Βορίζια: 9 συλλήψεις – Έλεγχοι σε δεκάδες σπίτια, αυτοκίνητα και στάβλους

Enikos Newsroom

κοινωνία

Βορίζια μακελειό όπλα

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες της της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο.Ε. και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια.

Μέχρι σήμερα για την υπόθεση, έχουν συλληφθεί επτά άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά την έκδοση σχετικών ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος τους, καθώς και δύο ακόμα άτομα (17χρονος και 56χρονος), για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι, το έβδομο εμπλεκόμενο στην υπόθεση άτομο, ηλικίας 48 ετών, συνελήφθη την Πέμπτη (6/11/2025) μετά την έκδοση σε βάρος του σχετικού εντάλματος σύλληψης.

Δύο από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 25 και 30 ετών, απολογήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα Ηρακλείου και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Τι έχει βρει η ΕΛ.ΑΣ. μετά τις εφόδους σε σπίτια και ποιμνιοστάσια

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών, με τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, της Ε.Κ.Α.Μ., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων επιχειρησιακών μονάδων (Ο.Π.Κ.Ε. – Τ.Α.Ε.), έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

  • 27 έρευνες σε οικίες,
  • 21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,
  • 17 προσαγωγές ατόμων που εξετάστηκαν,
  • καθώς και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκε πλήθος τροχονομικών παραβάσεων.

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και λοιπά αντικείμενα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε συνεργασία με την αρμόδια Ανακριτική Αρχή για τον προσδιορισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Βορίζια μακελειό Βορίζια μακελειό Βορίζια μακελειό Βορίζια μακελειό Βορίζια μακελειό Βορίζια μακελειό Βορίζια μακελειό

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρδιολόγος αποκαλύπτει ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε όλες τις ανθυγιεινές λιχουδιές – Τι μας συμβουλεύει να κάνουμε;

Μείωση του clawback υπόσχεται ο Άδωνις Γεωργιάδης εν μέσω κινητοποιήσεων των εργαστηριακών γιατρών

Προσωπικός Αριθμός: Αυτόματη απόδοσή του σε όσους δεν τον εξέδωσαν – Πόσοι πολίτες τον έλαβαν από χθες

Κλειστά σήμερα τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια

Τεστ προσωπικότητας: Το φρούτο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε αρμονικός, αποφασιστικός ή διακριτικός

Τι σημαίνει η φράση «γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:42 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ξεκίνησε η δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη σύμβαση 717

Με ζητούμενο θέμα αν το δικαστήριο θα κάνει δεκτή ή όχι τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη τ...
14:25 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.: Μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη, «τέλος» οι μπαλωθιές, τι προβλέπεται για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία – Δείτε όλα τα μέτρα

Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και του οργανωμένου εγκλήματος στην Κρή...
13:55 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Αττική Οδός: McLaren τρέχει με 250 χλμ/ώρα και αστυνομικός ακούγεται να λέει στον οδηγό… «πάτα το»

Ερωτήματα προκαλεί ένα βίντεο που καταγράφει ένα αυτοκίνητο McLaren να κινείται στην Αττική Οδ...
13:08 , Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025

Ξεκινά από αύριο το σχέδιο αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά – Περιπολίες από 473 ένστολους σε 25 περιοχές, προσλαμβάνονται 50 διαμεσολαβητές

Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμού...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς