Στην Ιεράπετρα μεταφέρθηκαν οι 68 μετανάστες που εντοπίστηκαν στη νήσο Χρυσή

Enikos Newsroom

κοινωνία

μετανάστες
ΦΩΤΟ αρχείου

Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η καταμέτρηση και η ταυτοποίηση των μεταναστών που εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής (9/11) στη νήσο Χρυσή.

Οι 68 μετανάστες (30 Αιγύπτιοι και 36) Σουδανοί μεταφέρθηκαν με σκάφος του Λιμενικού στην Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανάμεσά τους βρίσκονται έξι γυναίκες και έξι παιδιά παιδιά, ενώ οι τρεις γυναίκες είναι έγκυες.

Γιατροί του νοσοκομείου Ιεράπετρας εξετάζουν αυτή την ώρα τις γυναίκες και τα παιδιά, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός προσφέρει πρώτες βοήθειες. Ο δήμος Ιεράπετρας έχει ετοιμάσει χώρο στο μικρό κλειστό γυμναστήριο της πόλης, όπου θα μείνουν όσο χρειαστεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 γυναίκες κοντά στα 50 αποκαλύπτουν γιατί επιλέγουν να βγαίνουν με μικρότερους άνδρες

Πώς να απαλλαγείτε από τις ρυτίδες, σύμφωνα με το Cleveland – Θεραπείες στο σπίτι και το ιατρείο

ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην ΕΕ – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Κέλλας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχος για 7.000 ΑΦΜ και 4 εγκληματικές οργανώσεις – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

10 – 16 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή ημέρα της εβδομάδας για όλα τα ζώδια

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:35 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έλεγχοι για δεύτερη ημέρα στον οικισμό Αγία Σοφία – Περιπολίες από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εξονυχιστικοί έλεγχοι της ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης...
18:17 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: «Κύτταρα καταιγίδων ανοικτά του Ιονίου» – Ισχυρές βροχές τις επόμενες 40 ώρες, πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να επηρεά...
18:09 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: Κανονικά η κυκλοφορία σε Μεσογείων και Μαραθώνος

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις Λ. Μεσογείων και τη Λ. Μαραθώνος, που παρέμ...
16:50 , Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα στην Κρήτη: Χωρίς μνημόσυνα η θεία λειτουργία στα Βορίζια – Έκκληση του ιερέα του χωριού «να επικρατήσει η ειρήνη»

Δεν τελέστηκαν τελικά σήμερα τα 9ήμερα μνημόσυνα για τον 39χρονο και την 56χρονη που έπεσαν νε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα