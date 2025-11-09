Μακελειό στα Βορίζια: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα από τις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου πριν πέσει νεκρός

Φωτογραφικά ντοκουμέντα βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το πρωινό του περασμένου Σαββάτου (1/11), όταν έγινε το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, στην Κρήτη.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα αποφασίστηκε η προφυλάκιση και των τριών αδελφών, που είχαν εξαφανιστεί μετά το ένοπλο επεισόδιο και είχαν παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές σχεδόν τρία 24ωρα μετά. Και τα τρία αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί.

Στα ντοκουμέντα που παρουσίασε το Mega, καταγράφονται οι τελευταίες κινήσεις του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από τα πυρά.

Η ώρα είναι 11:14 το πρωί του Σαββάτου (1/11), λίγο πριν από το αιματηρό επεισόδιο. Διακρίνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου, ο οποίος μόλις έχει βγει από το σπίτι και μπαίνει στο αγροτικό, όπου, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, φέρεται να είχε και οπλισμό.

Ο 39χρονος κάνει όπισθεν με το όχημά του και κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα θα έπεφτε νεκρός.

Στις 11:16, δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών, καταγράφεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο, ένα τζιπ, να βγαίνει μέσα από το χωριό και να δέχεται πυρά.

Στο εν λόγω όχημα βρισκόταν ένα ζευγάρι, που σώθηκε την τελευταία στιγμή. Οι δύο τους έδωσαν κατάθεση στις Αρχές για τα όσα βίωσαν.

Λίγο αργότερα, στις 11:20 διακρίνεται μία γυναίκα να τρέχει.

Πρόκειται για την σύζυγο του 39χρονου θύματος, η οποία βγαίνει από το σπίτι τους. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, η γυναίκα κρατάει το κινητό της τηλέφωνο και τρέχοντας, κατευθύνεται στο σημείο όπου έπεσε νεκρός ο σύζυγός της.

Δείτε το βίντεο: