Κατσαφάδου: Η μητέρα μου με θεωρεί ακόμα αποτυχημένη γιατρό – Το όνειρό μου είναι να κάνω ένα παιδάκι

«Η μητέρα μου ήταν και είναι αυστηρή γιατί με θεωρεί ακόμα αποτυχημένη γιατρό, αλλά δεν πειράζει. Μάνα πιστεύω να έχω καταφέρει να σε κάνω λίγο περήφανη πια γιατί ως χημικός κάτι κατάφερα κι εγώ», είπε η Δήμητρα Καρσαφάδου κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του ρομποτικού ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος που απέκτησε το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα» ύστερα από δωρεά της.

Το νέο ρομποτικό μηχάνημα θα παρέχει εξειδικευμένες επεμβατικές θεραπείες ακτινολογίας σε ογκολογικούς ασθενείς, ενώ τα εγκαίνια πραγματοποιηθήκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής Χαμογέλα και πάλι, η Δήμητρα Κατσαφάδου εξομολογήθηκε ότι «έψαξα πάρα πολύ στον εαυτό μου και είδα ότι όλος αυτός ο κόσμος που με έχει πιστέψει πρέπει να του το ανταποδώσω. Είδα βαθιά μέσα μου ότι ήθελα να σώσω αυτό το εσωτερικό παιδί. Όλοι κρύβουμε έναν σωτήρα μέσα μας και ένα πονεμένο παιδί».

Μίλησε και για την γιαγιά της, η οποία «μόλις έπαιρνε την σύνταξή της γύρναγε στο σπίτι και έλεγε τα έδωσα στον δρόμο».

«Το όνειρό μου είναι να κάνω ένα παιδάκι για να μοιράσω την αγάπη σε ένα πλασματάκι ή να υιοθετήσω», αποκάλυψε η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Δείτε το βίντεο: