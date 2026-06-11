Ιράν: Απορρίπτει τις απειλές Τραμπ – «Δείγμα απελπισίας οι απειλές κατά υποδομών», δηλώνει ο Πεζεσκιάν

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Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν σήκωσε το γάντι που πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιασμούς.

Απαντώντας άμεσα στις προειδοποιήσεις του Προέδρου των ΗΠΑ για επικείμενο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών, ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν χαρακτήρισε τις αμερικανικές απειλές κατά των πολιτικών υποδομών της χώρας του ως «σημάδι απελπισίας» και όχι ισχύος, διαμηνύοντας πως το Ιράν θα προβάλει σθεναρή αντίσταση.

«Σημάδι απελπισίας»

Η αντίδραση της Τεχεράνης εκδηλώθηκε με ανάρτηση του Μασούντ Πεζεσκιάν στην πλατφόρμα Χ, λίγα λεπτά αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Οβάλ Γραφείο ότι η κυβέρνησή του πρόκειται να «επιτεθεί [στο Ιράν] πολύ σκληρά».

Ο Ιρανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του «θα σταθεί ακλόνητη» απέναντι σε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή, ενώ παράλληλα κατήγγειλε με αυστηρό ύφος τις προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον για στοχοποίηση των ιρανικών υποδομών.

زیرساخت‌های حیاتی، شریان‌های زندگی مردم‌اند. تهدید به هدف قرار دادن آنها از شبکه‌های حمل و نقل تا صنعت برق و آب نه نمایش قدرت بلکه نشانه استیصال در برابر اراده یک ملت است.

ایران با تکیه بر دانش و توان متخصصان، وحدت ملی و همبستگی، در برابر هر فشار و تهدیدی استوار خواهد ماند. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 10, 2026



«Οι απειλές εναντίον τους -από τα δίκτυα μεταφορών έως τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και της ύδρευσης- δεν αποτελούν επίδειξη δύναμης, αλλά ένδειξη απελπισίας μπροστά στη βούληση ενός έθνους», υπογράμμισε.