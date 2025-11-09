Βορίζια: Ανοίγουν τα σχολεία την Δευτέρα – Τα ντοκουμέντα από τις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου και η προφυλάκιση των 3 αδελφών

Σε ρυθμούς κανονικότητας θα επιχειρήσουν να μπουν την Δευτέρα (10/11) οι κάτοικοι στα Βορίζια, στην Κρήτη, καθώς αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, στον απόηχο του αιματοκυλίσματος με τους δύο νεκρούς, το περασμένο Σάββατο (1/11). Την ίδια ημέρα, την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θύματος και ο 48χρονος συγγενής τους, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Την Κυριακή, αποφασίστηκε η προφυλάκιση των τριών αδελφών της άλλης οικογένειας, που είχαν εξαφανιστεί μετά το μακελειό και παραδόθηκαν ύστερα από μερικά 24ωρα. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών τόσο για τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την βομβιστική επίθεση στο σπίτι της μίας οικογένειας, που πυροδότησε την φονική συμπλοκή, όσο και για τους εμπλεκόμενους στο αιματοκύλισμα αλλά και για τα φονικά όπλα, που παραμένουν άφαντα.

Το φως της δημοσιότητας είδαν, εξάλλου, και νέα ντοκουμέντα από το πρωινό της 1ης Νοεμβρίου αλλά και μαρτυρίες για τους λόγους που οδήγησαν στην κλιμάκωση της διαμάχης μεταξύ των δύο οικογενειών.

Προφυλακίστηκαν τα τρία αδέλφια

Υπό άκρα μυστικότητα και μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη απολογία τους, τα τρία αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Η ανακρίτρια μετέβη το πρωί της Κυριακής (9/11) στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου κρατούνται τα τρία αδέλφια, τα οποία παραδόθηκαν πριν από πέντε ημέρες, και έλαβε τις απολογίες τους για την δική τους εμπλοκή στο μακελειό που άφησε πίσω δύο νεκρούς.

Ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου εξερράγη η βόμβα, ο 29χρονος αδελφός του και ο «Βενιαμίν» της οικογένειας, ο 19χρονος φαντάρος, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά από μια πολύωρη διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Τα τρία αδέλφια βρίσκονται αντιμέτωπα με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ ισχυρίστηκαν κατά την απολογία τους ότι δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και αρνήθηκαν ότι κρατούσαν όπλο κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να μεταχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, όπως έγινε και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους της οικογένειας, οι οποίοι ήταν τραυματίες και νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ.

Έτσι, την Δευτέρα εκκρεμεί η διαδικασία της απολογίας των δύο κατηγορουμένων από την άλλη οικογένεια.

Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου

Φωτογραφικά ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το πρωινό του περασμένου Σαββάτου (1/11), όταν έγινε το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς.

Στα ντοκουμέντα που παρουσίασε το Mega, καταγράφονται οι τελευταίες κινήσεις του 39χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά.

Η ώρα είναι 11:14 το πρωί του Σαββάτου (1/11), λίγο πριν από το αιματηρό επεισόδιο. Διακρίνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου, ο οποίος μόλις έχει βγει από το σπίτι και μπαίνει στο αγροτικό, όπου, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, φέρεται να είχε και οπλισμό.

Ο 39χρονος κάνει όπισθεν με το όχημά του και κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα θα έπεφτε νεκρός.

Στις 11:16, δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, καταγράφεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο, ένα τζιπ, να βγαίνει μέσα από το χωριό και να δέχεται πυρά.

Στο εν λόγω όχημα βρίσκεται ένα ζευγάρι, που σώθηκε την τελευταία στιγμή. Οι δύο τους έδωσαν κατάθεση στις Αρχές και περιέγραψαν για τα όσα βίωσαν.

Λίγο αργότερα, στις 11:20 διακρίνεται μία γυναίκα να τρέχει.

Πρόκειται για την σύζυγο του 39χρονου θύματος, η οποία βγαίνει από το σπίτι τους. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, η γυναίκα κρατάει το κινητό της τηλέφωνο και τρέχοντας, κατευθύνεται στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο σύζυγός της.

Δείτε το βίντεο:

Οι έρευνες για την βόμβα

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται και για την λύση του γρίφου με την βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι της μίας οικογένειας και πυροδότησε την κλιμάκωση της διένεξης των δύο οικογενειών.

Οι Αρχές έχουν ενδείξεις για τους δράστες -τόσο για τον κατασκευαστή όσο και γι’ αυτόν που την τοποθέτησε- αλλά κινούνται με πολύ προσεκτικά βήματα ώστε να «δέσουν» την υπόθεση με αντικειμενικά ευρήματα.

Πηγές ενημέρωσης που επικαλείται η ιστοσελίδα cretalive αναφέρουν ότι στο «κάδρο», ως ύποπτος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, βρίσκεται ένα πρόσωπο πολύ νεαρής ηλικίας, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του νεκρού 39χρονου, ενώ για την κατασκευή της βόμβας οι Αρχές έχουν υποψίες για άλλο άτομο, συγγενής του οποίου βρίσκεται στη φυλακή.

Βαρύ το κλίμα στα Βορίζια, ανοίγουν τα σχολεία

Το κλίμα στα Βορίζια εξακολουθεί να είναι πολύ βαρύ. Ελάχιστοι κάτοικοι κυκλοφορούν στο χωριό και οι περισσότεροι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές.

Κατά την κυριακάτικη Θεία Λειτουργία ο ιερέας του χωριού ζήτησε από τους ενορίτες να υπάρξει συμπόρευση με συναίνεση καθώς και αυτοσυγκράτηση για το επόμενο χρονικό διάστημα. «Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πατήρ Ιωάννης Γιαννουλάκης στο μήνυμα του και συμπλήρωσε προς τους χωριανούς: «Καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά».

Συγγενείς της νεκρής Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη άφησαν λίγα λουλούδια και άναψαν καντηλάκι στο σημείο όπου έπεσε νεκρή.

Η αστυνομική παρουσία στο χωριό παραμένει έντονη. Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται, είτε πεζό είτε με όχημα, ελέγχεται εξονυχιστικά, ενώ καταγράφονται όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα και στις δύο εισόδους του χωριού.

Την Δευτέρα (10/11) αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη μίλησε στο MEGA για την υπόθεση των Βοριζίων και το κοινωνικό ζήτημα που ανακύπτει.

«Στην υπόθεση της Κρήτης είναι σημαντικό και το θέμα της ασφάλειας. Πώς θα αισθανθεί ασφαλής η κοινωνία, έτσι ώστε οποιαδήποτε έκφανση έχει, το σχολείο, το να πας στη δουλειά, να κάνεις μια κοινωνική ζωή, θα επανέλθει. Άρα είναι ένα θέμα αποκατάστασης ασφάλειας. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται στην Κρήτη πριν από το γεγονός, δουλεύουμε για το σχολείο, μπορεί να έκλεισε αλλά βάλαμε αμέσως τηλεκπαίδευση για να μην μείνουν τα παιδιά πίσω στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Την Δευτέρα θα πάνε σχολείο. Έχουμε στείλει ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους της εκπαίδευσης και έχουν μιλήσει με όλους τους γονείς. Είναι ανήσυχοι οι άνθρωποι στα Βορίζια και τα παιδιά θέλουν να πάνε σχολείο. Η παρουσία της αστυνομίας δημιουργεί έντονη ψυχολογική πίεση. Το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσουμε πάλι να είμαστε στην τάξη», είπε, μεταξύ άλλων.

Αποκαλυπτική μαρτυρία: «Μας πίεζαν και μας εκβίαζαν»

Μία νέα μαρτυρία έρχεται να ρίξει φως στους λόγους που πυροδότησαν την διαμάχη μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια.

Συγγενής της 56χρονης, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, μίλησε στο Mega και έδωσε νέες πληροφορίες για την αντιπαλότητα των δύο οικογενειών.

«Έχουμε στα όρια ένα υπόστεγο. Ψηλά στο βουνό. Και για να μας βγάλουν από εκεί θέλανε τώρα να πάνε στον τόπο μας να χτίσουν μία εκκλησία. Για να γίνει, λέει, ο σασμός έπρεπε να τους αφήσουμε να χτίσουν την εκκλησία και να τους δώσουμε και το σπίτι. Μας πίεζαν και μας εκβίαζαν να τους δώσουμε το σπίτι», αναφέρει αρχικά.

Η διαμάχη ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια μαινόταν αδυσώπητη πολύ καιρό πριν μιλήσουν τα όπλα. Επίκεντρο ήταν όχι μόνο το σπίτι, όπου τοποθετήθηκε η βόμβα, αλλά και ένα μαντρί που ανήκε στην ίδια οικογένεια.

«Το σπίτι λοιπόν δεν τους το δώσαμε και οι μεσίτες λένε αφήστε τους να κάνουν την εκκλησία, να τα φτιάξετε. Τους αφήσαμε να φτιάξουν την εκκλησία, έχει ρίξει το δάπεδο, αλλά δεν πρόλαβε να την φτιάξει. Είδες ο Θεός;», προσθέτει ο μάρτυρας.

Η διεκδίκηση της γης ήταν μόνο η πρόφαση. Στην πραγματικότητα, η μία οικογένεια ήθελε να αναγκάσει την άλλη να φύγει από την περιοχή, όπως υποστηρίζει ο μάρτυρας.

«25 χρόνια γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάναμε συνέχεια πίσω. Χωράφια τους έχουμε δώσει. Ο αδελφός μου τους έχει δώσει χωράφια για να μας αφήσουν ήσυχους. Όπου είμαστε θέλουν να φύγουμε από το χωριό. Αλλά εμείς δεν φεύγουμε. Να φύγουν αυτοί που το ξεκινήσανε».

Ψάχνουν τα όπλα της αιματηρής βεντέτας

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός, το όπλο του 39χρονου ήταν ένα Glock με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων. Πρόκειται για ένα από τα όπλα που συνεχίζουν να αναζητούν οι αστυνομικοί.

Η άρση του απορρήτου στα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων ίσως αποκαλύψει προς τα πού κινήθηκαν στην προσπάθειά τους να ξεφορτωθούν τον οπλισμό. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν αναφέρει ότι μετά τη συμπλοκή γυναίκες και άτομα μικρότερης ηλικίας, που ήταν στο σημείο, άρχισαν να εξαφανίζουν τους κάλυκες για να μην τους βρουν οι αστυνομικοί.

Την ίδια ώρα σε δύσβατες περιοχές του Ψηλορείτη αναζητούνται δύο μέλη της οικογένειας της 56χρονης, που δεν συμμετείχαν στους πυροβολισμούς αλλά ήταν παρόντες την ώρα που έπεφταν νεκροί ο 39χρονος και η 56χρονη. Η Αστυνομία τους αναζητά τόσο για να δώσουν κατάθεση, αλλά και για λόγους προστασίας τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει στα Βορίζια αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής παρουσία τεχνικού συμβούλου – πυροτεχνουργού, που έχει ορίσει η οικογένεια του 39χρονου νεκρού.