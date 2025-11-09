Βεντέτα στην Κρήτη: Χωρίς μνημόσυνα η θεία λειτουργία στα Βορίζια – Έκκληση του ιερέα του χωριού «να επικρατήσει η ειρήνη»

Δεν τελέστηκαν τελικά σήμερα τα 9ήμερα μνημόσυνα για τον 39χρονο και την 56χρονη που έπεσαν νεκροί κατά τη φονική συμπλοκή το περασμένο Σάββατο στα Βορίζια, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Βορίζια τελέστηκε χωρίς την παρουσία κάποιου μέλους των δύο οικογενειών, μόνο με μερικούς κατοίκους που παρακολούθησαν το μυστήριο.

Ο ιερέας κατά τη διάρκεια του κηρύγματος του από τον άμβωνα, στη σκιά των όσων έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, κάλεσε τους ενορίτες του να έχουν σύνεση και ηρεμία. «Να επικρατήσει η ειρήνη έναντι της βιαιότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πατήρ Ιωάννης Γιαννουλάκης στο μήνυμα του και συμπλήρωσε προς τους χωριανούς: «Καλούμε όλους σε συμπόρευση με αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση, να πορεύεστε στον αγώνα της ζωής ειρηνικά».

Οκτώ ημέρες έχουν περάσει από το αιματηρό επεισόδιο και η κατάσταση στα Βορίζια δείχνει να βελτιώνεται, ωστόσο η αστυνομική παρουσία στον οικισμό παραμένει έντονη. Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται, είτε πεζό είτε με όχημα, ελέγχεται εξονυχιστικά, ενώ καταγράφονται όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα και στις δύο εισόδους του χωριού. Παρά τους αυστηρούς ελέγχους, το κλίμα είναι πιο ήρεμο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα, αστυνομικοί κάνουν περιπολίες σε διάσπαρτα σημεία εντός του χωριού, ώστε να προλάβουν το όποιο ενδεχόμενο επεισόδιο έντασης.

Τόσο το καφενείο όσο και τα δύο καταστήματα ψιλικών έχουν ανοίξει, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι από το πρωί κινούνται στα στενά σοκάκια και πραγματοποιούν τις καθημερινές -αγροτικές κυρίως- εργασίες τους. Δεν παρατηρείται ένταση, γεγονός που συμβάλλει σε μια εικόνα σχετικής ομαλότητας.

Σημειώνεται ότι αύριο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

