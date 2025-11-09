Κατσαφάδου: Η μητέρα μου με θεωρεί ακόμα αποτυχημένη γιατρό – Το όνειρό μου είναι να κάνω ένα παιδάκι

Enikos Newsroom

lifestyle

Δήμητρα Κατσαφάδου

«Η μητέρα μου ήταν και είναι αυστηρή γιατί με θεωρεί ακόμα αποτυχημένη γιατρό, αλλά δεν πειράζει. Μάνα πιστεύω να έχω καταφέρει να σε κάνω λίγο περήφανη πια γιατί ως χημικός κάτι κατάφερα κι εγώ», είπε η Δήμητρα Καρσαφάδου κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του ρομποτικού ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος που απέκτησε το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας «Αγία Όλγα» ύστερα από δωρεά της.

Το νέο ρομποτικό μηχάνημα θα παρέχει εξειδικευμένες επεμβατικές θεραπείες ακτινολογίας σε ογκολογικούς ασθενείς, ενώ τα εγκαίνια πραγματοποιηθήκαν παρουσία του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους.

Σε δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής Χαμογέλα και πάλι, η Δήμητρα Κατσαφάδου εξομολογήθηκε ότι «έψαξα πάρα πολύ στον εαυτό μου και είδα ότι όλος αυτός ο κόσμος που με έχει πιστέψει πρέπει να του το ανταποδώσω. Είδα βαθιά μέσα μου ότι ήθελα να σώσω αυτό το εσωτερικό παιδί. Όλοι κρύβουμε έναν σωτήρα μέσα μας και ένα πονεμένο παιδί».

Μίλησε και για την γιαγιά της, η οποία «μόλις έπαιρνε την σύνταξή της γύρναγε στο σπίτι και έλεγε τα έδωσα στον δρόμο».

«Το όνειρό μου είναι να κάνω ένα παιδάκι για να μοιράσω την αγάπη σε ένα πλασματάκι ή να υιοθετήσω», αποκάλυψε η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Δείτε το βίντεο:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην ΕΕ – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Κέλλας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχος για 7.000 ΑΦΜ και 4 εγκληματικές οργανώσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

10 – 16 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για όλα τα ζώδια

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
14:08 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Τζόυς Ευείδη: Η Κατερίνα Γιουλάκη μου είχε εκμυστηρευτεί ότι δεν είχε λουστεί ποτέ μόνη της, κάθε πρωί πήγαινε στο κομμωτήριο

«Η Κατερίνα Γιουλάκη είχε έναν μαγικό τρόπο να κινεί τα χέρια της. Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι ...
13:12 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Δημήτρης Σκαρμούτσος: Έπιασα πάτο – Έχασα φίλους, σπίτια, οικογένεια, τα πάντα

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος μίλησε στο «Χαμογέλα και πάλι» και στον Κωνσταντίνο Βασάλο. «Είμαστε με...
09:42 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Στα «κόκκινα» η Ελένη Ράντου με το μποτιλιάρισμα: «Σε αυτή την πόλη θέλεις zanax για να φτάσεις στη δουλειά σου»

Με μεγάλη ταλαιπωρία βρίσκονται αντιμέτωποι οι οδηγοί στην Αθήνα χθες και σήμερα, λόγω των κυκ...
04:00 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Μελίνα Μακρή: «Στην αρχή αγχώθηκα, όταν πέρασαν δυο χρόνια και δεν μου έλεγε “μαμά”»

Την καλή της φίλη και συνάδελφο Μελίνα Μακρή υποδέχθηκε η Κατερίνα Στικούδη στο νέο επεισόδιο ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα