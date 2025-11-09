Κέρκυρα: Άνεμοι και καταιγίδες πλήττουν το νησί – Τοιχίο κατέρρευσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κέρκυρα: Άνεμοι και καταιγίδες πλήττουν το νησί – Τοιχίο κατέρρευσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητα

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα να πλήττεται από ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση.

Στο κέντρο της πόλης ξεριζώθηκε αιωνόβιο δένδρο και κατέρρευσε τμήμα τοιχίου παλιών οχυρώσεων με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν τρία αυτοκίνητα στην οδό Στεφάνου Πάδοβα. Αυτή ώρα στο σημείο επιχειρούν η Πυροσβεστική και η Πολιτική Προστασία του Δήμου.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πως ήταν αναμενόμενο το συμβάν καθώς το τοιχίο είχε κλήση, εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πλημμυρικά φαινόμενα, έχουν προκληθεί σε δρόμους περιφερειακά της πόλης κοντά στο αεροδρόμιο και το λιμάνι. Επίσης, μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται στη Βόρεια Κέρκυρα.

«Κύτταρα καταιγίδων ανοικτά του Ιονίου» – Ισχυρές βροχές τις επόμενες 40 ώρες, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσει την χώρα μας τις επόμενες 40 ώρες.

Ήδη, αυτή την ώρα παρατηρούνται πολλαπλά κύτταρα καταιγίδων ανοικτά του Ιονίου, που επηρεάζουν τον καιρό στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του.

Όπως επισημαίνει ο γνωστός μετεωρολόγος, τις επόμενες ώρες αναμένεται να δώσουν έντονες καταιγίδες στο σύνολο της δυτικής Ελλάδας.

Όπως προειδοποιούσε, εξάλλου, η ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επικαιροποίησε η ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για την κακοκαιρία. Παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (9/11) σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Κυριακή (09-11-25) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

2. Αύριο Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

Έρχονται φοροελαφρύνσεις από τον Ιανουάριο: Πώς οι νέοι κερδίζουν έως και 2 μισθούς

Καιρός: Επιμένει η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση της Δευτέρας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την νυχτερίδα στην εικόνα σε 4 δευτερόλεπτα

10 – 16 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για όλα τα ζώδια
περισσότερα
20:31 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: «Δίνεις και φεύγεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι του 46χρονου παλαιοημερολογίτη ιερέα με την αρχηγό του κυκλώματος

Μεταφορέας και διακινητής ναρκωτικών ουσιών φέρεται να ήταν ο 46χρονος ρασοφόρος που αυτοαποκα...
20:02 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μακελειό στα Βορίζια: Στη φυλακή και τα 3 αδέλφια μετά τις απολογίες τους

Στη φυλακή οδηγούνται και τα τρία αδέλφια, που είχαν παραδοθεί το απόγευμα της περασμένης Τρίτ...
19:41 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Ο παλαιοημερολογίτης ιερέας προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους – Τι λέει η Άννα Φόνσου

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για τον παλαιοημερολογίτη ιερέα, πρώην μοντέλο και youtuber, π...
19:17 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Λασίθι: «Καμπάνα» άνω του 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο για ζημιές από ανεξέλεγκτη βόσκηση

Πρόστιμο που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ καταλογίστηκε σε κτηνοτρόφο στο νομό Λασιθίου. Το...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα