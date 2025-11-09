Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ – Κορυφή ο Ολυμπιακός στο -3 η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα του πρωταθλήματος, νικώντας τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ρίχνοντάς τον από την κορυφή της βαθμολογίας, της Super League όπου πλέον βρίσκεται ξανά ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έπεσε στο -3, ενώ το «τριφύλλι», με ένα παιχνίδι λιγότερο, απέχει δέκα βαθμούς από την πρώτη θέση.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στο γήπεδο, γνωρίζοντας ότι έπαιζε τα «ρέστα» του για να μείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου. Η ομάδα του ήταν διαβασμένη, ουσιαστική και εντυπωσιακή στο πρώτο ημίωρο, όπου πέτυχε δύο γκολ με τους Πάντοβιτς και Γέντβαϊ. Το γρήγορο 2-0 έθεσε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη, αφού το «τριφύλλι» άντεξε την πίεση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μείωσε με ένα εντυπωσιακό γκολ του Κωνσταντέλια σε 2-1, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Με το τελικό σκορ να παραμένει υπέρ του Παναθηναϊκού, η κορυφή της Super League άλλαξε ξανά χέρια.
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον μόνος πρώτος με 25 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 23, η ΑΕΚ με 22, ενώ ο Παναθηναϊκός, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο, παραμένει στους 15. Το νέο σκηνικό στην κορυφή κάνει τη συνέχεια του πρωταθλήματος ακόμη πιο συναρπαστική.
Αποτελέσματα 10ης αγωνιστικής:
- Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 3-0
- Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0
- Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3
- Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2
- ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1
- Ατρόμητος – Βόλος 0-1
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1
Βαθμολογία (10η αγωνιστική):
- Ολυμπιακός 25
- ΠΑΟΚ 23
- ΑΕΚ 22
- Βόλος 18
- Λεβαδειακός 18
- Παναθηναϊκός 15
- Άρης 13
- Κηφισιά 12
- Παναιτωλικός 11
- Ατρόμητος 9
- Αστέρας AKTOR 7
- ΑΕΛ Novibet 7
- ΟΦΗ 6
- Πανσερραϊκός 5
*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.
Επόμενη αγωνιστική (11η):
- Σάββατο 22 Νοεμβρίου:
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (7:30 μ.μ.)
Ολυμπιακός – Ατρόμητος (8 μ.μ.)
- Κυριακή 23 Νοεμβρίου:
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (5 μ.μ.)
ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7 μ.μ.)
ΑΕΚ – Άρης (9 μ.μ.)
- Δευτέρα 24 Νοεμβρίου:
Βόλος – Λεβαδειακός (6 μ.μ.)
ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ (8 μ.μ.)
Η μάχη για τον τίτλο παίρνει πλέον νέα τροπή, με τους ερυθρόλευκους να επιστρέφουν στην κορυφή, τους δικέφαλους να παραμένουν κοντά και τον Παναθηναϊκό να δείχνει ότι δεν εγκαταλείπει τη διεκδίκηση.