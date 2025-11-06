Κόντρα Μηταράκη-Γερουλάνου: «Η κυβέρνηση είναι στο πλευρό της μεσαίας τάξης» – «Η χώρα έχει ανάγκη άλλου σχεδίου»

Αντιπαράθεση είχαν ο Νότης Μηταράκης και ο Παύλος Γερουλάνος στη Βουλή κατά την συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την φορολογική μεταρρύθμιση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ έκανε λόγο για τη «μεγαλύτερη και θετικότερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης», ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αντέτεινε πως «η χώρα χρειάζεται ηγεσία με ενσυναίσθηση όχι με αλαζονεία».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης αναφερόμενος στη συνολική εικόνα της οικονομίας, υπογράμμισε πως «η Ελλάδα αναμένεται να έχει σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωζώνης» και ότι η ανεργία «αναμένεται να φτάσει το 2026 το 8,6%, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008». Παράλληλα, έκανε λόγο για «συγκρατημένο πληθωρισμό», ταχεία μείωση χρέους και πρωτογενή πλεονάσματα που επιβεβαιώνουν «τη δημοσιονομική αποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Η εικόνα αυτή, είπε ο κ. Μηταράκης, επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρά σε στοχευμένη ενίσχυση της μεσαίας τάξης, μειώνοντας «κατά 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ το φορολογικό βάρος των Ελλήνων πολιτών» και μάλιστα με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, ενισχύοντας νέους, οικογένειες, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και ένστολους. Για τα μέτρα που στοχεύουν στην ανάσχεση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας είπε ότι «ο μεγάλος εθνικός στόχος είναι η σύγκλιση των πραγματικών εισοδημάτων των Ελλήνων πολιτών με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Υπογράμμισε τον «μηδενικό φορολογικό συντελεστή για τους πολύτεκνους», τα στεγαστικά προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω, Ενοικιάζω», καθώς και τη μείωση ΦΠΑ στα μικρά νησιά, όπως τα Ψαρά και τις Οινούσσες «αναστρέφοντας μια μεγάλη αδικία». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ παράλληλα άσκησε κριτική στην Αντιπολίτευση για λαϊκισμό, λέγοντας ότι μας «μιλάει για 4 επιπλέον δισεκατομμύρια χωρίς αντίκρισμα».

Παίρνοντας τον λόγο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος αναφερόμενος στο θέμα των ΕΛΤΑ αναρωτήθηκε «πώς γίνεται μια Κυβέρνηση να έχει χάσει τόσο οριστικά, τόσο αμετάκλητα και τόσο καθολικά την επαφή της με την πραγματικότητα» προσθέτοντας πως η χρησιμότητα της κυβέρνησης έχει παρέλθει. Οι προτεραιότητές της και οι προτεραιότητες της κοινωνίας κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση».

Ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε όπως είπε πως «στο μυαλό του κόσμου ο κ. Μητσοτάκης και αυτή η κυβέρνηση έχουν τελειώσει. Αυτό που περιμένει από εμάς ο κόσμος, είναι να πούμε τι χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα για να πάει μπροστά. Ποιον θα υπηρετεί το κράτος. Ποιος θα ωφελείται από τις μεταρρυθμίσεις; Και ποιος θα πληρώνει το τίμημα των επιλογών».

Σε αυτά, είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, η απάντησή μας είναι «πέντε δικαιώματα για κάθε πολίτη: Το δικαίωμα στην Ισότητα απέναντι στο νόμο και το κράτος, το δικαίωμα στη Συμμετοχή στις αποφάσεις, το δικαίωμα να προοδεύουμε ατομικά και συλλογικά μέσα από την παιδεία και τον πολιτισμό, το δικαίωμα στην Ασφάλεια ώστε να προγραμματίζουμε το μέλλον μας χωρίς αψυχολόγητες εκπλήξεις και το δικαίωμα στην δημιουργία κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού πλούτου».

Εμείς τόνισε «έχουμε σχέδιο για να παρέχονται δυνατότητες σε όλους ενώ η ΝΔ έχει μόνο επιδόματα και ημίμετρα» και έκανε εκτενή αναφορά στις προτάσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην ΔΕΘ λέγοντας πως « το δικό μας σχέδιο μιλάει για δυνατότητες για όλους. Είναι σχέδιο για την κοινωνία που αφορά κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής και διοικητικής διάρθρωση της χώρας. Σχέδιο για να πάμε μπροστά. Όλοι μαζί. Και όχι ο καθένας μόνος του. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας στην εξουσία που η ΝΔ δεν μπορεί καν να διαισθανθεί».