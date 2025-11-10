Ισημερινός: Τέσσερις νεκροί και 34 τραυματίες σε συγκρούσεις μέσα σε φυλακή

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 34 τραυματίστηκαν το βράδυ της Κυριακής, ύστερα από σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα σε κρατούμενους μέσα στο κέντρο κράτησης της Ματσάλα, στον νοτιοδυτικό Ισημερινό. Οι έγκλειστοι χρησιμοποίησαν πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά, προκαλώντας χάος και τρόμο στην περιοχή, σύμφωνα με την υπηρεσία φυλακών (SNAI).

Περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα, κάτοικοι της Ματσάλα, στην επαρχία Ελ Όρο, άκουσαν συνεχόμενα πυρά, εκρήξεις και κραυγές για βοήθεια από το εσωτερικό της φυλακής. Λίγες ώρες αργότερα, η SNAI επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, χωρίς να διευκρινιστεί αν πρόκειται αποκλειστικά για κρατούμενους, ενώ μεταξύ των 34 τραυματιών περιλαμβάνονται 33 κρατούμενοι και ένας αστυνομικός, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η κατάστασή τους.

#Internacionales | 🚨🇪🇨 Un enfrentamiento entre internos y agentes penitenciarios ocurrido la madrugada de este domingo en la cárcel de Machala, Ecuador, dejó cuatro muertos y 43 heridos, incluidos dos policías. El incidente se originó durante el proceso de reubicación de los… pic.twitter.com/O8VvSge24K — Porttada (@porttada) November 9, 2025

Οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας επενέβησαν άμεσα, κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο του σωφρονιστικού καταστήματος και συνέλαβαν επτά άτομα, τα οποία θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπως αναφέρει η ίδια πηγή.

Τα τελευταία χρόνια, οι φυλακές του Ισημερινού έχουν μετατραπεί σε επικίνδυνα κέντρα δράσης αντίπαλων συμμοριών, που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών και σε βίαιες συγκρούσεις. Από το 2021 μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί περίπου 500 θάνατοι μέσα σε σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας.

#ComunicadoOficial | El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores informa: pic.twitter.com/kYwYmequXE — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) November 9, 2025

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ένοπλες συμπλοκές στην ίδια φυλακή της Ματσάλα είχαν αφήσει 14 νεκρούς, ανάμεσά τους και έναν σωφρονιστικό υπάλληλο. Λίγες ημέρες αργότερα, νέες συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες σε φυλακή της Εσμεράλδας, στον βορειοδυτικό Ισημερινό, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 17 κρατουμένων.

Από το 2024, οι φυλακές της χώρας βρίσκονται υπό τον έλεγχο του στρατού, μετά την απόφαση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα να κηρύξει τον Ισημερινό σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης», εξαιτίας της δράσης περίπου είκοσι εγκληματικών οργανώσεων που συνδέονται με διεθνή καρτέλ ναρκωτικών. Ωστόσο, τον Αύγουστο, οκτώ από αυτές, ανάμεσά τους και εκείνη της Ματσάλα, παραδόθηκαν στον έλεγχο της αστυνομίας.

Η πιο φονική εξέγερση σε φυλακή του Ισημερινού σημειώθηκε το 2021, όταν περισσότεροι από 100 κρατούμενοι σκοτώθηκαν στο σωφρονιστικό κατάστημα της Γουαγιακίλ. Εικόνες από τα επεισόδια εκείνης της χρονιάς, που αναμεταδόθηκαν ακόμη και ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκάλυψαν σκηνές ακραίας βίας, με ορισμένα θύματα να αποκεφαλίζονται και άλλα να καίγονται ζωντανά, δείχνοντας το βάθος της κρίσης που μαστίζει το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας.