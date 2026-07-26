Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Η ζωή μας γέμισε ξανά φως…» – Η νέα ανάρτηση μετά τη γέννηση της δεύτερης κόρης της

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, η οικογένεια της Ελεάνας Παπαϊωάννου και του Δημήτρη Βεργίνη μεγάλωσε, με την αγαπημένη τραγουδίστρια να φέρνει στον κόσμο τη δεύτερη κόρη τους. Η γνωστή καλλιτέχνις, πριν από λίγες ώρες, έκανε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, για το ευτυχές γεγονός.

Η ευτυχισμένη μητέρα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, ένα βίντεο με φωτογραφίες από την ημέρα που ήρθε στη ζωή το νέο μέλος της οικογένειάς της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleana Papaioannou (@eleanapapaioannou.official)

Στο μήνυμα με το οποίο συνόδεψε το βίντεό της, η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγραψε: «Στις 17 Ιουλίου, ώρα 07.59 το πρωί ,η ζωή μας γέμισε ξανά φως… Η δεύτερη κόρη μας, ήρθε στην αγκαλιά μας και μαζί της ήρθε ένα νέο κύμα αγάπης, συγκίνησης και ευγνωμοσύνης. Οι πρώτες μας μέρες στο σπίτι είναι γεμάτες μικρές στιγμές που θα κρατήσουμε για πάντα μέσα στην καρδιά μας… αγκαλιές, χαμόγελα, ξενύχτια, τρυφερότητα και αυτή τη μοναδική αίσθηση ότι ένα ακόμη θαύμα μπήκε στη ζωή μας…

Θέλω μέσα από την καρδιά μου να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο μαιευτήριο @omilosiaso και σε όλο το προσωπικό, για τη φροντίδα, την ασφάλεια, τον επαγγελματισμό και την αγάπη που μας έδειξαν σε αυτή τη μοναδική στιγμή.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην αγαπημένη μου γυναικολόγο @Kalomoiraprifti που στάθηκε δίπλα μου με σιγουριά, γνώση και ανθρωπιά, και με βοήθησε να φέρω στον κόσμο το δεύτερο κοριτσάκι μας. Στην υπέροχη μαία μου @Konstantinapietri, για την ηρεμία, τη φροντίδα και τη ζεστασιά που μου χάρισε σε κάθε στιγμή. Επίσης, στην αγαπημένη μου γυναικολόγο στη Θεσσαλονίκη, Αναστασία Μελεούνη που με συνόδευσε με αγάπη και φροντίδα σε όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού.

Τέλος το πιο μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπό μου, τον σύζυγό μου @verginisd. Για την αγάπη σου, τη δύναμή σου, την υπομονή σου και για το ότι ήσουν δίπλα μου σε κάθε στιγμή… Μαζί δημιουργήσαμε την πιο όμορφη οικογένεια και νιώθω ευλογία που σε έχω συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι.

Κι ένα ξεχωριστό φιλάκι στη μεγάλη μας κόρη, τη Θεοδώρα μου… Το κοριτσάκι μας, που μέσα σε λίγες μέρες, έγινε η πιο γλυκιά μεγάλη αδελφή… Η αγάπη και η τρυφερότητα με την οποία αγκάλιασε τη μικρή της αδελφή, μας έχει κάνει κυριολεκτικά να κλαίμε… Είσαι η πρώτη μας αγάπη και τώρα είσαι το πιο όμορφο παράδειγμα για τη μπέμπα μας…

Καλώς ήρθες λοιπόν, μικρούλι μας. Είσαι η δεύτερη ευλογία μας, η δεύτερη μεγάλη αγάπη μας και η απόδειξη πως η καρδιά μιας μαμάς δεν χωρίζεται… αλλά μεγαλώνει… Εύχομαι τα δύο μας κορίτσια να είναι πάντα υγιή, δυνατά, χαμογελαστά και αγαπημένα… Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ, να σας κρατάμε το χέρι και να σας αγαπάμε χωρίς όρια…».