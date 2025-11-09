Ανοίγουν τη Δευτέρα τα σχολεία στα Βορίζια – Τι είπε η υπουργός Παιδείας

Η κατάσταση στα Βορίζια δείχνει να βελτιώνεται μία εβδομάδα μετά την πολύνεκρη συμπλοκή, ωστόσο η αστυνομική παρουσία παραμένει έντονη. Κάθε άτομο που εισέρχεται ή εξέρχεται, είτε πεζό είτε με όχημα, ελέγχεται εξονυχιστικά, ενώ καταγράφονται όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα και στις δύο εισόδους του χωριού.

Παρά τους αυστηρούς ελέγχους, το κλίμα είναι πιο ήρεμο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν παρατηρείται ένταση, ούτε αυξημένη κινητικότητα κατοίκων στους δρόμους, γεγονός που συμβάλλει σε μια εικόνα σχετικής ομαλότητας.

Αύριο, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να επαναλειτουργήσουν το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, σηματοδοτώντας την προσπάθεια για επιστροφή στην κανονικότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες. Στόχος τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Ζαχαράκη: Τα παιδιά θέλουν να πάνε σχολείο

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη μίλησε στο MEGA για την υπόθεση των Βοριζίων και το κοινωνικό ζήτημα που ανακύπτει.

«Στην υπόθεση της Κρήτης είναι σημαντικό και το θέμα της ασφάλειας. Πώς θα αισθανθεί ασφαλής η κοινωνία, έτσι ώστε οποιαδήποτε έκφανση έχει, το σχολείο, το να πας στη δουλειά, να κάνεις μια κοινωνική ζωή, θα επανέλθει. Άρα είναι ένα θέμα αποκατάστασης ασφάλειας. Είναι σημαντικό αυτό που γίνεται στην Κρήτη πριν από το γεγονός, δουλεύουμε για το σχολείο, μπορεί να έκλεισε αλλά βάλαμε αμέσως τηλεκπαίδευση για να μην μείνουν τα παιδιά πίσω στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Την Δευτέρα θα πάνε σχολείο. Έχουμε στείλει ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ανθρώπους της εκπαίδευσης και έχουν μιλήσει με όλους τους γονείς. Είναι ανήσυχοι οι άνθρωποι στα Βορίζια και τα παιδιά θέλουν να πάνε σχολείο. Η παρουσία της αστυνομίας δημιουργεί έντονη ψυχολογική πίεση. Το σημαντικότερο είναι να ξεκινήσουμε πάλι να είμαστε στην τάξη», είπε αρχικά.

