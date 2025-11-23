«Αχ, να γυρνάς και να βρίσκεις αυτό» – Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού στο Instagram

Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε τη χαρά της με μια ιδιαίτερη στιγμή με την κόρη της, Αναστασία. Σήμερα, την Κυριακή 23/11, η μικρή Αναστασία ετοίμασε ένα ξεχωριστό πρωινό με oatmeal για τη μαμά της, μια χειρονομία γεμάτη αγάπη.

Δούκισσα Νομικού «Κάθε μαμά έχει τις στιγμές που την κάνουν να νιώθει περήφανη»

Κάθε μαμά έχει τις στιγμές που την κάνουν να νιώθει περήφανη, όμως για τη Δούκισσα Νομικού αυτές οι στιγμές πληθαίνουν χάρη στα δύο της παιδιά, τον Σάββα και την Αναστασία. Η καθημερινότητά τους είναι γεμάτη τρυφερότητα, εκπλήξεις και χαμόγελα που φωτίζουν το σπίτι.

«Αχ, να γυρνάς και να βρίσκεις αυτό στο τραπέζι…Η κόρη μου έκανε μόνη της πρωινό- έκπληξη», έγραψε η Δούκισσα Νομικού, γεμάτη συγκίνηση.

 

 

