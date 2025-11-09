Μακελειό στα Βορίζια: Στη φυλακή και τα 3 αδέλφια μετά τις απολογίες τους

Στη φυλακή οδηγούνται και τα τρία αδέλφια, που είχαν παραδοθεί το απόγευμα της περασμένης Τρίτης για το μακελειό στα Βορίζια, στην Κρήτη.

Σημειώνεται ότι έγινε ανατροπή σε ό,τι αφορά στις απολογίες των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, αύριο, Δευτέρα, επρόκειτο να απολογηθούν συνολικά πέντε κατηγορούμενοι: τα τρία αδέλφια, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου νεκρού αλλά και ο 48χρονος συγγενής του.

Ωστόσο, τελικά ανακρίτρια και εισαγγελέας μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να λάβουν τις απολογίες των τριών αδελφών, δηλαδή του 27χρονου που είχε το σπίτι όπου εξερράγη ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, του 29χρονου και του «Βενιαμίν» της οικογένειας, ο οποίος είναι φαντάρος.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι ύστερα από μία μαραθώνια διαδικασία και οι τρεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και αναμένεται να μεταχθούν για λόγους ασφαλείας σε σωφρονιστικά καταστήματα εκτός Κρήτης, όπως έγινε και με τους άλλους δύο κατηγορούμενους της οικογένειας, οι οποίοι ήταν τραυματίες και νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ.

Έτσι, αύριο Δευτέρα, εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της απολογίας των δύο κατηγορουμένων από την άλλη οικογένεια.

Όσον αφορά στον εκρηκτικό μηχανισμό και τις έρευνες που διεξάγονται, εδώ και μέρες το Cretalive.gr έχει γράψει ότι οι Αρχές έχουν ενδείξεις για τους δράστες-άλλος εκτιμάται ότι τοποθέτησε την βόμβα και άλλος την έφτιαξε-όμως κινούνται με πολύ προσεκτικά βήματα για να «δέσουν» την υπόθεση.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο «κάδρο», ως ύποπτος για την πυροδότηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, βρίσκεται ένα πρόσωπο πολύ νεαρής ηλικίας, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του νεκρού 39χρονου, ενώ για την κατασκευή της βόμβας οι Αρχές έχουν υποψίες για άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να έχει στη φυλακή συγγενικό του πρόσωπο.

Όλα αυτά όμως χρειάζεται να «δεθούν» με αντικειμενικά ευρήματα και όχι με εκτιμήσεις και με στοιχεία που εύκολα μπορούν να ανατραπούν και να αιτιολογηθούν.

