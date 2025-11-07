Βορίζια: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των εμπλεκόμενων – Βίντεο δείχνει μέλη των δύο οικογενειών να καβγαδίζουν κοντά στο σπίτι που μπήκε η βόμβα πριν από το μακελειό

Τα βασικά κενά του μακελειού που σημειώθηκε στα Βορίζια της Κρήτης, επιχειρούν να καλύψουν οι αστυνομικοί προκειμένου να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ της πολύκροτης υπόθεσης, όπως τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά και τον εντοπισμό του ατόμου ή των ατόμων, που τοποθέτησε/αν τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της μίας εκ των εμπλεκόμενων οικογενειών.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να γυρίσουν τον χρόνο πίσω, από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή, επιχειρούν να εντοπίσουν τα ίχνη των κινητών, όσων ήταν παρόντες στο μακελειό του Σαββάτου, με σκοπό να ιχνηλατίσουν την διαδρομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται βίντεο, πιθανότατα τραβηγμένο από κινητό, στο οποίο, αν και δεν διακρίνονται καθαρά τα πρόσωπα, φαίνονται άνδρες να μαζεύουν τα όπλα, να τα τοποθετούν σε ένα όχημα, και στην συνέχεια να εξαφανίζονται από το σημείο.

Μάλιστα, σε διαφορετικό βίντεο, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, φαίνονται τα μέλη των δύο οικογενειών, να διαπληκτίζονται λίγο μακριά από το σπίτι που τοποθετήθηκε η βόμβα, πριν από το μακελειό. Στο συγκεκριμένο οπτικό υλικό, τα μέλη ανταλλάσσουν ύβρεις μεταξύ τους, μπροστά σε αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν στην μέση να τους χωρίσουν.

Δύο άτομα που βρίσκονται στη φυλακή κατέθεσαν στον ανακριτή για την τοποθέτηση της βόμβας

Την ίδια ώρα, αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το ποιος τοποθέτησε την βόμβα στο σπίτι της μίας εκ των εμπλεκόμενων οικογενειών.

Στο πλαίσιο αυτό οι έρευνες στράφηκαν και στις φυλακές Αλικαρνασσού. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή (7/11) , ο ανακριτής πήρε κατάθεση από δύο άτομα μέσα από τη φυλακή, σύμφωνα με το Mega.

Τα άτομα αυτά φέρεται να κατέθεσαν για την βόμβα που τοποθετήθηκε στο σπίτι μίας εκ των εμπλεκόμενων οικογενειών.

Πληροφορίες του ίδιου τηλεοπτικού μέσου, αναφέρουν πως υπάρχουν ενδείξεις ότι άτομα των δύο οικογενειών τα οποία βρίσκονται στη φυλακή, φέρεται να έδιναν εντολές σε όσους ήταν εκτός της φυλακής για το πώς να πράξουν.

Ερευνάται όμως εάν η εντολή για τη βόμβα δόθηκε μέσα από την φυλακή, ενώ παράλληλα, εξετάζεται η εμπλοκή μελών τρίτης οικογένειας.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Star, οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» ερευνώνται όλα τα κινητά που βρίσκονταν τη νύχτα της έκρηξης γύρω από το σπίτι των Φραγκιαδακήδων.

Μία μπαταρία, που παραπέμπει σε κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού και εντοπίσθηκε μέσα στη σπηλιά μέλους της οικογένειας του 39χρονου θύματος, εξετάζεται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Επίσης, τα κινητά που βρέθηκαν μέσα στις φυλακές Αλικαρνασσού θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα οδηγήσουν σε απαντήσεις για τον ηθικό αυτουργό της έκρηξης.

«Ορκίστηκε ότι δεν έχει καμία αξιόποινη συμμετοχή» λέει ο δικηγόρος του 48χρονου, ξάδελφος του Φανούρη

Ο 48χρονος ξάδελφος του Φανούρη, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δεύτερα. Υπενθυμίζεται πως, συνελήφθη την Πέμπτη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 48χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο δεύτερος «πρωταγωνιστής» του βίντεο με το καλάσνικοφ, στο οποίο παρουσιάζεται ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί, οδηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι ενώπιον Εισαγγελέα και ανακρίτριας, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το creta24.gr.

Ο 48χρονος αρνείται τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία εμπλοκή στο μακελειό. «Με διαβεβαίωσε στην τιμή και την υπόληψή του, ορκίστηκε ότι δεν έχει καμία αξιόποινη συμμετοχή, καμία συμμετοχή που να παραπέμπει σε ποινική ευθύνη», είπε ο δικηγόρος του, Άγγελος Ζερβός, ο οποίος επισήμανε ότι ο εντολέας του είναι ένας υπεύθυνος άνθρωπος τόσο στην οικογένεια του όσο και στα κοινά.

Ημέρα απολογιών η Δευτέρα – Την πόρτα του ανακριτή θα περάσουν 5 συλληφθέντες

Την ίδια ημέρα που θα απολογηθεί ο 48χρονος, αναμένεται να απολογηθεί και ο 43χρονος άνδρας ο οποίος επίσης εμφανίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο, και έχει ταυτοποιηθεί ως το άτομο που πυροβολούσε από ψηλά. Και οι δυο, υπενθυμίζεται, ότι είναι άτομα από το συγγενικό περιβάλλον του 39χρονου που τραυματίστηκε θανάσιμα στο ένοπλο επεισόδιο.

Τη Δευτέρα επίσης, αναμένεται να απολογηθούν και τα τρία αδέλφια από την οικογένεια του δεύτερου θύματος του μακελειού, της 56χρονης γυναίκας που είχε βρεθεί στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Τι έχει βρει η ΕΛ.ΑΣ. μετά τις εφόδους σε σπίτια και ποιμνιοστάσια

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

27 έρευνες σε οικίες,

21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,

καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια Ανακριτική Αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.