Βορίζια: Κοντά στη λύση του γρίφου με την βόμβα οι αρχές – Η αναπαράσταση του μακελειού, οι έρευνες για τα όπλα και τα τελευταία λόγια της 56χρονης

Το παζλ της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια, στην Κρήτη, προσπαθούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί του FBI, που «τρέχουν» δύο παράλληλες έρευνες, τόσο για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων στο αιματηρό επεισόδιο το περασμένο Σάββατο όσο και για τον εντοπισμό του ηθικού και φυσικού αυτουργού πίσω από την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της μίας οικογένειας, μία ημέρα νωρίτερα, που αποτέλεσε και την αφορμή για το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς.

Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την συμπλοκή, ώστε να «δέσουν» την υπόθεση. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει αναπαράσταση της αιματηρής συμπλοκής, με βάση και τα βίντεο που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους. Η αναπαράσταση θα γίνει παρουσία του τεχνικού συμβούλου πυροτεχνουργού, τον οποίο έχει ορίσει η οικογένεια του 43χρονου γαμπρού του θύματος, ενώ θα περιλαμβάνει υψομετρικά στοιχεία, την φορά των βολίδων, την θέση των θυμάτων αλλά και των τραυματιών, σύμφωνα με το Mega.

Οι τελευταίες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφέρουν ότι οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των προσώπων που βρίσκονται πίσω από την βομβιστική επίθεση, και αναζητούν τις απαντήσεις στις φυλακές Αλικαρνασσού. Στο πλαίσιο των ερευνών, μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και εξετάστηκαν τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι κρατούμενοι για ζωοκλοπές, και άλλοι δύο τρόφιμοι των φυλακών, καθώς στα κελιά τους αλλά και σε κοινόχρηστο χώρο, είχαν βρεθεί μαχαίρια και 2 κινητά τηλέφωνα κατά την έφοδο της ΕΚΑΜ πριν από μερικά 24ωρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι τρεις από την οικογένεια Καργάκη και οι άλλοι δύο ποινικοί συγκρατούμενοί τους, έδωσαν περαιτέρω εξηγήσεις στην ανακρίτρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου θύματος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος είχε επισκεφθεί τους συγγενείς του στις φυλακές Αλικαρνασσού, μια μέρα πριν γίνει η αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, οπότε και αυτό είναι κάτι που συνυπολογίζουν οι αστυνομικοί του FBI.

«Γνωρίζουν ποιος τοποθέτησε την βόμβα»

Πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, αναφέρουν ότι οι αρχές γνωρίζουν τον φυσικό αυτουργό της βομβιστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη και έχουν στη διάθεσή τους στοιχεία που τεκμηριώνουν την εμπλοκή του συγκεκριμένου ατόμου ως προς την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Σχετικά με τον κατασκευαστή της βόμβας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδόθηκε, το ενδιαφέρον των αρχών εστιάζεται σε μέλη άλλης οικογένειας -που δεν εμπλέκεται στη συμπλοκή στα Βορίζια.

Η εν λόγω οικογένεια διαμένει σε γειτονική περιοχή και μέλη της έχουν κατηγορηθεί για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε άλλα περιστατικά. Επιπλέον, μέλος της εν λόγω οικογένειας κρατείται στις φυλακές Αλικαρνασσού.

«Δεν πυροβόλησα»

Την ίδια ώρα ο 48χρονος που συνελήφθη καθώς ταυτοποιήθηκε ως το δεύτερο άτομο στο βίντεο με τους πυροβολισμούς, όπου φαίνεται και ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θύματος να ρίχνει κατά ριπάς, αρνείται ότι είχε εμπλοκή στο μακελειό.

«Δεν έπιασα ποτέ όπλο, δεν πυροβόλησα, δεν ήθελα ποτέ να συμβούν όλα αυτά. Την ώρα των πυροβολισμών στο σημείο που ήμουν, βρίσκονταν και αστυνομικοί λόγω της έκρηξης που είχε προηγηθεί το προηγούμενο βράδυ», τόνισε, σύμφωνα με το Mega, μιλώντας σε κοντινό του πρόσωπο για το αιματηρό περιστατικό.

Άφαντα τα όπλα

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή του περασμένου Σαββάτου.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για την ανεύρεση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, στην ευρύτερη περιοχή ακόμα και στα βουνά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε καλό δρόμο. Έχουν «χτενίσει» όλη την περιοχή, η οποία είναι δύσβατη και με πολλές κρυψώνες.

Ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί για να ενισχύσουν αυτές τις ειδικές μονάδες, οι οποίες κατά κύριο λόγο ασχολούνται με τέτοιου είδους επιχειρήσεις, που αφορούν δηλαδή την παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή τόνισε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν μαρτυρίες που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς το ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου, ανέφερε η εκπρόσωπος της Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του star, ρόλο κλειδί στην «εξαφάνιση» των όπλων είχαν γυναίκες, ενδεχομένως ακόμη και ανήλικοι. Όταν η ανταλλαγή πυροβολισμών σταμάτησε, άνδρες από τις δύο οικογένειες έσπευσαν στο σημείο, φόρτωσαν στις καρότσες των αγροτικών τους βαριά και πιο ελαφρά τραυματίες και έσπευσαν να τους μεταφέρουν στο πιο κοντινά νοσοκομεία. Όμως τα όπλα έμειναν πίσω και, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν πάρει οι αστυνομικοί από μαρτυρικές καταθέσεις, φαίνεται ότι ρόλο διαδραμάτισαν γυναίκες και νεαρά άτομα, πιθανόν ανήλικα, καθώς έσπευσαν στο σημείο του μακελειού, μάζεψαν τα όπλα και τα έκρυψαν.

