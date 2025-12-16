Δούκισσα Νομικού: Ταξίδι στην Νέα Υόρκη για το μοντέλο – Οι φωτογραφίες στο Instagram

Στη Νέα Υόρκη ταξίδεψε η Δούκισσα Νομικού και μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια εικόνα από το πώς πέρασε στον γνωστό προορισμό. Το μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι της, αποτυπώνοντας στιγμές από την καθημερινότητά της στην αμερικανική μεγαλούπολη.

Η Δούκισσα Νομικού, που πραγματοποίησε ένα ακόμη ταξίδι στη Νέα Υόρκη, απαθανάτισε εμβληματικά σημεία της πόλης και εστίασε στις στολισμένες βιτρίνες εμπορικών καταστημάτων, μεταφέροντας το κλίμα της πόλης μέσα από τον φωτογραφικό της φακό. Οι εικόνες που ανάρτησε αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα των δρόμων και των γειτονιών.

Παράλληλα, το μοντέλο πόζαρε μπροστά σε ουρανοξύστες, αλλά και στους χιονισμένους δρόμους, ολοκληρώνοντας το φωτογραφικό υλικό από το ταξίδι της.