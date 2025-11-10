Δούκισσα Νομικού: Στόλισε χριστουγεννιάτικο δέντρο – «Το ίδιο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου»

Σταύρος Ιωακείμ

lifestyle

Μπορεί να διανύουμε μόλις τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, όμως αρκετοί έχουν ήδη μπει στο εορταστικό κλίμα, στολίζοντας τα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα. Ανάμεσά τους και η Δούκισσα Νομικού, η οποία λατρεύει τις γιορτές και κάθε χρόνο δεν χάνει την ευκαιρία να γεμίζει το σπίτι της με γιορτινά στολίδια, γυαλιστερές μπάλες και το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το αποτέλεσμα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως πρόκειται για το ίδιο δέντρο που στόλιζε παιδί μαζί με τους γονείς της.

«Ήρθε η εποχή του χρόνου που αυτά τα φωτάκια ζεσταίνουν την καρδιά μου. Μπορώ να κάθομαι να τα κοιτώ με τις ώρες. Να σκέφτομαι. Να νοσταλγώ όσα πέρασαν και να ονειρεύομαι όσα θα έρθουν. Το στολίσαμε και φέτος, μια ημέρα μετά τα γενέθλιά μου — το ίδιο δέντρο που στόλιζα κάποτε με τους γονείς μου. Το αγαπώ, αυτό το δέντρο. 35 χρόνια τώρα. Και του χρόνου με υγεία, αγάπη και φως στις ψυχές μας», έγραψε χαρακτηριστικά η Δούκισσα Νομικού.

