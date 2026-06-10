Αντιπαραθέσεις στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής

Ενεκρίθη κατά πλειοψηφία από την Oλομέλεια της Βουλής, η πρόταση του προέδρου του Σώματος, Νικήτα Κακλαμάνη, να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Παρασκευή το πρωί (12/06/2026) με αντικείμενο την εκλογή προεδρείου, το οποίο είθισται να είναι διακομματικό.

Νωρίτερα, η συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη συγκρότηση της 42μελούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελίχθηκε σε ένα πεδίο, πολιτικής σύγκρουσης. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να βρει σημεία σύγκλισης έπεσε στο κενό, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την πλήρη δυσπιστία τους προς την κυβερνητική πλευρά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν καμία από τις προτεινόμενες διατάξεις.

Τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού έστρεψε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τοποθέτησή του στη Βουλή, κατά την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνοντας ότι «τρίτη ευκαιρία της Νέας Δημοκρατίας δεν σημαίνει σταθερότητα», αλλά «βαθιά οπισθοδρόμηση, μεγαλύτερες ανισότητες και ανεξέλεγκτη θεσμική παρακμή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, τόνισε ότι «η συνταγματική αναθεώρηση, απαιτεί σοβαρότητα και όχι φθηνούς τακτικισμούς και επικοινωνιακά παιχνίδια», ενώ υπογράμμισε πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι συγχρονισμένες με την ανάγκη της σημερινής ελληνικής κοινωνίας και βρίσκονται απέναντι στη φιλοσοφία της κυβέρνησης σύμφωνα με την οποία, κατά τον ίδιο, οι θεσμοί και η εύρυθμη λειτουργία τους είναι επιμέρους ζητήματα και όχι κεντρικό».

«Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήσατε το άρθρο 86 για να δέσετε και όχι για να λύσετε τα χέρια της Ελληνικής Δικαιοσύνης και τολμάτε να μας λέτε για αξιοπιστία; Το ΠΑΣΟΚ συναίνεση δίνει μόνο στη δεύτερη Αναθεωρητική Βουλή, γιατί πρέπει πρώτα να μιλήσει ο ελληνικός λαός. Μόνο έτσι προστατεύεται η συνταγματική αναθεώρηση από τις δικές σας μικροκομματικές σκοπιμότητες». Μάλλον τα σοκολατάκια είχαν γεύση λωτού γιατί η κυρία Μπακογιάννη έχει ξεχάσει τι έχει κάνει η ΝΔ. Δεν είμαστε όλοι λωτοφάγοι, έχουμε θεσμική μνήμη, κύριοι της ΝΔ» πρόσθεσε.

Και συνέχισε: «Η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Κανείς πολίτης δε σας εμπιστεύεται και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη και με υπουργό απουσίας της Δικαιοσύνης τον κ. Φλωρίδη, που ντροπιάζει την καρέκλα του υπουργού Δικαιοσύνης. Μην αναμένετε, λοιπόν, συναινέσεις σε αυτή τη διαδικασία. Fast track διαδικασίες που επέλεξε να λείπει ο Πρωθυπουργός. Θέλετε να μετατρέψετε την διαδικασία σε ένα προεκλογικό εργαλείο».

«Kανείς, καμία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Μην αναμένετε συναινέσεις. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι»

Απαντώντας στην κριτική, που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από τη ΝΔ, επειδή έχει δηλώσει ότι στην πρώτη φάση, στην παρούσα Βουλή, δεν θα ψηφίσει καμία διάταξη ώστε να είναι υποχρεωτική η αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Δεν ψηφίζουμε γιατί είστε αναξιόπιστοι». «Πρώτα θα μιλήσει ο ελληνικός λαός στις κάλπες γιατί έτσι θα προστατευθεί η συνταγματική αναθεώρηση από τις μικροκομματικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στυλιανίδης: «Απαιτείται συναίνεση για ένα καλύτερο μέλλον»

Ο εισηγητής της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος λόγω απουσίας του πρωθυπουργού ανέλαβε το συγκεκριμένο ρόλο, απάντησε στο ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για την αναγκαιότητα της πολιτικής συναίνεσης:

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αναθεωρητική διαδικασία είναι η κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, στην οποία «δεν αντιπαρατίθενται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά δοκιμάζεται η ωριμότητα όλου του πολιτικού συστήματος και η δυνατότητά του να διαλέγεται υπεύθυνα, νηφάλια και επιστημονικά τεκμηριωμένα, δημιουργώντας συναινέσεις. Επίσης, δοκιμάζεται η δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων και των βουλευτών να παρουσιάσουν καινοτόμες ιδέες και έξυπνες προτάσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος».

