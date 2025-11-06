Βορίζια: Πώς οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δύο εμπλεκόμενους στο βίντεο με το καλάσνικοφ – Τι υποστήριξαν οι τραυματίες που κρίθηκαν προφυλακιστέοι

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με το πώς ταυτοποιήθηκαν οι δύο άντρες που συνελήφθησαν και που αποτυπώνονται σε βίντεο να βρίσκονται σε ύψωμα στα Βορίζια, με τον έναν να πυροβολεί με καλάσνικοφ, την ώρα του μακελειού. Παράλληλα, οι 2 τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ οι οποίοι θα οδηγηθούν στη φυλακή, φαίνεται πως αρνούνται τις κατηγορίες σε βάρος τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και φέρεται να είναι αυτός που τραυμάτισε θανάσιμα την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Ο θάνατος της 56χρονης οφειλόταν σε διαμπερές τραύμα από ψηλά.

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο 43χρονος πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα, την ημέρα του μακελειού στα Βορίζια. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να ήταν ο μόνος που πυροβολούσε από εκεί και από τις Αρχές θεωρείται πως εκείνος ευθύνεται για τον θάνατό της, γι’ αυτό και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ανθρωποκτονία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Το εν λόγω καλάσνικοφ, πάντως, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα.

«Το βίντεο τουλάχιστον για εμένα, δεν μονώνει, δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να προσδιορίσει ούτε να κατηγορήσει έναν άνθρωπο και μάλιστα με μία τέτοιας βαρύτητας ποινική δίωξη», τόνισε η Θεονύμφη Μπέρκη, δικηγόρος του κατηγορούμενου.

Ο ένοπλος στρίβει το κεφάλι του στο βίντεο – Από 2 καταθέσεις ταυτοποιήθηκε ο 48χρονος ξάδελφος

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα μέρος του βίντεο που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο ένοπλος στρίβει το κεφάλι και η κάμερα του ατόμου που τον τραβούσε χωρίς να το καταλάβει εκείνος και ο συνεργός του, κατέγραψε το πρόσωπό του. Έτσι ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Έπειτα από έκδοση εντάλματος συνελήφθη και ο 48χρονος ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη, που στεκόταν δίπλα στον ένοπλο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από δύο μαρτυρικές καταθέσεις.

Είχε προηγηθεί η σύλληψή του γαμπρού χθες στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράνομη οπλοκατοχή εξαιτίας μίας καραμπίνας που βρέθηκε σε σπηλιά στο κτήμα του. Όπως τόνισε αδελφή της 56χρονης νεκρής: «αυτός ήταν από ψηλά που έφαγε την σφαίρα. Εγώ την έφαγα 100% από τον Φανούρη».

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος της οικογένειας του 39χρονου θύματος, ανέφερε πως, «ήταν μια ενέδρα σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον που εγώ μπορώ να γνωρίζω μέχρι στιγμής».

Στη φυλακή οι 2 τραυματίες του ΠΑΓΝΗ

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν και οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου. Πρόκειται για μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και πιο συγκεκριμένα για τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, 30 ετών.

Τόσο ο 25χρονος από τα αδέλφια Φραγκιαδάκη όσο και ο 30χρονος ξάδελφός τους, αρνήθηκαν σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, κ. Παντελή Φουρφουλάκη και Λευτέρη Κάρτσωνα, τις αποδιδόμενες κατηγορίες.

Εστίασαν περισσότερο στο κομμάτι της ένοπλης επίθεσης που δέχθηκαν, όπως ισχυρίστηκαν, ωστόσο επί της ουσίας δεν θέλησαν να μπουν σε λεπτομέρειες καθώς θεωρούν ότι η δικογραφία είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Για τον 39χρονο νεκρό, ισχυρίστηκαν ότι είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα με το αγροτικό του και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως, βγάζοντας το χέρι από το παράθυρο. Φαίνεται να κρατούσε κάτι σαν πιστόλι, υποστήριξαν. Επίσης, σύμφωνα με το Cretalive, ισχυρίστηκαν ότι δέχθηκαν επίθεση με καλάσνικοφ από τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν στην πάνω πλευρά.

Σε καλό δρόμο η έρευνα για την ταυτοποίηση του βομβιστή

Η έρευνα για την ταυτοποίηση και του βομβιστή, σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε καλό δρόμο και θεωρείται θέμα χρόνου. «Αυτή είναι μια ξεχωριστή έρευνα και αναγνωρίζετε το επόμενο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί θα έχουν στοιχεία και για αυτό. Αναμένουμε κάποιες αναλύσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όμως προχωράμε πολύ καλά και με πολύ γοργά βήματα θα έλεγα», τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν αδιάκοπες. Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ προσήχθησαν τρία άτομα που αποπειράθηκαν να εισέλθουν στο χωριό χωρίς να μένουν εκεί ενώ σήμερα έγιναν 5 κατ’ οίκον έρευνες και προσαγωγές για άλλη υπόθεση που αφορά σε ζωοκλοπές. Η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων συνεχίζεται.

Η έντονη παρουσία της Αστυνομίας στο χωριό θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία.

Ελέγχουν όποιον πάει να μπει στο χωριό

Το χωριό, όπως αναφέρει η ΕΡΤ είναι «έρημο» με την αστυνομία έξω από αυτό, να συνεχίζει τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή. Ελέγχει πλέον όποιον επιχειρεί να εισέλθει από οποιαδήποτε είσοδο. Μάλιστα, δεν εξαιρούνται ούτε τα τηλεοπτικά συνεργεία από τον αυστηρό αυτό έλεγχο.

Παράλληλα, ερευνητικές επιχειρήσεις διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό όπλων και άλλων στοιχείων που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση του μακελειού. Η αστυνομία βρίσκεται ακόμα και στα σοκάκια του χωριού, ιδιαίτερα στο σημείο όπου βρίσκονται τα δύο σπίτια των οικογενειών των θυμάτων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε σημεία-κλειδιά, ενώ περιπολικά κινούνται αδιάκοπα στους γύρω δρόμους. Όπως έχει ανακοινωθεί, οι Αρχές θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια, όχι μόνο τώρα αλλά και την επόμενη μέρα.