε στη γενική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, πρέπει να τη δεις κλάδο-κλάδο. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου, τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει και ποιες είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις ως διοίκηση, για να βελτιώσεις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο ψιλοβελονιά. Πρέπει να πας κομμάτι-κομμάτι να δεις τι συμβαίνει και θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, μετά τις εκλογές. Τώρα μοιραία θα πάει σε μέτρα λίγο κλασικά, μέτρα συγκράτησης του πληθωρισμού. Αλλά αν θέλουμε όντως να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε, αυτό που λέμε, το παραγωγικό μοντέλο κλπ, πρέπει κανείς να δει τα κλαδικά κομμάτια ένα-ένα και τι μπορεί να κάνει γι’ αυτά» υπογράμμισε ο κ. Βορίδης.