Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0: Μοιρασιά στη Θεσσαλονίκη

Άρης και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι δίχως τέρματα στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, παρά το γεγονός πως οι “κίτρινοι” αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο για περισσότερη από μία αγωνιστική ώρα.

Σε ένα ματς με αρκετή ένταση και πολλές κάρτες, η αποβολή του Κώστα Γαλανόπουλου μόλις στο 24′, έδωσε στους Αρκάδες τη δυνατότητα να πάρουν τον έλεγχο και να γίνουν επικίνδυνοι. Ωστόσο, ο Διούδης δήλωσε «παρών» όσες φορές χρειάστηκε και οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό. Ο Άρης είναι πλέον 6ος με 13 πόντους, ενώ ο Αστέρας ανέβηκε στην 11η θέση με 7 πόντους.

Ο αγώνας άρχισε με μία τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα, καθώς μόλις στο 7′ ο Κέτου έπιασε ένα πολύ καλό σουτ από το ημικύκλιο, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Σίστο απείλησε για πρώτη φορά στο 13′ με ένα δεξί σουτ του Σίστο που πέρασε οριακά άουτ. Στο 24′, η αριθμητική ισορροπία άλλαξε στο 24′, όταν ο Γαλανόπουλος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαμπλόνσκι. Στο 39′ ο Καλτσάς “άγχωσε” τους γηπεδούχους, όταν ο Καλτσάς σούταρε από μακριά και ο Διούδης απομάκρυνε με υπερένταση.

Στο δεύτερο μέρος, η κατοχή ήταν ισορροπημένη, όμως ο Αστέρας ήταν πιο επικίνδυνος, αν και ο Σούντμπεργκ απείλησε τον Παπαδόπουλο στο 56′. Ωστόσο, στο 60′ και στο 62′ οι Αρκάδες “άγγιξαν” το γκολ, όταν ο Τζοακίνι αρχικά ανάγκασε τον Διούδη σε σπουδαία επέμβαση, πριν στείλει την μπάλα στο δοκάρι με το “ριμπάουντ”, ενώ μετά ο Γιαμπλόνσκι είδε το καλό του σουτ να κοντράρει και να περνάει έξω. Στο 85′, ο Μπαρτόλο βγήκε τετ α τετ με τον Έλληνα πορτιέρε, τον πέρασε και βρέθηκε προ κενής εστίας, όμως έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Αυτό ήταν το τρίτο δοκάρι των φιλοξενούμενων στο ματς. Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με το 0-0 να διατηρείται έως το σφύριγμα της λήξης.

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά (81′ Φρίντεκ), Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Μορουτσάν (71′ Παναγίδης), Γαλανόπουλος, Σίστο (46′ Πέρες), Μορόν (71′ Αλφαρέλα).

Αστέρας Τρίπολης (Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος (64′ Καστάνο), Άλχο, Σιλά, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (79′ Γκονζάλες), Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο (90’+2′ Μεντιέτα), Τζοακίνι (64′ Σιντέρα).

