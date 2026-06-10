Δούκισσα Νομικού: Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη – «Μαζί και συνεχίζουμε…»

Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης γιόρτασαν την ένατη επέτειο γάμου τους στις 10 Ιουνίου 2026. Με αφορμή την επέτειο, η παρουσιάστρια πραγματοποίησε μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, στην οποία μοιράστηκε στιγμιότυπα από τον γάμο τους και ένα συγκινητικό μήνυμα προς τον σύζυγό της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Δούκισσα Νομικού Δημήτρης Θεοδωρίδης
Φωτογραφίες: Instagram/dutchesss_
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης γιορτάζουν την 9η επέτειο γάμου τους, καθώς ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 10 Ιουνίου του 2017. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί συνολικά 12 χρόνια.
  • Με αφορμή την επέτειο, η παρουσιάστρια πραγματοποίησε μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δούκισσα Νομικού έγραψε: «3.285 μέρες η γυναίκα σου. Για πάντα το κορίτσι σου. Μαζί και συνεχίζουμε… Σε λατρεύω!».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Πριν από εννέα χρόνια, στις 10 Ιουνίου του 2017, η Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Το αγαπημένο ζευγάρι είναι μαζί συνολικά 12 χρόνια, ενώ στη διάρκεια της κοινής του ζωής έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον Σάββα, ο οποίος ήρθε στον κόσμο στις 25 Μαρτίου του 2018 και την Αναστασία, η οποία γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2019. Με αφορμή την σημερινή ημέρα (10/6), η παρουσιάστρια πραγματοποίησε μία πολύ τρυφερή ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Δούκισσα Νομικού: «Έχω χαθεί λίγο τις τελευταίες μέρες, αλλά είναι ωραίο να εξαφανίζεσαι μερικές φορές»

Στη δημοσίευσή της, η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, μερικά στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου της με τον Δημήτρη Θεοδωρίδη.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο, αποτυπώνονται οι ευτυχισμένες στιγμές που έζησε το ζευγάρι, την ημέρα του γάμου του.

Η Δούκισσα Νομικού, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «3.285 μέρες η γυναίκα σου. Για πάντα το κορίτσι σου. Μαζί και συνεχίζουμε… Σε λατρεύω!». 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