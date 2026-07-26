Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός ηλικιωμένος έπειτα από φωτιά στο σπίτι του – Γείτονες άκουσαν εκρήξεις

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου 26/07 όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι όπου διέμενε, επί της οδού Μακρυνίτσης στο Βόλο.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, λίγο πριν ξεσπάσουν οι πρώτες φλόγες στη μονοκατοικία, γείτονες άκουσαν εκρήξεις και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική. Στην επιχείρηση κατάσβεσης που ακολούθησε, συμμετείχαν 4 οχήματα και 14 πυροσβέστες. Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. απέκλεισαν το σημείο, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό.

Εγκλωβίστηκε από τη φωτιά

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ αναμένονταν να πραγματοποιηθεί νεκροψία και νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Γείτονες μιλώντας στο magnesianews.gr υποστήριξαν πως ο άνδρας έμενε μόνος του, ενώ διαβιούσε χωρίς ρεύμα, λέγοντας πως χρησιμοποιούσε γκαζάκια για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Όπως υποστηρίζουν, εγκλωβίστηκε από τη φωτιά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για να διασαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό αυτό γεγονός και είναι χαρακτηριστικό ότι έως αργά η αστυνομία αναζητούσε συγγενικά πρόσωπα του άτυχου άνδρα προκειμένου να προχωρήσουν στην αναγνώριση της σορού του.