Στην Ιεράπετρα μεταφέρθηκαν οι 68 μετανάστες που εντοπίστηκαν στη νήσο Χρυσή

Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η καταμέτρηση και η ταυτοποίηση των μεταναστών που εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής (9/11) στη νήσο Χρυσή.

Οι 68 μετανάστες (30 Αιγύπτιοι και 36) Σουδανοί μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανάμεσά τους βρίσκονται έξι γυναίκες και έξι παιδιά παιδιά, ενώ οι τρεις γυναίκες είναι έγκυες.

Γιατροί του νοσοκομείου Ιεράπετρας εξετάζουν αυτή την ώρα τις γυναίκες και τα παιδιά, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός προσφέρει πρώτες βοήθειες. Ο δήμος Ιεράπετρας έχει ετοιμάσει χώρο στο μικρό κλειστό γυμναστήριο της πόλης, όπου θα μείνουν όσο χρειαστεί.