Συγκινήθηκε ο Θάνος Καληώρας για τον γιο του: «Είναι το μεγαλύτερο παράσημο στη ζωή μου»

Ο Θάνος Καληώρας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» και συγκινήθηκε όταν η Φαίη Σκορδά μίλησε με όμορφα λόγια για τον γιο του. Ο ηθοποιός δήλωσε ότι ο γιος του είναι εξαιρετικός επαγγελματίας και υπέροχο πλάσμα, χαρακτηρίζοντάς τον «το μεγαλύτερο παράσημο» στη ζωή του.

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Θάνος Καληώρας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Θάνος Καληώρας φιλοξενήθηκε στο «Buongiorno», όπου συγκινήθηκε από τα όμορφα λόγια της Φαίης Σκορδά για τον γιο του.
  • Ο ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε πως ο γιος του «είναι το μεγαλύτερο παράσημο στη ζωή μου».
  • Εξήγησε επίσης πως ο γιος του είναι ένας υπέροχος επαγγελματίας, κάτι που του επιβεβαιώνουν πολλοί άνθρωποι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στο «Buongiorno» φιλοξενήθηκε ο Θάνος Καληώρας την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Φαίη Σκορδά μίλησε με πολύ όμορφα λόγια για τον γιο του καταξιωμένου ηθοποιού, με τον καλλιτέχνη να μην κρύβει την συγκίνησή του.

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Αφού η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στο πόσο καλός επαγγελματίας είναι ο γιος του Θάνου Καληώρα, ο ηθοποιός εμφανώς συγκινημένος είπε ότι: «Πράγματι είναι εξαιρετικός. Συγκινούμαι, γιατί είναι το μεγαλύτερο παράσημο στη ζωή μου ο γιος μου».

Επιπλέον, εξήγησε πως: «Επειδή τον ξέρω από τα γεννοφάσκια του, θα πω, και επειδή έχουμε μία πορεία αρκετών χρόνων μαζί, οφείλω να σου πω ότι πραγματικά, πέραν του γεγονότος ότι είναι ένας υπέροχος πατέρας, ένα υπέροχο πλάσμα, και μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια, και όλο τον κόσμο τον ευχαριστώ γιατί όπου βρίσκομαι μιλάνε για το παιδί.

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Αλλά είναι και ένας υπέροχος επαγγελματίας. Αυτό νομίζω ότι μου το επιβεβαιώνουν πολλοί άνθρωποι, ακόμα και τώρα εδώ που είδα, κάθε φορά, το πόσο σημαντικός και πόσο καλός είναι στη δουλειά του. Επειδή είναι πολύ χαμηλών τόνων, δεν θέλει να μιλάω για αυτόν, αλλά έτσι μια που το έφερε η κουβέντα, αναγκάζομαι να μιλήσω θέλει δεν θέλει». 

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