Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ – Κορυφή ο Ολυμπιακός στο -3 η ΑΕΚ

αθλητισμός

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα του πρωταθλήματος, νικώντας τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και ρίχνοντάς τον από την κορυφή της βαθμολογίας, της Super League όπου πλέον βρίσκεται ξανά ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ έπεσε στο -3, ενώ το «τριφύλλι», με ένα παιχνίδι λιγότερο, απέχει δέκα βαθμούς από την πρώτη θέση.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1: Το… ηφαίστειο ξύπνησε και «γκρέμισε» τον «δικέφαλο του Βορρά» από την κορυφή

Ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος στο γήπεδο, γνωρίζοντας ότι έπαιζε τα «ρέστα» του για να μείνει ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου. Η ομάδα του ήταν διαβασμένη, ουσιαστική και εντυπωσιακή στο πρώτο ημίωρο, όπου πέτυχε δύο γκολ με τους Πάντοβιτς και Γέντβαϊ. Το γρήγορο 2-0 έθεσε τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη, αφού το «τριφύλλι» άντεξε την πίεση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο μέρος. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μείωσε με ένα εντυπωσιακό γκολ του Κωνσταντέλια σε 2-1, αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Με το τελικό σκορ να παραμένει υπέρ του Παναθηναϊκού, η κορυφή της Super League άλλαξε ξανά χέρια.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον μόνος πρώτος με 25 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 23, η ΑΕΚ με 22, ενώ ο Παναθηναϊκός, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο, παραμένει στους 15. Το νέο σκηνικό στην κορυφή κάνει τη συνέχεια του πρωταθλήματος ακόμη πιο συναρπαστική.

Αποτελέσματα 10ης αγωνιστικής:

  • Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet 3-0
  • Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0
  • Κηφισιά – Ολυμπιακός 1-3
  • Λεβαδειακός – Πανσερραϊκός 5-2
  • ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1
  • Ατρόμητος – Βόλος 0-1
  • Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1

Βαθμολογία (10η αγωνιστική):

  1. Ολυμπιακός 25
  2. ΠΑΟΚ 23
  3. ΑΕΚ 22
  4. Βόλος 18
  5. Λεβαδειακός 18
  6. Παναθηναϊκός 15
  7. Άρης 13
  8. Κηφισιά 12
  9. Παναιτωλικός 11
  10. Ατρόμητος 9
  11. Αστέρας AKTOR 7
  12. ΑΕΛ Novibet 7
  13. ΟΦΗ 6
  14. Πανσερραϊκός 5
    *Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ένα ματς λιγότερο.

Επόμενη αγωνιστική (11η):

  • Σάββατο 22 Νοεμβρίου:
    Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (7:30 μ.μ.)
    Ολυμπιακός – Ατρόμητος (8 μ.μ.)
  • Κυριακή 23 Νοεμβρίου:
    Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (5 μ.μ.)
    ΠΑΟΚ – Κηφισιά (7 μ.μ.)
    ΑΕΚ – Άρης (9 μ.μ.)
  • Δευτέρα 24 Νοεμβρίου:
    Βόλος – Λεβαδειακός (6 μ.μ.)
    ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ (8 μ.μ.)

Η μάχη για τον τίτλο παίρνει πλέον νέα τροπή, με τους ερυθρόλευκους να επιστρέφουν στην κορυφή, τους δικέφαλους να παραμένουν κοντά και τον Παναθηναϊκό να δείχνει ότι δεν εγκαταλείπει τη διεκδίκηση.

