Δούκισσα Νομικού: Ταξίδι στην Νέα Υόρκη για το μοντέλο – Οι φωτογραφίες στο Instagram

Σύνοψη από το

  • Η Δούκισσα Νομικού ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από το πώς πέρασε στον γνωστό προορισμό. Το μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες από την καθημερινότητά της στην αμερικανική μεγαλούπολη.
  • Η Δούκισσα Νομικού απαθανάτισε εμβληματικά σημεία της πόλης και εστίασε στις στολισμένες βιτρίνες εμπορικών καταστημάτων, μεταφέροντας το κλίμα μέσα από τον φωτογραφικό της φακό.
  • Οι εικόνες που ανάρτησε αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των δρόμων και των γειτονιών, με το μοντέλο να ποζάρει μπροστά σε ουρανοξύστες αλλά και στους χιονισμένους δρόμους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταύρος Ιωακείμ

lifestyle

Δούκισσα Νομικού: Ταξίδι στην Νέα Υόρκη για το μοντέλο – Οι φωτογραφίες στο Instagram

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε η Δούκισσα Νομικού και μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από το πώς πέρασε στον γνωστό προορισμό. Το μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της, αποτυπώνοντας στιγμές από την καθημερινότητά της στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Η Δούκισσα Νομικού, που πραγματοποίησε ένα ακόμη ταξίδι στη Νέα Υόρκη, απαθανάτισε εμβληματικά σημεία της πόλης και εστίασε στις στολισμένες βιτρίνες εμπορικών καταστημάτων, μεταφέροντας το κλίμα της πόλης μέσα από τον φωτογραφικό της φακό. Οι εικόνες που ανάρτησε αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των δρόμων και των γειτονιών.

Παράλληλα, το μοντέλο πόζαρε μπροστά σε ουρανοξύστες, αλλά και στους χιονισμένους δρόμους, ολοκληρώνοντας το φωτογραφικό υλικό από το ταξίδι της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αίτημα ΙΣΑ για την εξαίρεση των προσωπικών γιατρών από τις κατ’ οίκον επισκέψεις

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:49 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Σοφία Βόσσου: «Μου λες ΦΠΑ και μπορεί να νομίζω ότι πρέπει να κάνω κολονοσκόπηση»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star» έκανε η Σοφία Βόσσου και μεταξύ άλλων αναφέρ...
16:30 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Συντετριμμένη η σύζυγός του, Μαίρη – «Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι»

Συντετριμμένη είναι η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή χθες, ...
15:12 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Άγριος on air καβγάς ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη – Έφυγε από το στούντιο η παρουσιάστρια

Άγριος καβγάς ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τ...
13:36 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Συγκλονίζει η Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο: Είπα «σκοτώθηκα, μάνα φεύγω» – Είχα πάθει σοκ

Συγκλονίζει η Πηγή Δεβετζή μιλώντας για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε το μεσημέρι του Σαβ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα