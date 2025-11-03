Ερντογάν: Η Κύπρος κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού

Enikos Newsroom

διεθνή

Ερντογάν: Η Κύπρος κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού
Πηγή: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Η Κύπρος «κρατείται όμηρος ενός ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού» στην ανατολική Μεσόγειο τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην ετήσια σύνοδο της Μόνιμης Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (COMCEC) στην Κωνσταντινούπολη και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας υπέρ μιας λύσης δύο κρατών για το Κυπριακό.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «και η Κύπρος προστίθεται στο μενού του ιμπεριαλιστικού παιχνιδιού που παίζεται στην περιοχή μας».

«Θεωρώ σημαντικό ο Οργανισμός μας να ενισχύσει περαιτέρω την αλληλεγγύη του προς τον τουρκοκυπριακό λαό. Αναμένω να προσφέρετε ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στον αγώνα των Τουρκοκυπρίων για δικαιώματα, ελευθερία και δικαιοσύνη, στη βάση της λύσης των δύο κρατών», προσέθεσε, διαμηνύοντας θέση που έρχεται σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα οποία προβλέπουν επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο μιας δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας.

«Εμείς, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό και θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του στον δίκαιο αγώνα του», τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

