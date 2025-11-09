Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Ο παλαιοημερολογίτης ιερέας προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους – Τι λέει η Άννα Φόνσου

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για τον παλαιοημερολογίτη ιερέα, πρώην μοντέλο και youtuber, που βρίσκεται μεταξύ των οκτώ συλληφθέντων για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κοκαΐνη και κάνναβη σε όλη τη χώρα, αλλά δραστηριοποιούνταν και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Όπως έγραψε το enikos.gr, ο παλαιοημερολογίτης ιερέας δηλώνει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών. Ο συγκεκριμένος έχει κανάλι στο YouTube στο οποίο παρουσιάζει συνταγές, ενώ στο παρελθόν εργάστηκε και ως μοντέλο, κάτι που είχε προκαλέσει την καθαίρεσή του από την Εκκλησία της Ελλάδος.

Ο εν λόγω ρασοφόρος φαίνεται πως είχε κάνει επάγγελμα την προσπάθεια διείσδυσης στα υψηλά σαλόνια, καθώς προσέγγιζε ηθοποιούς και πολιτικούς και φωτογραφιζόταν μαζί τους.

Η Άννα Φόνσου μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις» για την γνωριμία της με τον εν λόγω ρασοφόρο.

«Δεν τον γνώριζα απλώς. Ήρθε μία μέρα στο σπίτι με έναν άλλο παπά και τη μητέρα του. Και είπε “τι ωραία εδώ. Θέλω να μου κάνετε ένα τραπέζι μεγάλο”. Μου λέει, “έχουμε φέρει μία πίτα του Αγίου Φανουρίου…”, δεν ξέρω ποιου Αγίου, τέλος πάντων. Και λέει, “εγώ λειτουργώ… στο Περιστέρι;” Δεν θυμάμαι. “Αν θέλετε να ‘ρθείτε. Ή αν θέλετε ποτέ να σας κάνουμε ένα τραπέζι για εδώ, τους φιλοξενούμενους. Αυτό είναι το τηλέφωνό μου”. Δεν το έγραψα εγώ και δεν τον πήρα ποτέ. Δεν τον πήρα γιατί πονηρεύτηκα κάτι, δεν τον πήρα γιατί δεν χρειαζόταν να ‘ρθει να μας κάνει ένας παπάς τραπέζι», είπε η ηθοποιός. Όπως εξήγησε, ο ίδιος την προσέγγισε. «Και ήταν και ωραίος, ψηλός», πρόσθεσε.

Και τραγουδιστής ο ρασοφόρος

Για τον ιερέα μίλησε και η παρουσιάστρια, Κόμισσα Κοντογιάννη, η οποία αποκάλυψε πως τραγουδούσε μαζί του σε νυχτερινό κέντρο.

«Συγκεκριμένα τραγουδούσαμε μαζί στο νυχτερινό κέντρο “paparazzi”, ήταν ένα παιδί βιοπαλαιστής, πάντα πίστευε στο Θεό, γιατί όλο είχε εικονίσματα και τέτοια. Και παρέα είχαμε κάνει και εκτός δουλειάς αλλά δεν έπινε ούτε καν ουσίες και αυτό που έμαθα τώρα από εσάς τους δημοσιογράφους δεν θέλω να το πιστέψω. Αν ισχύει και αν είναι το ίδιο άτομο, δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος…», είπε στην ίδια εκπομπή.

Ανέφερε ότι ο ρασοφόρος τραγουδούσε για ένα με δύο χρόνια και πρόσθεσε: «Πάλευε για την επιβίωση. Πάντα η κλήση του ήταν η εκκλησία, από μικρό παιδί, μου είχε εξομολογηθεί και πάντα ήθελε να πάει στην εκκλησία. Τα τελευταία χρόνια είχαμε χαθεί».

«Με είχε προσεγγίσει και εμένα»

Στην εκπομπή μίλησε και ο βουλευτής ΝΔ, Βασίλης Οικονόμου, ο οποίος ήρθε σε επικοινωνία με τον ρασοφόρο καθώς ο 46χρονος προσπάθησε να προσεγγίσει και εκείνον.

«Έγινε μία συνάντηση κατόπιν αιτήματός του και αιτήθηκε μία ευνοϊκή ρύθμιση για να συνεχίσει να συνεχίσει να νοικιάζει το κτίριο. Εγώ συνεννοήθηκα με τον κ. Μπαλωμένο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ, που ανήκει το κτίριο και από τότε βρισκόμαστε στα δικαστήρια με τον συγκεκριμένο κύριο. Διότι πρώτον γιατί πήραμε το μικρό κτίριο και το δώσαμε στην ΕΥΗΔΑΠ για να το χρησιμοποιήσει κι για το άλλο ζητήσαμε πλέον ένα κανονικό ενοίκιο, το οποίο δεν το δέχτηκε και μας έκανε αγωγή».