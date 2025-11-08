Βορίζια: Σε διαφορετικές φυλακές εκτός Κρήτης οι δύο τραυματίες – Οι δύο παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» για το μακελειό

Αιφνιδιαστικά και κάτω από άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, σε φυλακές εκτός Κρήτης, οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελειό στα Βορίζια, ο 25χρονος από τα αδέλφια Φραγκιαδάκη και ο 30χρονος ξάδερφός του.

Οι δύο τραυματίες του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια, προωθήθηκαν σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα και συγκεκριμένα σε Λάρισα και Κορυδαλλό. Η μεταγωγή τους αποφασίστηκε μετά την απολογία τους την προηγούμενη Πέμπτη, οπότε και κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 30 ετών, είχαν τραυματιστεί κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών και νοσηλευόταν φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ. Στον 25χρονο και τον 30χρονο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού. Πρόκειται για συγγενείς των υπόλοιπων συλληφθέντων, ενώ λόγω της σύγκρουσης των οικογενειών αποφασίστηκε να μην μεταβούν στις φυλακές όπου κρατούνται μέλη της οικογένειας Καργάκη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα “Νέα Κρήτη”.

Κατά την απολογία τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα, οι δύο τραυματίες αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ περιέγραψαν στις ανακριτικές αρχές πώς συνέβη το αιματηρό περιστατικό και τον ρόλο τους σε αυτό. Στο ΠΑΓΝΗ βρέθηκαν και οι συνήγοροι υπεράσπισης τους.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Ελευθέριος Κάρτσωνας, τόνισε ότι «η διαδικασία ήταν εξαιρετικά απαιτητική, διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, και οι εντολείς μας κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας, καθώς πολλά σημεία παραμένουν ασαφή».

Υπογράμμισε, δε, ότι «είναι ανησυχητικό πως μέρος του αποδεικτικού υλικού, παρά τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εντολείς μας, γνωστοποιείται μέσω διαρροών από την Αθήνα και όχι μέσα από την επίσημη δικογραφία. Δεν είχαμε πλήρη εικόνα για τις διώξεις, ούτε στη διάθεσή μας τις ιατροδικαστικές εκθέσεις».

Η δικηγόρος υπεράσπισης, Μαρία Παπαδάκη, επισήμανε ότι «η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σύνθετη και συγκλονιστική για το πανελλήνιο. Η υπεράσπιση γίνεται δύσκολη, καθώς νέα στοιχεία εμφανίζονται συνεχώς, ενώ η δικογραφία που έχουμε δεν είναι πλήρης».

Σημείωσε επίσης ότι «αναμένουμε τις ιατροδικαστικές και βαλλιστικές εκθέσεις για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, ενώ μέχρι στιγμής ενημερωνόμαστε για μεγάλο μέρος των στοιχείων από δημοσιογραφικές πηγές, γεγονός που καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και τις προκλήσεις στην οικοδόμηση υπερασπιστικής γραμμής».

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Την ίδια ώρα, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου μεταφέρθηκε από τις Φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, νωρίς το πρωί του Σαββάτου 8/11 ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο έσπευσαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, Εισαγγελέας και Ανακρίτρια, ενώ οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή συνδέεται με την έφοδο της ΕΚΑΜ, που είχε πραγματοποιηθεί την περασμένη Τρίτη στο σωφρονιστικό κατάστημα, στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής έρευνας. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της έρευνας αυτής εντοπίστηκαν κάποια ευρήματα που φαίνεται να συσχετίζονται με συγκεκριμένους κρατουμένους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Αστυνομικό Μέγαρο έχουν οδηγηθεί και άλλοι κρατούμενοι, στους οποίους αποδίδονται κάποια από τα ευρήματα της έρευνας στις φυλακές.

Οι παράλληλες έρευνες που «τρέχουν» για το μακελειό στα Βορίζια

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικές αρχές έχουν επικεντρώσει τις έρευνές τους στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο. Πρόκειται για κατ’ οίκον έρευνες και όχι μόνο, που διενεργούν αστυνομικοί από την τοπική ΕΛΑΣ αλλά και τις ειδικές ομάδες που βρίσκονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κομβικής σημασίας ζήτημα, είναι και οι ρόλοι που διαδραμάτισαν οι εμπλεκόμενοι στο αιματηρό επεισόδιο, στο οποίο τη ζωή τους έχασαν ένας ο 39χρονος άνδρας και η 56χρονη γυναίκα, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διαφορές. Μέχρι στιγμής πάντως, αν και έχουν υπάρξει καταθέσεις δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για το ρόλο του καθενός, εκτός από το ότι η 56χρονη δέχθηκε το θανατηφόρο πυροβολισμό από το ένα καλάσνικοφ που προκύπτει ότι χρησιμοποιήθηκε.

«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι εκτός από το ένοπλο επεισόδιο και τη συμμετοχή ατόμων σε αυτό «υπάρχουν άτομα που μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ΕΡΤnews, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων.

Με την ίδια αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες και για την έκρηξη με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, στο σπίτι μέλους της μιας οικογένειας στα Βορίζια. Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην υπό ανακαίνιση κατοικία, είχε σημειωθεί λίγες ώρες πριν το μακελειό, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι υπήρξε και η αφορμή για το αιματοκύλισμα του ακολούθησε. Σύμφωνα με την αστυνομία και σε αυτή την έρευνα, αναμένονται σύντομα εξελίξεις.

Την τελευταία διετία έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε επίσης ότι «έχουν κατασχεθεί πάνω από 2.000 πυροβόλα όπλα» την τελευταία διετία, ενώ μόνο το τελευταίο δεκάμηνο πραγματοποιήθηκαν «δεκάδες αστυνομικές επιχειρήσεις» στην Κρήτη. Όπως αποκάλυψε, ελέγχονται τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και σε υποθέσεις επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.

Τέλος, σχολιάζοντας τα στοιχεία που δείχνουν ότι στην Κρήτη κυκλοφορούν 600.000 έως 1 εκατομμύριο όπλα, ανέφερε ότι «πρόκειται για ανεπιβεβαίωτους αριθμούς», επισημαίνοντας ωστόσο πως η αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στο νησί παραμένει ένα «δύσκολο και διαρκές στοίχημα».

Απαντώντας σε σχόλια και προβληματισμούς για τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αστυνομίας στην Κρήτη, λόγω «εντοπιότητας» και πιθανών σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα στην παρούσα υπόθεση.

Όπως ανέφερε, «οι ίδιες οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις στην περιοχή», τονίζοντας ότι «οι δυνάμεις που επιχειρούν προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Κρήτη», ενώ έχουν ενισχυθεί με αστυνομικούς από την Αθήνα.

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ακόμη ότι η βασική δικογραφία –τόσο για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικία την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και για τη φονική συμπλοκή που ακολούθησε– βρίσκεται στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε τέλος πως οι τοπικές δυνάμεις «λειτουργούν συντονισμένα και σε πλήρη συνεργασία με τις ενισχυτικές μονάδες», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί έλλειψης δράσης ή επιρροής λόγω τοπικών γνωριμιών.