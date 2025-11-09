Ερντογάν για F-35: «Έγιναν θετικά βήματα στις συνομιλίες με τον Τραμπ – Ελπίζω οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί να τηρηθούν»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Πηγή: Anadolu

Στην τελευταία συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το θέμα της προμήθειας των μαχητικών F-35 αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Όσον αφορά τα F-16 και F-35, στις τελευταίες συνομιλίες μου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγιναν θετικά βήματα. Ελπίζω οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί να τηρηθούν, ώστε η Τουρκία να αποκτήσει ισχυρές δυνατότητες μέσω των F-35» είπε ο Ερντογάν, όπως αναφέρει το CNN Turk.

Παράλληλα ανέφερε ότι η διαδικασία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα μαχητικά Eurofighter εξελίσσεται ομαλά και σημείωσε ότι γίνονται επαφές και με το Κατάρ και το Ομάν προκειμένου να αγοραστούν ορισμένα Eurofighter, τα οποία διαθέτουν οι δύο χώρες.

«Έχουμε κάνει θετικά βήματα τόσο με το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και με τη Γερμανία όσον αφορά τα Eurofighter. Έχουμε επίσης πραγματοποιήσει συζητήσεις με το Κατάρ και το Ομάν. Ίσως καταφέρουμε να αγοράσουμε μερικά από τα Eurofighter τους. Εάν καταφέρουμε να οριστικοποιήσουμε αυτές τις συμφωνίες, θα δούμε θετικές εξελίξεις για τη χώρα μας», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Επιπλέον, με τα βήματα που κάνουμε στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στη χώρα μας, η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί σημαντικές ευκαιρίες», υπογράμμισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