«Έχουμε διδαχθεί από την ιστορία μας ότι ακόμα και τα τελειότερα Συντάγματα στα χέρια ασυνείδητων ή αδιάφορων λειτουργών απέτυχαν, ενώ ακόμα και ατελή Συντάγματα στα χέρια ευσυνείδητων λειτουργών λειτούργησαν τέλεια», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ.

Όπως επεσήμανε, το Σύνταγμα του 1975 «παρ’ όλο που είναι προϊόν μιας άλλης εποχής, παραμένει ανθεκτικό αλλά και επίκαιρο, αποδεικνύοντας τον διαχρονικό χαρακτήρα του αξιακού κώδικα που εκφράζει, όμως καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή του στα σύγχρονα δεδομένα που δημιουργούν οι νέες διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες, η κλιματική αλλαγή, οι εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και η δημιουργία πολλών παράλληλων και παρεμβατικών εννόμων τάξεων και αυτό μας θέτει όλους ενώπιον των ευθυνών μας και μας καλεί να αναλάβουμε νέες θεσμικές πρωτοβουλίες».

«Η ΝΔ ταυτίζεται πάντοτε με τις κορυφαίες επιλογές για το έθνος»

«Η παράταξή μου η Νέα Δημοκρατία, για ακόμη μια φορά επιδιώκει να αποδείξει στον ελληνικό λαό ότι από τότε που την ίδρυσε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, ταυτίζεται πάντα με τις κορυφαίες επιλογές για τον λαό και το έθνος», δήλωσε ακόμη ο κ. Στυλιανίδης. Αναφερόμενος στις 34 αλλαγές-προσθήκες-βελτιώσεις που περιλαμβάνει η πρόταση προς Αναθεώρηση του Συντάγματος που έχει καταθέσει η ΝΔ, σημείωσε ότι «σήμερα έχουμε μια σπάνια ευκαιρία, αξιοποιώντας την εμπειρία απανωτών κρίσεων που αντιμετωπίσαμε με επιτυχία, να σχεδιάσουμε τον νέο Πολιτειακό Χάρτη της πατρίδας μας, υπερβαίνοντας μικροκομματικές διαφορές και πάθη».

Φλωρίδης: «Αυτή είναι η πολιτική δύναμη που θα αναλάβει την ευθύνη να μιλήσει με το παρόν και το μέλλον»

Ο κ. Φλωρίδης σχολίασε την στάση του ΠΑΣΟΚ στη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος. «Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα καταθέσει προτάσεις, στην επιτροπή φαντάζομαι, αλλά ο πρόεδρος, ο κ. Ανδρουλάκης κατέληξε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή την προτείνουσα Βουλή, να δώσει ψήφο για καμία από τις προτεινόμενες διατάξεις, έστω και αν υπάρξει συμφωνία με κάποιες από τις διατάξεις που το ΠΑΣΟΚ προτείνει, έστω και αν το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με κάποια ή κάποιες από τις διατάξεις που προτείνει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης για να συμπληρώσει ότι μια τέτοια στάση σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ αρνείται να υπηρετήσει τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, ότι δηλαδή η προτείνουσα Βουλή συζητά και αποφασίζει ποιες διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν.

«Αυτή είναι η πολιτική δύναμη που θα αναλάβει την ευθύνη να μιλήσει με το παρόν και το μέλλον, να συνομιλήσει με τις επερχόμενες γενιές και να μπορέσει να ασφαλίσει τη χώρα στο συνταγματικό επίπεδο εκείνο που θα την ενισχύσει περαιτέρω και εθνικά και κοινωνικά και οικονομικά», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης και σημείωσε ότι «η ιστορία θα καταγράψει τα κόμματα που απέχουν από το παρόν και το μέλλον της χώρας, τα οποία θα βλέπουν την εικόνα να… κουνιέται αλλά διαρκώς προς τα κάτω».

Κουτσούμπας: «Απαράδεκτη η διαδικασία που ακολουθείται για τη Συνταγματική Αναθεώρηση»

«Το γεγονός ότι το ΚΚΕ κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή τόσο τις αντιδραστικές προτάσεις της κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όσο και την απαράδεκτη διαδικασία που ακολουθείται», ανέδειξε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μίλησε στη συζήτηση στη Βουλή για τις διαδικασίες της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, ενόψει και των εκλογών, «στοχεύει στο να ξεχαστούν οι τεράστιες ευθύνες για τα σκάνδαλα και τα εγκλήματα που προσπαθεί να συγκαλύψει, να μην πάρει ο λαός χαμπάρι το «νέο κουστούμι» που του ράβει, να γλιτώσει από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στις αντιδραστικές τομές που φέρνει. Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε να μην συνεχιστεί η απαράδεκτη διαδικασία και να μπει τέλος στην αλαζονεία, την αντιδραστικότητα, ξεκαθαρίζοντας πως το ΚΚΕ δεν θα στηρίξει καμία αναθεώρηση άρθρων που θα συμβάλλουν στην εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Ανέδειξε ότι πίσω από ψευτοδιλήμματα είτε περί τάχα ενίσχυσης του κράτους δικαίου, είτε περί επιστροφής στην ευρωπαϊκή κανονικότητα και κυβερνητικής αλλαγής επιδιώκεται να κρυφτεί η συναίνεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης που προβαίνουν σε μια «βολική αντιπαράθεση» και «αποπροσανατολιστική συζήτηση μακριά από τα πραγματικά προβλήματα» που βιώνει ο λαός και οξύνονται σε συνθήκες βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και ενδεχόμενης νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Υπογράμμισε πως όλα τα κόμματα του συστήματος συμφωνούν με τους επικίνδυνους για τους λαούς στόχους, όπως με τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων για τη διόγκωση κερδών, την αυξημένη ισχύ της απαράδεκτης νομοθεσίας της ΕΕ, την υπουργική ασυλία. Κάλεσε να καταργηθεί εδώ και τώρα το απαράδεκτο άρθρο 86 του Συντάγματος και να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτό πρέπει να γίνει και αυτό το προτείνει μόνο το ΚΚΕ».

Κωνσταντοπούλου: «Το Σύνταγμα πρέπει να προέλθει από τους πολίτες»

Την άποψη ότι «το νέο Σύνταγμα πρέπει να προέλθει από τους πολίτες και όχι από αυτούς που είναι «κλεισμένοι σε δωμάτια, διαδρόμους και κουίντες» εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την παρέμβασή της στην συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστήριξε ότι το κόμμα της εκπληρώνει τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης «σε μια άδεια Βουλή» γιατί είναι το μόνο που δίνει το «παρών» καθημερινά και «αμύνεται απέναντι στην αντισυνταγματική νομοθέτηση».

Η ίδια τόνισε «πως η όποια αναθεώρηση του Συντάγματος πρέπει να γίνει για να «φέρουμε τον άνθρωπο ξανά μπροστά» με «συμμετοχικές διαδικασίες», κάτι που όπως είπε, είναι αντίθετο με τις προτάσεις τής κυβέρνησης, η οποία «χωρίς να ρωτήσει κανέναν φέρνει λύσεις μαθητευόμενων μάγων για να βγάλει την κοινωνία όσο πιο έξω».

Στο Σύνταγμα είναι εγγεγραμμένη η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, την οποία καταστρατηγήσατε συστηματικά επί δεκαετίες όσοι κυβερνήσατε, επιτυγχάνοντας τη σταδιακή περιθωριοποίηση της κοινωνίας», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας «μιλάει για τελείως διαφορετικά πράγματα», όπως «η υποχρεωτική λογοδοσία, η αναζωογόνηση της δημοκρατίας και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών», επεσήμανε,

Φάμελλος: «Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης»

«Είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης. Αυτή πρέπει να είναι μία διαδικασία αναβάθμισης της δημοκρατίας, διαφανής, συμμετοχική, που να προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες και θα θέτει τις βάσεις για να επιτευχθούν συγκλίσεις. Όμως, η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης, δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες» είπε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Απευθυνόμενος προς την πλειοψηφία είπε: «Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται! Και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό» σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Νατσιός: «Βαθιά παθογένεια ατιμωρησίας – Μοναρχία με κυρίαρχο τον πρωθυπουργό»

Για «βαθιά παθογένεια ατιμωρησίας», την οποία χαρακτήρισε γενετικό ελάττωμα της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, έκανε λόγο, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός.

Συνεχίζοντας, έκανε λόγο για πολιτικό σύστημα, «που έχει καταλήξει σε εκλόγιμη μοναρχία, με απόλυτο κυρίαρχο τον πρωθυπουργό, διορισμένη ηγεσία Δικαιοσύνης, αποδυναμωμένο Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θεσμούς κομμένους στα μέτρα της εκάστοτε πλειοψηφίας».

Ο πρόεδρος της «Νίκης» αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα που μετέτρεψε, όπως είπε, το «όχι» σε «ναι», εξαπολύοντας ευθείες βολές στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

«Ήλθε το «όχι» του λαού μας, όχι στην εξάρτηση και την υποτέλεια, που σε μια νύχτα έγινε «ναι» στο ξεπούλημα της χώρας», είπε χαρακτηριστικά.

Στο θέμα της λειτουργίας των θεσμών άσκησε κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των υποκλοπών, και στη σχέση της εκτελεστικής εξουσίας με την ενημέρωση, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως υπερασπιστής της συνταγματικής τάξης, την ώρα που συγκέντρωσε στο πρωθυπουργικό γραφείο την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΡΤ και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε.

Σχετικά με τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, χαρακτήρισε την πρόταση της κυβέρνησης για επιλογή των ανωτάτων δικαστών μέσω ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής ως προσχηματική. «Ποιος θα έχει την πλειοψηφία σε αυτή την Επιτροπή;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε:

«Η ηγεσία της Δικαιοσύνης να μην διορίζεται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ κανένας δικαστικός να μη λαμβάνει κυβερνητική θέση ή θέση σε ανεξάρτητη αρχή μετά την αφυπηρέτησή του».

Μπακογιάννη: «Ο λαός δεν θέλει επαναστατική γυμναστική από την αντιπολίτευση, θέλει την ουσιαστική συνεισφορά σας»

«Ο ελληνικός λαός δεν θέλει το ΟΧΙ σε όλα, δεν θέλει επαναστατική γυμναστική από την αντιπολίτευση, θέλει την ουσιαστική συνεισφορά σας, την άποψή σας για την Συνταγματική Αναθεώρηση», ανέφερε προς την αντιπολίτευση η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

H συζήτηση της Αναθεώρησης του Συντάγματος «καθορίζει το μέλλον της νέας γενιάς» υπογράμμισε η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, καθώς η διαδικασία αυτή «κοιτάζει εξ ορισμού στο μέλλον».

Οι προτάσεις της ΝΔ είπε «φιλοδοξούν να διορθώσουν παραφωνίες του παρελθόντος και να θωρακίσουν την ελληνική κοινωνία για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η πρότασή μας εκτείνεται από ώριμα αιτήματα δεκαετιών, όπως η διαδικασία διερεύνησης ποινικής ευθύνης υπουργών, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, η καθολική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Κρίσιμα στοιχήματα του σήμερα και του αύριο όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, της προσιτής στέγης, η διαχείριση των προκλήσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης», τόνισε η κυρία Μπακογιάννη.

Ρουσόπουλος: «Η αναθεώρηση δεν πρέπει να υπηρετήσει την συγκυρία αλλά την διάρκεια, αναζητώντας την ευρύτερη συναίνεση»

Η αναθεώρηση του Συντάγματος «πρέπει να υπηρετήσει τρεις θεμελιώδους στόχους: Ισχυρότερους θεσμούς, σύγχρονα δικαιώματα και βαθύτερη εμπιστοσύνη των πολιτών προς την δημοκρατία. Η αναθεώρηση δεν πρέπει να υπηρετήσει την συγκυρία αλλά την διάρκεια, αναζητώντας την ευρύτερη συναίνεση», είπε ο βουλευτής της ΝΔ Θοδωρής Ρουσόπουλος κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, για τον ορισμό προθεσμίας υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, είπε με ιδιαίτερο νόημα, ο βουλευτής της ΝΔ.

«Η επιλογή είναι του εάν θέλουμε να συζητήσουμε ανοικτά και με σύνθεση για το Σύνταγμα που θέλουμε», υπογράμμισε.

Οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος, επισήμανε ο βουλευτής «δεν γίνονται ούτε για τις κυβερνήσεις ή τις αντιπολιτεύσεις ή για τις επόμενες εκλογές, αλλά για τις επόμενες γενιές». Σήμερα, με την παρούσα αναθεώρηση είπε ο κ. Ρουσόπουλος «καλούμαστε να προετοιμάσουμε την δημοκρατία μας για προκλήσεις που οι συντάκτες του Συντάγματος του 1975 δεν μπορούσαν λογικά να προβλέψουν από τις τεχνολογικές και γεωπολιτικές ισορροπίες». Να ισορροπήσουμε «μεταξύ δύο αρχών που εμφανίζονται ως αντίθετες, αλλά στην πραγματικότητα είναι συμπληρωματικές: την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και την λογοδοσία της εξουσίας». Χρειαζόμαστε τόνισε ο βουλευτής «ισχυρή εκτελεστική εξουσία που να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, αλλά και ισχυρούς θεσμούς που να μπορούν να ελέγχουν τις αποφάσεις αυτής της εξουσίας. Γιατί η Δημοκρατία δεν λειτουργεί χωρίς έλεγχο, αλλά ούτε χωρίς την δυνατότητα λήψης και ανάθεσης ευθύνης», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Ρουσόπουλος.

Δουδωνής: «Τα δικαιώματα των πολιτών σε πρώτο πλάνο»

«Η αναθεώρηση πρέπει να γίνει προς τρεις κατευθύνσεις, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής και τόνισε ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση για ουσιαστικότερα δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής, για προστασία των δημοκρατικών θεσμών με ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και για μια αυθεντικά δημοκρατική και υπερπλειοψηφική διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος».

Τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος

Σύμφωνα με την συζήτηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Διάσκεψη των Προέδρων η πρόταση τη οποία εισηγείται ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, προβλέπει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης να αποτελείται από 42 μέλη, να έχει Διακομματικό προεδρείο, με την πλειοψηφία να προτείνει για πρόεδρο τον Μάκη Βορίδη και εισηγητή τον Ευριπίδη Στυλιανίδη και να ολοκληρώσει το έργο της εντός δύο (2) μηνών. Με την κατάθεση της Έκθεσης, μετά από 2 μήνες θα διεξαχθεί η πρώτη ψηφοφορία επί των άρθρων προς αναθεώρηση διατάξεων και σε διάστημα ενός μηνός, θα ακολουθήσει και η δεύτερη ψηφοφορία.

Στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος θα μετέχουν:

Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

1. Αθανασίου Χαράλαμπος

2. Βλάχος Γεώργιος

3. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης)

4. Καιρίδης Δημήτριος

5. Καππάτος Παναγής

6. Καράογλου Θεόδωρος

7. Κεφαλογιάννης Ιωάννης

8. Κτιστάκης Ελευθέριος

9. Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

10. Κωτσός Γεώργιος

11. Μακρή Ζωή (Ζέττα)

12. Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα

13. Μηταράκης Παναγιώτης (Νότης)

14. Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)

15. Νικολακόπουλος Ανδρέας

16. Οικονόμου Ιωάννης (Γιάννης)

17. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

18. Ράπτη Ζωή

19. Ρουσόπουλος Θεόδωρος (Θόδωρος)

20. Σκυλακάκης Θεόδωρος

21. Στυλιανίδης Ευριπίδης

22. Συρίγος Ευάγγελος (Άγγελος)

23. Χαρακόπουλος Μάξιμος

Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»

24. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα (Νάντια)

25. Δουδωνής Παναγιώτης

26. Λιακούλη Ευαγγελία

27. Μάντζος Δημήτριος

28. Νικητιάδης Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

29. Γαβρήλος Γεώργιος

30. Ξανθόπουλος Θεόφιλος

31. Παπαηλιού Γεώργιος

32. Ψυχογιός Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»

33. Γκιόκας Ιωάννης

34. Δελής Ιωάννης

35. Κομνηνάκα Μαρία

Από την Κ.Ο. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ”

36. Φωτόπουλος Στυλιανός

37. Χήτας Κωνσταντίνος

Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ «ΝΙΚΗ»

38. Ρούντας Γεώργιος

Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

39. Κωνσταντοπούλου Ζωή

Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές

40. Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

41. Καραγεωργοπούλου Ελένη

42. Τζάκρη Θεοδώρα

Τέσσερις Συνταγματικές Αναθεωρήσεις από το 1975 έως σήμερα

To Σύνταγμα αποτελεί τον θεμελιώδη νόμο του ελληνικού κράτους και καθορίζει την οργάνωση της πολιτείας, τη λειτουργία των θεσμών και τα δικαιώματα των πολιτών. Από τη θέσπισή του το 1975 έως σήμερα, έχει υποστεί τέσσερις αναθεωρήσεις, οι οποίες αντανακλούν τις πολιτικές, κοινωνικές και θεσμικές εξελίξεις της χώρας. Κάθε αναθεώρηση επιδίωξε να προσαρμόσει το συνταγματικό πλαίσιο στις ανάγκες της εποχής, ενισχύοντας τη δημοκρατική λειτουργία και τη σταθερότητα του πολιτεύματος.

Η πρώτη αναθεώρηση του Συντάγματος πραγματοποιήθηκε το 1986 και είχε ως βασικό στόχο τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μέχρι τότε, ο Πρόεδρος διέθετε σημαντικές εξουσίες, οι οποίες θεωρήθηκε ότι δεν συμβάδιζαν πλήρως με τον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Για τον λόγο αυτό καταργήθηκαν αρμοδιότητες όπως η δυνατότητα πρόωρης διάλυσης της Βουλής λόγω δυσαρμονίας με το λαϊκό αίσθημα, η μονομερής κήρυξη κατάστασης πολιορκίας και η απευθείας προσφυγή στον λαό μέσω διαγγελμάτων.

Η δεύτερη αναθεώρηση, το 2001, υπήρξε η πιο εκτεταμένη στην ιστορία του Συντάγματος του 1975. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν μεγάλο αριθμό συνταγματικών διατάξεων και είχαν εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα. Εισήχθησαν νέες εγγυήσεις για τα ατομικά δικαιώματα, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας. Παράλληλα, ενισχύθηκε ο ρόλος των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών μέσω της συνταγματικής τους κατοχύρωσης.

Η αναθεώρηση του 2008 είχε πιο περιορισμένο περιεχόμενο. Η σημαντικότερη μεταβολή αφορούσε την κατάργηση του απόλυτου επαγγελματικού ασυμβίβαστου των βουλευτών, ενώ οι υπόλοιπες αλλαγές ήταν μικρότερης έκτασης και δεν επηρέασαν ουσιαστικά τη λειτουργία του πολιτεύματος.

Η τέταρτη αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε το 2019 και επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεσμικών προβλημάτων. Η σημαντικότερη αλλαγή ήταν η αποσύνδεση της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Επιπλέον, μειώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για την επιλογή των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών και θεσπίστηκε η δυνατότητα λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας μέσω της συγκέντρωσης 500.000 υπογραφών πολιτών.

Η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος προβλέπεται στο άρθρο 110. Σύμφωνα με αυτό, ορισμένες θεμελιώδεις διατάξεις δεν μπορούν να αναθεωρηθούν, όπως εκείνες που καθορίζουν τη μορφή του πολιτεύματος ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και βασικές διατάξεις που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διάκριση των εξουσιών. Για να ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης απαιτείται πρόταση τουλάχιστον πενήντα βουλευτών και ειδική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την επόμενη Βουλή, ενώ δεν επιτρέπεται νέα αναθεώρηση πριν από την πάροδο πέντε ετών από την ολοκλήρωση της προηγούμενης.

Οι αναθεωρήσεις του Συντάγματος αποτελούν σημαντικό μηχανισμό προσαρμογής του πολιτεύματος στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Μέσα από τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν από το 1975 έως σήμερα, επιδιώχθηκε η ενίσχυση της δημοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και η αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.