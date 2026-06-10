Δούκισσα Νομικού: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη – «Μαζί και συνεχίζουμε…»

Πριν από εννέα χρόνια, στις 10 Ιουνίου του 2017, η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί συνολικά 12 χρόνια, ενώ στη διάρκεια της κοινής του ζωής έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον Σάββα, ο οποίος ήρθε στον κόσμο στις 25 Μαρτίου του 2018 και την Αναστασία, η οποία γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2019. Με αφορμή την σημερινή ημέρα (10/6), η παρουσιάστρια πραγματοποίησε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Στη δημοσίευσή της, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, μερικά στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο, αποτυπώνονται οι ευτυχισμένες στιγμές που έζησε το ζευγάρι, την ημέρα του γάμου του.

Η Δούκισσα Νομικού, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «3.285 μέρες η γυναίκα σου. Για πάντα το κορίτσι σου. Μαζί και συνεχίζουμε… Σε λατρεύω!».