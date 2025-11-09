Μακελειό στα Βορίζια: «Μας πίεζαν και μας εκβίαζαν» – Νέα μαρτυρία για τους λόγους που πυροδότησαν την διαμάχη

Νέα μαρτυρία έρχεται να ρίξει φως στους λόγους που πυροδότησαν την διαμάχη μεταξύ των δύο οικογενειών στα Βορίζια, στην Κρήτη, με αποκορύφωμα το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς το περασμένο Σάββατο (1/11).

Συγγενής της 56χρονης, που έπεσε νεκρή από τα πυρά, μίλησε στο Mega και δίνει νέες πληροφορίες για την αντιπαλότητα των δύο οικογενειών.

«Έχουμε στα όρια ένα υπόστεγο. Ψηλά στο βουνό. Και για να μας βγάλουν από εκεί θέλανε τώρα να πάνε στον τόπο μας να χτίσουν μία εκκλησία. Για να γίνει, λέει, ο σασμός έπρεπε να τους αφήσουμε να χτίσουν την εκκλησία και να τους δώσουμε και το σπίτι. Μας πίεζαν και μας εκβίαζαν να τους δώσουμε το σπίτι», αναφέρει αρχικά.

Η διαμάχη ανάμεσα στις δύο οικογένειες στα Βορίζια μαινόταν αδυσώπητη πολύ καιρό πριν μιλήσουν τα όπλα. Επίκεντρο ήταν όχι μόνο το σπίτι, όπου τοποθετήθηκε η βόμβα, αλλά και ένα μαντρί που ανήκε στην ίδια οικογένεια.

«Το σπίτι λοιπόν δεν τους το δώσαμε και οι μεσίτες λένε αφήστε τους να κάνουν την εκκλησία, να τα φτιάξετε. Τους αφήσαμε να φτιάξουν την εκκλησία, έχει ρίξει το δάπεδο, αλλά δεν πρόλαβε να την φτιάξει. Είδες ο Θεός;», προσθέτει ο μάρτυρας.

Η διεκδίκηση της γης ήταν μόνο η πρόφαση. Στην πραγματικότητα, η μία οικογένεια ήθελε να αναγκάσει την άλλη να φύγει από την περιοχή.

«25 χρόνια γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάναμε συνέχεια πίσω. Χωράφια τους έχουμε δώσει. Ο αδελφός μου τους έχει δώσει χωράφια για να μας αφήσουν ήσυχους. Όπου είμαστε θέλουν να φύγουμε από το χωριό. Αλλά εμείς δεν φεύγουμε. Να φύγουν αυτοί που το ξεκινήσανε».

Ψάχνουν τα όπλα της αιματηρής βεντέτας

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός, το όπλο με το οποίο ο 39χρονος άρχισε να πυροβολεί τα μέλη της αντίπαλης οικογένειας ήταν ένα Glock μετασκευασμένο με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, ώστε να πυροβολεί κατά ριπάς.

Το Glock είναι ένα από τα όπλα που συνεχίζουν να αναζητούν οι αστυνομικοί. Η άρση του απορρήτου στα τηλέφωνα των εμπλεκόμενων ίσως αποκαλύψει προς τα πού κινήθηκαν στην προσπάθειά τους να ξεφορτωθούν τον οπλισμό. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν αναφέρει ότι μετά τη συμπλοκή γυναίκες και παιδιά που ήταν στο σημείο άρχισαν να εξαφανίζουν τους κάλυκες για να μην τους βρουν οι αστυνομικοί.

Την ίδια ώρα σε δύσβατες περιοχές του Ψηλορείτη αναζητούνται δύο μέλη της οικογένειας της 56χρονης που δεν συμμετείχαν στους πυροβολισμούς αλλά ήταν παρόντες την ώρα που έπεφταν νεκροί ο 39χρονος και η 56χρονη. Η Αστυνομία τους αναζητά τόσο για να δώσουν κατάθεση αλλά και για λόγους προστασίας τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει στα Βορίζια αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής παρουσία τεχνικού συμβούλου – πυροτεχνουργού που έχει ορίσει η οικογένεια του 39χρονου νεκρού.

Σημειώνεται ότι αύριο επαναλειτουργεί το δημοτικό σχολείο στα Βορίζια. Τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς θα υποδεχτούν 20 ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε μια προσπάθεια να αποκατασταθεί η κανονικότητα στην περιοχή.

 

