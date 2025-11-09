Κέρκυρα: Άνεμοι και καταιγίδες πλήττουν το νησί – Τοιχίο κατέρρευσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητα

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα να πλήττεται από ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση.

Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τρία αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Αυτή ώρα στο σημείο επιχειρούν η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε κλήση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πλημμυρικά φαινόμενα, έχουν προκληθεί σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι. Επίσης, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στη Βόρεια Κέρκυρα.

«Κύτταρα καταιγίδων ανοικτά του Ιονίου» – Ισχυρές βροχές τις επόμενες 40 ώρες, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσει την χώρα μας τις επόμενες 40 ώρες.

Ήδη, αυτή την ώρα παρατηρούνται πολλαπλά κύτταρα καταιγίδων ανοικτά του Ιονίου, που επηρεάζουν τον καιρό στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του.

Όπως επισημαίνει ο γνωστός μετεωρολόγος, τις επόμενες ώρες αναμένεται να δώσουν έντονες καταιγίδες στο σύνολο της δυτικής Ελλάδας.

Όπως προειδοποιούσε, εξάλλου, η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία. Παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (9/11) σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα