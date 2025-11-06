Άντριου: Κλήθηκε στο Κογκρέσο για να δώσει εξηγήσεις γύρω από την σχέση του με τον Έπσταϊν

Ο έκπτωτος πρίγκιπας, Άντριου Μάουντμπαντεν – Ουίνδσορ, κλήθηκε να εμφανιστεί ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου για να εξηγήσει τους δεσμούς του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Τα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής έστειλαν την Πέμπτη μια επιστολή στον διασυρμένο, πλέον, πρίγκιπα, στην οποία αναφέρουν ότι πιστεύουν πως διαθέτει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με άτομα που έχουν δεσμούς με τα εγκλήματα του αποθανόντος επιχειρηματία.

Στην επιστολή αναφερόταν: «Η Επιτροπή Εποπτείας θα διερευνήσει τις καταγγελίες για κακοποίηση από τον Mountbatten Windsor και θα αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες, το δίκτυο και τους συνεργάτες του Έπσταϊν, με βάση τη μακροχρόνια και καλά τεκμηριωμένη φιλία των δύο ανδρών.»

Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, ο ανώτερος Δημοκρατικός στην επιτροπή, πρόσθεσε: «Οι πλούσιοι και ισχυροί άνδρες έχουν αποφύγει τη δικαιοσύνη για πάρα πολύ καιρό. Τώρα, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου έχει την ευκαιρία να ομολογήσει την αλήθεια και να αποδώσει δικαιοσύνη στους επιζώντες».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρώην δούκας του Γιορκ, 65 ετών, θα είναι πλέον γνωστός μόνο ως Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίντσορ.

Σε μια συγκλονιστική δήλωση, το Παλάτι ανακοίνωσε ψυχρά ότι «η επίπληξη κρίθηκε απαραίτητη» εν μέσω της αυξανόμενης διαμάχης γύρω από τη σχέση του με τον παιδεραστή χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν, με τον οποίο ο Άντριου είπε ψέματα ότι έκοψε τους δεσμούς του.

Στην επιστολή της Πέμπτης, τα μέλη της Δημοκρατικής Επιτροπής αναφέρουν ότι η φιλία του Άντριου με τον παιδεραστή Έπσταϊν ξεκίνησε το 1999 και ότι παρέμειναν στενοί φίλοι μετά την καταδίκη του εννέα χρόνια αργότερα για προμήθεια ανηλίκων για πορνεία, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

Μέσα σε λίγες ώρες, ο πρώην πρίγκιπας διαγράφηκε από τον κατάλογο των ευγενών και αποκαλύφθηκε ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει ιδιωτική δίωξη για κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης, διαφθοράς και παράβασης καθήκοντος, σύμφωνα με την Daily Mail.