Ο κλοιός, πάντως, στενεύει, αφού οι αστυνομικοί με την βοήθεια της τεχνολογίας προσπαθούν να εντοπίσουν το στίγμα των κινητών τηλεφώνων όσων βρίσκονταν στο σημείο του μακελειού. Η διαδρομή αυτών των κινητών αναμένεται να αποκαλύψει, ποιοι ήταν τελικά εκεί και ποιοι έκρυψαν τα όπλα της φονικής συμπλοκής.

«Δεν μπορώ, δεν μπορώ» – Συγγενής αποκαλύπτει τα τελευταία της λόγια της 56χρονης

Στα Βορίζια οι κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές, ενώ τα δυο σχολεία του χωριού αναμένεται να ανοίξουν τη Δευτέρα, παρουσία συμβούλων και κοινωνικών λειτουργών. Το κλίμα στο χωριό είναι βαρύ, το καφενείο είναι άδειο και ο κόσμος μένει στα σπίτια του.

Στο σημείο που έπεσε νεκρή η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, οι συγγενείς έχουν τοποθετήσει λίγα λουλούδια και ένα μικρό καντηλάκι.

Την ώρα που οι έρευνες για το μακελειό στα Βορίζια είναι σε πλήρη εξέλιξη, η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη περιγράφει πώς η 56χρονη έπεσε νεκρή μπροστά στα μάτια της και τα τελευταία της λόγια.

«Είχαμε ανέβει πάνω στην σκάλα γιατί ακούσαμε φωνές. Ήμασταν όλοι στη σκάλα. Ακούστηκαν πυροβολισμοί από πάνω. Έπεσε η κουνιάδα μου κάτω. Νόμιζα ότι την έσπρωξαν. Πήγα να την σηκώσω. Είχα πέσει κάτω και άκουγα πυροβολισμούς. Πήγα να σηκωθώ και ακούω το αμάξι που ερχότανε με χίλια. Είδα που έβγαλε το όπλο. Το είδα από το τζάμι. Μετά άκουσα έναν ήχο και είδα την κουνιάδα μου μέσα στα αίματα», είπε η γυναίκα στον Alpha.

Στη συνέχεια, η κουνιάδα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη αποκάλυψε τα τελευταία λόγια της 56χρονης, πριν αφήσει την τελευταία της πνοή. «Η μόνη κουβέντα που μου είπε ήταν “δεν μπορώ, δεν μπορώ” και ξεψύχησε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια, όπως λέει, σώθηκε από θαύμα.

Σε διαφορετικές φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά το Σάββατο, οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελειό στα Βορίζια, ο 25χρονος από τα αδέλφια Φραγκιαδάκη και ο 30χρονος ξάδερφός του, μεταφέρθηκαν αιφνιδιαστικά και κάτω από άκρα μυστικότητα το βράδυ της Παρασκευής, σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Οι δύο τραυματίες του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα και συγκεκριμένα σε Λάρισα και Κορυδαλλό. Η μεταγωγή τους αποφασίστηκε μετά την απολογία τους την προηγούμενη Πέμπτη, οπότε και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 30 ετών, είχαν τραυματιστεί κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών και νοσηλευόταν φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Στον 25χρονο και τον 30χρονο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού. Πρόκειται για συγγενείς των υπόλοιπων συλληφθέντων, ενώ λόγω της σύγκρουσης των οικογενειών αποφασίστηκε να μην μεταβούν στις φυλακές όπου κρατούνται μέλη της οικογένειας Καργάκη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα “Νέα Κρήτη”.

Κατά την απολογία τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα, οι δύο τραυματίες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ περιέγραψαν στις ανακριτικές αρχές πώς συνέβη το αιματηρό περιστατικό και τον ρόλο τους σε αυτό. Στο ΠΑΓΝΗ βρέθηκαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης τους.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Ελευθέριος Κάρτσωνας, τόνισε ότι «η διαδικασία ήταν εξαιρετικά απαιτητική, διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, και οι εντολείς μας κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, καθώς πολλά σημεία παραμένουν ασαφή».

Υπογράμμισε, δε, ότι «είναι ανησυχητικό πως μέρος του αποδεικτικού υλικού, παρά τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εντολείς μας, γνωστοποιείται μέσω διαρροών από την Αθήνα και όχι μέσα από την επίσημη δικογραφία. Δεν είχαμε πλήρη εικόνα για τις διώξεις, ούτε στη διάθεσή μας τις ιατροδικαστικές εκθέσεις».

Η δικηγόρος υπεράσπισης, Μαρία Παπαδάκη, επισήμανε ότι «η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σύνθετη και συγκλονιστική για το πανελλήνιο. Η υπεράσπιση γίνεται δύσκολη, καθώς νέα στοιχεία εμφανίζονται συνεχώς, ενώ η δικογραφία που έχουμε δεν είναι πλήρης» και πρόσθεσε: «αναμένουμε τις ιατροδικαστικές και βαλλιστικές εκθέσεις για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, ενώ μέχρι στιγμής ενημερωνόμαστε για μεγάλο μέρος των στοιχείων από δημοσιογραφικές πηγές, γεγονός που καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τις προκλήσεις στην οικοδόμηση υπερασπιστικής γραμμής».