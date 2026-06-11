Ιράν: Απορρίπτει τις απειλές Τραμπ – «Δείγμα απελπισίας οι απειλές κατά υποδομών», δηλώνει ο Πεζεσκιάν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν απέρριψε τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για σφοδρό κύμα βομβαρδισμών κατά πολιτικών υποδομών, δηλώνοντας ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς. Χαρακτήρισε τις αμερικανικές προειδοποιήσεις ως «σημάδι απελπισίας» και όχι ισχύος, τονίζοντας ότι το Ιράν θα προβάλει σθεναρή αντίσταση.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: ANI
Πηγή: ANI
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς.
  • Απαντώντας άμεσα στις προειδοποιήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ για επικείμενο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών, ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν χαρακτήρισε τις αμερικανικές απειλές κατά των πολιτικών υποδομών της χώρας του ως «σημάδι απελπισίας».
  • Ο Ιρανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του «θα σταθεί ακλόνητη» απέναντι σε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή.

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Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς.

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Απαντώντας άμεσα στις προειδοποιήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ για επικείμενο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών, ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν χαρακτήρισε τις αμερικανικές απειλές κατά των πολιτικών υποδομών της χώρας του ως «σημάδι απελπισίας» και όχι ισχύος, διαμηνύοντας πως το Ιράν θα προβάλει σθεναρή αντίσταση.

«Σημάδι απελπισίας»

Η αντίδραση της Τεχεράνης εκδηλώθηκε με ανάρτηση του Μασούντ Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα Χ, λίγα λεπτά αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι η κυβέρνησή του πρόκειται να «επιτεθεί [στο Ιράν] πολύ σκληρά».

Ο Ιρανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του «θα σταθεί ακλόνητη» απέναντι σε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή, ενώ παράλληλα κατήγγειλε με αυστηρό ύφος τις προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον για στοχοποίηση των ιρανικών υποδομών.


«Οι απειλές εναντίον τους -από τα δίκτυα μεταφορών έως τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και της ύδρευσης- δεν αποτελούν επίδειξη δύναμης, αλλά ένδειξη απελπισίας μπροστά στη βούληση ενός έθνους», υπογράμμισε.

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