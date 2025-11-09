Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Τι αποκάλυψε για την βάπτιση του γιου της – «Για το όνομα έχουμε κατασταλάξει»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μίλησε για την μητρότητα και αποκάλυψε ότι η βάπτιση του γιου της θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι, σημειώνοντας ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είπε αρχικά για το μωρό της: «Σιγά-σιγά αρχίζω και το συνειδητοποιώ, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα καταλαβαίνω ότι έχω μωρό. Είναι συγκλονιστικό πράγμα, δεν περιγράφεται με λόγια, πραγματικά. Τρέχω να πάω σπίτι, μου στέλνουν φωτογραφίες και λιώνω. Οι περισσότεροι λένε ότι το παιδί μοιάζει στον μπαμπά του».

Σε ερώτηση για το όνομα του παιδιού και πότε θα γίνει η βάπτιση, είπε: «Είναι καλοκαιρινό μωρό, μέσα στη μέση του καλοκαιριού γεννήθηκε. Θα είναι σερφάς, δεν υπάρχει! Η βάφτιση θα είναι καλοκαιρινή, αναγκαστικά, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Το καλοκαίρι χρονίζουμε, οπότε θέλουμε να το κάνουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Δεν ξέρουμε πού θα γίνει η βάφτιση, τώρα έχουμε αρχίσει και το στήνουμε. Υπάρχει και μια σκέψη να πάμε πάλι στην Κρήτη. Για το όνομα δεν μπορώ να σας πω, αλλά έχουμε κατασταλάξει».

Δείτε το βίντεο:

 

18:51 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

